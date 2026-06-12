Живописная набережная и полуразрушенные дома: чем живет историческое село в Ярославской области

Большое Село Ярославской области за свою многовековую историю прошло путь от богатого купеческого поселения до советского районного центра. В наши дни — это промежуточная точка по дороге из Ярославля в Углич.
Фотограф 76.RU запечатлел, чем сейчас живет Большое Село. Предлагаем познакомиться с ним в виртуальной прогулке.
Большое Село — историческое поселение в Ярославской области, впервые упомянутое в летописях в 1629 году. Оно служило центром Юхотского края. В 1706 году Петр I за службу и верность пожаловал волость графу Борису Петровичу Шереметеву. Судьба Юхотского края будет связана с этой фамилией до 1917 года. За это время край стал крупным торговым и ярмарочным центром губернии, здесь появились каменные постройки и храмы.
После революционных событий 1917 года Большое Село кардинально изменило свой уклад: торговые лавки и каменные купеческие дома национализировали, в регион пришли колхозы. Главные архитектурные памятники эпохи Шереметевых сильно пострадали. Храмы были закрыты и разорены. К примеру, церковь Петра и Павла лишилась колокольни и куполов, долгое время ее здание использовалось под хозяйственные нужды.