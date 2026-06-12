Живописная набережная и полуразрушенные дома: чем живет историческое село в Ярославской области

Село оправдывает свое название — оно действительно довольно большое Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большое Село Ярославской области за свою многовековую историю прошло путь от богатого купеческого поселения до советского районного центра. В наши дни — это промежуточная точка по дороге из Ярославля в Углич.

Фотограф 76.RU запечатлел, чем сейчас живет Большое Село. Предлагаем познакомиться с ним в виртуальной прогулке.

Автостанция Большое Село Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большое Село — историческое поселение в Ярославской области, впервые упомянутое в летописях в 1629 году. Оно служило центром Юхотского края. В 1706 году Петр I за службу и верность пожаловал волость графу Борису Петровичу Шереметеву. Судьба Юхотского края будет связана с этой фамилией до 1917 года. За это время край стал крупным торговым и ярмарочным центром губернии, здесь появились каменные постройки и храмы.

После революционных событий 1917 года Большое Село кардинально изменило свой уклад: торговые лавки и каменные купеческие дома национализировали, в регион пришли колхозы. Главные архитектурные памятники эпохи Шереметевых сильно пострадали. Храмы были закрыты и разорены. К примеру, церковь Петра и Павла лишилась колокольни и куполов, долгое время ее здание использовалось под хозяйственные нужды.

Туалет это или нет — вопрос Источник: Александр Куренной / 76.RU

В селе работают пункты выдачи заказов крупных маркетплейсов и отделение Почты России Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местные жители не испытывают недостатка в аптеках, продуктовых магазинах и салонах связи Источник: Александр Куренной / 76.RU

Есть здесь и отделение банка Источник: Александр Куренной / 76.RU

Магазин автозапчастей Источник: Александр Куренной / 76.RU

Музей-кафе медовухи и сбитня на главной улице села Источник: Александр Куренной / 76.RU

У многих жителей есть свой огород Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большесельская центральная районная больница Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мемориал поэту Ивану Сурикову выполнен в виде памятного камня, окруженного скамейками Источник: Александр Куренной / 76.RU

Есть детская площадка Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом культуры в Большом Селе Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом утопает в зелени деревьев Источник: Александр Куренной / 76.RU

В селе есть спортивная площадка Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом расположены волейбольная площадка и футбольное поле Источник: Александр Куренной / 76.RU

Населенный пункт делит на две части речка Юхоть Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мост через Юхоть для автомобилей и пешеходов Источник: Александр Куренной / 76.RU

Скамейка с названием села Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание детской библиотеки имени Ивана Сурикова Источник: Александр Куренной / 76.RU

На набережной установлено освещение в виде больших одуванчиков Источник: Александр Куренной / 76.RU

Второй мост в селе — пешеходный Источник: Александр Куренной / 76.RU

С моста открывается живописный вид на набережную Источник: Александр Куренной / 76.RU

В селе есть заброшенные дома Источник: Александр Куренной / 76.RU

Полуразрушенные постройки соседствуют с ухоженными жилыми домиками Источник: Александр Куренной / 76.RU

В селе довольно много кирпичных домов, есть и несколько многоквартирных Источник: Александр Куренной / 76.RU

На центральной площади установлен памятник В. И. Ленину Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мемориал Великой Отечественной войны Источник: Александр Куренной / 76.RU

Церковь Петра и Павла возвышается на холме Источник: Александр Куренной / 76.RU

С холма виден огород и большой полуразрушенный дом Источник: Александр Куренной / 76.RU

В селе ощущается спокойная, безмятежная атмосфера Источник: Александр Куренной / 76.RU