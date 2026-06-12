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Страна и мир Правда вымирают? Фоторепортаж Живописная набережная и полуразрушенные дома: чем живет историческое село в Ярославской области

Живописная набережная и полуразрушенные дома: чем живет историческое село в Ярославской области

Гуляем по Большому Селу

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Село оправдывает свое название&nbsp;— оно действительно довольно большое | Источник: Александр Куренной / 76.RUСело оправдывает свое название&nbsp;— оно действительно довольно большое | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Село оправдывает свое название — оно действительно довольно большое

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большое Село Ярославской области за свою многовековую историю прошло путь от богатого купеческого поселения до советского районного центра. В наши дни — это промежуточная точка по дороге из Ярославля в Углич.

Фотограф 76.RU запечатлел, чем сейчас живет Большое Село. Предлагаем познакомиться с ним в виртуальной прогулке.

Автостанция Большое Село | Источник: Александр Куренной / 76.RUАвтостанция Большое Село | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Автостанция Большое Село

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большое Село — историческое поселение в Ярославской области, впервые упомянутое в летописях в 1629 году. Оно служило центром Юхотского края. В 1706 году Петр I за службу и верность пожаловал волость графу Борису Петровичу Шереметеву. Судьба Юхотского края будет связана с этой фамилией до 1917 года. За это время край стал крупным торговым и ярмарочным центром губернии, здесь появились каменные постройки и храмы.

После революционных событий 1917 года Большое Село кардинально изменило свой уклад: торговые лавки и каменные купеческие дома национализировали, в регион пришли колхозы. Главные архитектурные памятники эпохи Шереметевых сильно пострадали. Храмы были закрыты и разорены. К примеру, церковь Петра и Павла лишилась колокольни и куполов, долгое время ее здание использовалось под хозяйственные нужды.

Туалет это или нет&nbsp;— вопрос | Источник: Александр Куренной / 76.RUТуалет это или нет&nbsp;— вопрос | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Туалет это или нет — вопрос

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В селе работают пункты выдачи заказов крупных маркетплейсов и отделение Почты России | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ селе работают пункты выдачи заказов крупных маркетплейсов и отделение Почты России | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В селе работают пункты выдачи заказов крупных маркетплейсов и отделение Почты России

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Местные жители не испытывают недостатка в аптеках, продуктовых магазинах и салонах связи | Источник: Александр Куренной / 76.RUМестные жители не испытывают недостатка в аптеках, продуктовых магазинах и салонах связи | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Местные жители не испытывают недостатка в аптеках, продуктовых магазинах и салонах связи

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Есть здесь и отделение банка | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕсть здесь и отделение банка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Есть здесь и отделение банка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Магазин автозапчастей | Источник: Александр Куренной / 76.RUМагазин автозапчастей | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Магазин автозапчастей

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Музей-кафе медовухи и сбитня на главной улице села | Источник: Александр Куренной / 76.RUМузей-кафе медовухи и сбитня на главной улице села | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Музей-кафе медовухи и сбитня на главной улице села

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

У многих жителей есть свой огород | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ многих жителей есть свой огород | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У многих жителей есть свой огород

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Большесельская центральная районная больница | Источник: Александр Куренной / 76.RUБольшесельская центральная районная больница | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Большесельская центральная районная больница

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мемориал поэту Ивану Сурикову выполнен в виде памятного камня, окруженного скамейками | Источник: Александр Куренной / 76.RUМемориал поэту Ивану Сурикову выполнен в виде памятного камня, окруженного скамейками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мемориал поэту Ивану Сурикову выполнен в виде памятного камня, окруженного скамейками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Есть детская площадка | Источник: Александр Куренной / 76.RUЕсть детская площадка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Есть детская площадка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дом культуры в Большом Селе | Источник: Александр Куренной / 76.RUДом культуры в Большом Селе | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом культуры в Большом Селе

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Дом утопает в зелени деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RUДом утопает в зелени деревьев | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Дом утопает в зелени деревьев

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В селе есть спортивная площадка | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ селе есть спортивная площадка | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В селе есть спортивная площадка

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Рядом расположены волейбольная площадка и футбольное поле | Источник: Александр Куренной / 76.RUРядом расположены волейбольная площадка и футбольное поле | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Рядом расположены волейбольная площадка и футбольное поле

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Населенный пункт делит на две части речка Юхоть | Источник: Александр Куренной / 76.RUНаселенный пункт делит на две части речка Юхоть | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Населенный пункт делит на две части речка Юхоть

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мост через Юхоть для автомобилей и пешеходов | Источник: Александр Куренной / 76.RUМост через Юхоть для автомобилей и пешеходов | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мост через Юхоть для автомобилей и пешеходов

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Скамейка с названием села | Источник: Александр Куренной / 76.RUСкамейка с названием села | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Скамейка с названием села

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Здание детской библиотеки имени Ивана Сурикова | Источник: Александр Куренной / 76.RUЗдание детской библиотеки имени Ивана Сурикова | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Здание детской библиотеки имени Ивана Сурикова

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На набережной установлено освещение в виде больших одуванчиков | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа набережной установлено освещение в виде больших одуванчиков | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На набережной установлено освещение в виде больших одуванчиков

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Второй мост в селе&nbsp;— пешеходный | Источник: Александр Куренной / 76.RUВторой мост в селе&nbsp;— пешеходный | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Второй мост в селе — пешеходный

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С моста открывается живописный вид на набережную | Источник: Александр Куренной / 76.RUС моста открывается живописный вид на набережную | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С моста открывается живописный вид на набережную

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В селе есть заброшенные дома | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ селе есть заброшенные дома | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В селе есть заброшенные дома

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Полуразрушенные постройки соседствуют с ухоженными жилыми домиками | Источник: Александр Куренной / 76.RUПолуразрушенные постройки соседствуют с ухоженными жилыми домиками | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Полуразрушенные постройки соседствуют с ухоженными жилыми домиками

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В селе довольно много кирпичных домов, есть и несколько многоквартирных | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ селе довольно много кирпичных домов, есть и несколько многоквартирных | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В селе довольно много кирпичных домов, есть и несколько многоквартирных

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

На центральной площади установлен памятник В.&nbsp;И.&nbsp;Ленину | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа центральной площади установлен памятник В.&nbsp;И.&nbsp;Ленину | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На центральной площади установлен памятник В. И. Ленину

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Мемориал Великой Отечественной войны | Источник: Александр Куренной / 76.RUМемориал Великой Отечественной войны | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Мемориал Великой Отечественной войны

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Церковь Петра и Павла возвышается на холме | Источник: Александр Куренной / 76.RUЦерковь Петра и Павла возвышается на холме | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Церковь Петра и Павла возвышается на холме

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

С холма виден огород и большой полуразрушенный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RUС холма виден огород и большой полуразрушенный дом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

С холма виден огород и большой полуразрушенный дом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В селе ощущается спокойная, безмятежная атмосфера | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ селе ощущается спокойная, безмятежная атмосфера | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В селе ощущается спокойная, безмятежная атмосфера

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вид на церковь Параскевы Пятницы Великомученицы | Источник: Александр Куренной / 76.RUВид на церковь Параскевы Пятницы Великомученицы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вид на церковь Параскевы Пятницы Великомученицы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

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Село Деревня Ярославская область Река
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Комментарии
18
Гость
39 минут
"В селе есть заброшенные дома" - они есть в кпждом селе и деревне.
Гость
52 минуты
Численность населения в 1989 г - 3996 чел, в 2021 г - 3445 . И продолжает уменьшаться.
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