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Страна и мир Стало известно, кто профинансирует восстановление панорамы «Оборона Севастополя»

Стало известно, кто профинансирует восстановление панорамы «Оборона Севастополя»

На работы направят крупную сумму

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Крышу музея тушили пожарные | 76.ruКрышу музея тушили пожарные | 76.ru

Крышу музея тушили пожарные

ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы «Оборона Севастополя», которая пострадала от атаки беспилотников. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе банка.

«Панорама обороны Севастополя — символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854–1855 годов из учебников истории, мы видим ее глазами первого русского военного корреспондента — Льва Толстого — в его „Севастопольских рассказах“. Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы со своей стороны обязательно поможем в этом. Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 миллиард рублей», — цитирует пресс-служба ВТБ Андрея Костина.

Здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855» загорелось после атаки БПЛА накануне ночью. Полотно панорамы было практически утрачено в пожаре. Спасти удалось три фрагмента.

В музее позднее прокомментировали, что спасенные в годы Великой Отечественной войны фрагменты оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо не были уничтожены, так как находившееся в здании полотно было написано в 1954 году группой советских художников из 19 человек под руководством В. Н. Яковлева, а после его смерти — П. П. Соколова-Скаля.

Как создавалась панорама обороны Севастополя и как ее реконструировали после катастрофы 1942 года, читайте в этом материале.

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Иpина КорбатИpина Корбат
Иpина Корбат
Старший корреспондент отдела «Власть»
Севастополь БПЛА Атака Беспилотник
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Комментарии
3
Гость
51 минута
а банк на ком зарабатывает деньги? на нас мне думается все зарабатывают а потом как благотворительность выставляют? Ипотека с переплатой в пять раз это для нас
Гость
16 минут
Тут писали что втб и сбер до 20 % сотрудников сокращают
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Гость
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