Стало известно, кто профинансирует восстановление панорамы «Оборона Севастополя»

Крышу музея тушили пожарные

ВТБ выделит 1 миллиард рублей на восстановление панорамы «Оборона Севастополя», которая пострадала от атаки беспилотников. Об этом 10 июня сообщили в пресс-службе банка.

«Панорама обороны Севастополя — символ мужества и стойкости русского человека. Мы знаем о событиях Крымской войны 1854–1855 годов из учебников истории, мы видим ее глазами первого русского военного корреспондента — Льва Толстого — в его „Севастопольских рассказах“. Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы со своей стороны обязательно поможем в этом. Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 миллиард рублей», — цитирует пресс-служба ВТБ Андрея Костина.

Здание музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855» загорелось после атаки БПЛА накануне ночью. Полотно панорамы было практически утрачено в пожаре. Спасти удалось три фрагмента.

В музее позднее прокомментировали, что спасенные в годы Великой Отечественной войны фрагменты оригинального полотна Франца Алексеевича Рубо не были уничтожены, так как находившееся в здании полотно было написано в 1954 году группой советских художников из 19 человек под руководством В. Н. Яковлева, а после его смерти — П. П. Соколова-Скаля.