Как реально ускорить интернет: эксперт дал простой совет

Домашний интернет можно ускорить установкой более современного оборудования Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Многие россияне используют несовременные и ненадежные Wi-Fi-роутеры. Они замедляют интернет и легко поддаются взломам. В некоторых регионах доля устаревшего оборудования доходит до 80%. Пользователям рекомендовали эффективный способ улучшить качество связи.

Старые роутеры работают на частоте 2,4 ГГц, новые же поддерживают 5 ГГц и выше. От этого зависит скорость и стабильность интернета, объяснил специалист по безопасности Дмитрий Овчинников.

«Современные роутеры обычно обладают более богатым функционалом. В них есть базовые возможности настройки межсетевого экранирования, простые визарды по настройке самого устройства, когда вы буквально нажимаете на несколько кнопок и оно практически автоматически настраивается под ваши нужды», — приводит слова Овчинникова «Коммерсант».

При этом пользователю не надо обладать какими-то глубокими техническими познаниями в части интернет-сетей. Эксперт также пояснил, что, в отличие от роутеров на 2,4 ГГц, модели на 5 ГГц лучше для стриминга, онлайн-игр и видеозвонков.

Еще одно преимущество современных роутеров — безопасность. Устаревшие модели часто не получают обновлений, их легко взломать. Например, использовать интернет могут соседи.