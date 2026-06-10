Как реально ускорить интернет: эксперт дал простой совет

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Домашний интернет можно ускорить установкой более современного оборудования | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаДомашний интернет можно ускорить установкой более современного оборудования | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Домашний интернет можно ускорить установкой более современного оборудования

Источник:
Дарья Селенская / Городские медиа

Многие россияне используют несовременные и ненадежные Wi-Fi-роутеры. Они замедляют интернет и легко поддаются взломам. В некоторых регионах доля устаревшего оборудования доходит до 80%. Пользователям рекомендовали эффективный способ улучшить качество связи.

Старые роутеры работают на частоте 2,4 ГГц, новые же поддерживают 5 ГГц и выше. От этого зависит скорость и стабильность интернета, объяснил специалист по безопасности Дмитрий Овчинников.

«Современные роутеры обычно обладают более богатым функционалом. В них есть базовые возможности настройки межсетевого экранирования, простые визарды по настройке самого устройства, когда вы буквально нажимаете на несколько кнопок и оно практически автоматически настраивается под ваши нужды», — приводит слова Овчинникова «Коммерсант».

При этом пользователю не надо обладать какими-то глубокими техническими познаниями в части интернет-сетей. Эксперт также пояснил, что, в отличие от роутеров на 2,4 ГГц, модели на 5 ГГц лучше для стриминга, онлайн-игр и видеозвонков.

Еще одно преимущество современных роутеров — безопасность. Устаревшие модели часто не получают обновлений, их легко взломать. Например, использовать интернет могут соседи.

В этом материале мы рассказали, что незащищенная беспроводная сеть может стать для ее владельца серьезной проблемой. Если через ваш Wi-Fi совершается противоправное действие, например распространение экстремистских материалов, кибермошенничество или незаконный доступ к чужим данным, именно вы как абонент сети будете привлечены к ответственности.

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Анатолий МармышевАнатолий Мармышев
Анатолий Мармышев
Корреспондент оперативной редакции
Интернет Wi-Fi Wi-Fi-роутер Интернет дома
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