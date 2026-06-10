Налоговые пошлины подняли в 12 раз, но не для всех: детали нового закона

От уплаты пошлин некоторых освободили Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

Налоговые пошлины для мигрантов выросли в 12 раз. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем, окончательном, чтении. Он вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования

Госпошлина за оформление российского гражданства повысилась с 4,2 тысячи до 50 тысяч рублей. То есть стала дороже в 12 раз. Пошлина за выдачу разрешения на временное проживание стала выше в восемь раз, увеличились с 1,9 тысячи до 15 тысяч рублей. За оформление вида на жительство придется заплатить в пять раз больше прежнего: 30 тысяч, вместо 6 тысяч рублей. Пошлину за выдачу разрешений на привлечение мигрантов к работе подняли до 15 тысяч рублей за каждого иностранного специалиста.

При этом закон предусматривает и исключения. От уплаты пошлин за прием в гражданство освобождают бывших граждан СССР, которые участвуют в госпрограмме переселения соотечественников, а также членов их семей. Кроме того, не будут платить за разрешение на временное проживание или вид на жительство иностранцы, признанные указом президента интересными для России, и члены их семей.