Умер актер Энтони Гуидера известный по ролям в фильмах «Крестный отец» и «Армагеддон»

Ему был 61 год Источник: Anthony Guidera / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Скончался американский актер Энтони Гуидера, прославившийся ролью телохранителя Энтони в фильме «Крёстный отец III». Ему был 61 год. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, причиной смерти артиста стала внезапная остановка сердца. Как рассказала его супруга Вэлери, еще в мае, находясь у себя дома, Энтони потерял сознание. Его срочно госпитализировали, подключили к аппарату жизнеобеспечения. Спустя три недели родные приняли решение отключить его от аппарата. По словам Валери, врачи не установили точную причину случившегося.

«С тяжёлым сердцем мы сообщаем о внезапной кончине нашего любимого Энтони. Мы опустошены и пытаемся пережить невозможное, принимая каждый момент таким, какой он есть. Пожалуйста, сохраните этот вечный свет в своих сердцах и помолитесь за нашу семью», — говорится в заявлении семьи.