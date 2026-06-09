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Страна и мир Умер актер Энтони Гуидера известный по ролям в фильмах «Крестный отец» и «Армагеддон»

Умер актер Энтони Гуидера известный по ролям в фильмах «Крестный отец» и «Армагеддон»

Долгое время артист находился в больнице

87
Ему был 61 год | Источник: Anthony Guidera / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).Ему был 61 год | Источник: Anthony Guidera / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Ему был 61 год

Источник:

Anthony Guidera / Facebook (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ).

Скончался американский актер Энтони Гуидера, прославившийся ролью телохранителя Энтони в фильме «Крёстный отец III». Ему был 61 год. Об этом сообщает TMZ.

По информации издания, причиной смерти артиста стала внезапная остановка сердца. Как рассказала его супруга Вэлери, еще в мае, находясь у себя дома, Энтони потерял сознание. Его срочно госпитализировали, подключили к аппарату жизнеобеспечения. Спустя три недели родные приняли решение отключить его от аппарата. По словам Валери, врачи не установили точную причину случившегося.

«С тяжёлым сердцем мы сообщаем о внезапной кончине нашего любимого Энтони. Мы опустошены и пытаемся пережить невозможное, принимая каждый момент таким, какой он есть. Пожалуйста, сохраните этот вечный свет в своих сердцах и помолитесь за нашу семью», — говорится в заявлении семьи.

Гуидера сыграл в нескольких десятках проектов, среди которых «Крестный отец 3» и «Крестный отец. Эпилог: Смерть Майкла Корлеоне», «Армагеддон», «Скорая помощь», «Скала», «Звездный путь: Дальний космос 9», «Детектив Нэш Бриджес» и другие известные фильмы и сериалы. В 1996 году он получил премию MTV Movie Award в категории «Лучший поцелуй» за сцену с Наташей Хенстридж в фильме «Особь».

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Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Актер Крестный отец Кино Похороны
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