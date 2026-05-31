Вода в Черном море возле курортов окрасилась в необычный цвет: что случилось

Источник: Habertürk

Черное море у берегов Турции изменило свой оттенок. Вода окрасилась в коричневый цвет из-за дождей, которые шли несколько дней. Об этом рассказали турецкие СМИ.

Как сообщает агентство Anadolu Ajansı, ливни прошли в провинциях Гиресун и Сакарья. В результате ручьи с городских улиц принесли в море грязную воду.

«В прибрежных районах, где в море впадают ручьи Батлама и Аксу, вода приобрела коричневый оттенок», — передает телеканал Habertürk.

Полосу грязи вдоль берега сняли с воздуха с помощью дрона. Газета Kocaeli со ссылкой на местные власти пишет, что после прекращения дождей вода вскоре очистится и станет нормального цвета.

Источник: haber7

Отметим, что в российском городе-курорте Анапе купальный сезон в Черном море официально начнется 1 июня и продлится до 30 сентября. Полтора года пляжи там были закрыты из-за разлива мазута и загрязнения береговой линии после столкновения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в декабре 2024 года.