Американские дипломаты решили уехать из Киева на фоне предупреждений об «ударах возмездия» — заявление главы евродипломатии

Американское посольство покинуло Киев, тогда как дипломатические представительства всех стран Евросоюза продолжают работать в столице Украины. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

«Вчера мы узнали, что все посольства, кроме одного, остались на Украине. Так что это тоже требует смелости от сотрудников посольств. Но да, все европейцы остались. Америка ушла», — сказала Каллас на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза на Кипре.

22 мая украинские беспилотники ударили по учебному корпусу и общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Погиб 21 человек, 65 пострадали.

В ночь на 24 мая, Вооруженные силы России нанесли по Украине «удар возмездия». Для этого применили баллистические ракеты «Орешник», аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и крылатые ракеты «Циркон», а также ударные дроны.

25 мая, МИД РФ опубликовал заявление, в котором говорилось, что Россия приступает к последовательным ударам по предприятиям ВПК в Киеве, по центрам принятия решений и командным пунктам. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее. Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился с госсекретарем США Марко Рубио и официально уведомил Вашингтон о планах.

