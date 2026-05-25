Страна и мир Цены на продовольствие взлетят: климатическая катастрофа уже привела к жертвам

В одних регионах будет засуха, а в других — осадки

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, а также Австралия рискуют пострадать сильнее всего в случае метеоявления Эль-Ниньо. Климатическая катастрофа может подорвать сельскохозяйственное производство и урожай, рассказал директор центра международного агробизнеса и продовольственной безопасности Президентской академии Анатолий Тихонов.

Эль-Ниньо — это природное явление, при котором вода в восточной части Тихого океана у побережья Южной Америки становится аномально теплой. Это приводит к изменениям погоды по всему миру: в одних регионах могут возникать засухи, в других — экстремальные осадки, наводнения, ураганы.

Согласно прогнозам, температура воды в Тихом океане отклонится более чем на три градуса выше нормы уже в сентябре–октябре. Это может стать вторым самым высоким температурным пиком Эль-Ниньо за всю историю.

Азиатско-Тихоокеанский регион столкнется с острейшим дефицитом влаги. Производство пальмового масла в Индонезии может сократиться на 1–2 миллиона тонн из-за засухи и роста цен на удобрения на 30%. Австралия уже начала экстренную выбраковку скота, а производство пшеницы там упадет на 19% — до 29 миллионов тонн в 2026 году.

В Латинской Америке ожидаются разрушительные наводнения. В Перу уже ввели режим чрезвычайного положения из-за «прибрежного Эль-Ниньо», который привел к десяткам погибших и сотням километров разрушенных дорог, пишет РИА Новости.

Эти локальные кризисы уже отражаются на глобальных индикаторах. Индекс продовольственных цен ФАО в апреле 2026 года вырос на 2,3% по сравнению с мартом, достигнув 127,4 пункта. Эксперты ожидают дальнейшего усиления ценового давления по мере реализации погодных рисков, заключил Тихонов.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Эль-Ниньо Климат Цена Продукты
Гость
4 минуты
Зимой будет весело, скучать с Его Превосходительством не придётся
