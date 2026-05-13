«Они все были отравлены»: в деле о перевале Дятлова появились странные подробности

Над загадкой дятловцев все бьются 67 лет Источник: Perevaldyatlova.ru

Живых свидетелей расследования дела, связанного с трагедией на перевале Дятлова, становится всё меньше. Время точно не играет на руку тем, кто хочет разобраться в том, что произошло на Северном Урале в феврале 1959 года. И хотя кажется, что все версии обсудили вдоль и поперек, а документы и показания изучены по тысяче раз, в деле периодически появляются новые подробности. В архивах уголовного дела нашли неизвестные ранее показания первого свидетеля — он утверждает, что от палатки дятловцев в роковую ночь 2 февраля 1959-го вели следы восьми человек, а не девяти.

«Я обнаружил восемь пар следов»

В распоряжении программы «Пусть говорят» (16+) оказался фрагмент допроса прокурора Ивделя Василия Темпалова — человека, который одним из первых оказался на месте трагедии. Известно, что он служил в НКВД, и само появление такой фигуры в те годы вызвало массу вопросов.

События тогда развивались стремительно. 21 февраля Темпалов получил приказ от партийного руководства организовать поисковую операцию. 27 февраля спасатели находят на склоне горы Холатчахль разрезанную палатку и первые тела. 28 февраля прокурор лично вылетает на место, чтобы зафиксировать увиденное и сделать фотографии.

Когда палатку раскопали, Темпалов задокументировал жутковатую в своей обыденности сцену. Внутри всё выглядело так, будто люди собирались ужинать: продукты остались нетронутыми, на месте лежали обувь и куртки. Следов драки или борьбы внутри прокурор не нашел. В протоколе он сухо отметил: сложилось впечатление, что ребята просто выпивали и закусывали перед тем, как что-то заставило их спешно покинуть убежище.

Самой большой странностью для следствия стали следы снаружи. Люди уходили от палатки вниз по склону босиком или в одних носках, оставляя четкие отпечатки на снегу. Вот только в группе было девять человек, а следов — восемь пар.

В команде Игоря Дятлова было девять человек Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

«Внизу от палатки, на склоне я обнаружил 8 пар следов людей. Девятого следа установить мне не удалось, и его не было, — дал показания прокурор после возвращения с перевала. — Следы показали мне, что люди шли нормальным шагом вниз с горы».

Этот факт мгновенно породил вопрос: куда делся девятый? Под подозрение снова попал Семен Золотарев.

«Это был загадочный для всех нас человек»

Фронтовик Семен Золотарев был самым старшим участником похода — 1921 года рождения.

— Это был загадочный для всех нас человек. До того, как попасть в группу Игоря Дятлова, он, проработав инструктором туризма на Коуровской базе, обратился к Сергею Согрину и попросился в нашу группу, собирающуюся идти по Приполярному Уралу, — цитирует «Комсомольская правда» воспоминания участника поисков 1959 года Евгения Зиновьева. — Семен был значительно, лет на 15 старше нас, но мы не придали этому значения.

Сергей Согрин — руководитель одной из тургрупп спортклуба Уральского политехнического института (УПИ), знакомый группы Дятлова.

Семен Золотарев остается самой загадочной фигурой в деле группы Дятлова. Его биография переплетена с секретными городами, странными татуировками и вопросами о том, кто на самом деле был захоронен под его именем.

По документам он Семен, но всем представлялся Александром (Сашей). Разночтения в дате рождения (2 февраля против 1 марта по церковным книгам) характерны для того времени, но в контексте его биографии часто трактуются исследователями как признак «двойной жизни».

Золотарев прошел всю войну в саперных частях, участвовал в форсировании крупных рек и получил четыре награды, при этом не получив ни одного ранения. После войны работал в секретном городе (тогда — Лермонтовский рудник № 1), где добывали уран. Тот факт, что его не уволили и не исключили из партии после вскрытия правды о брате-коллаборационисте, сторонники теории заговора считают доказательством его работы на спецслужбы (НКВД или КГБ).

На теле, найденном в овраге в мае 1959 года, обнаружили татуировки, которых не помнили ни родственники, ни ученики Золотарева. Самая известная — буквенный ряд «Г.С ДАЕРММУАЗУАЯ». Еще одной татуировкой, расположенной на тыле правой кисти у основания большого пальца, было имя — Гена.

Родственники и студенты говорят, что никаких татуировок у Семена Золотарева не было Источник: кадр из шоу «Пусть говорят», Первый канал, 2026 год

В 2018 году по инициативе журналистов останки Золотарева эксгумировали, чтобы провести ДНК-тестирование. Результаты были противоречивыми. Первые тесты показали несовпадение ДНК с родственниками. Позже эксперт Павел Иванов заявил, что ДНК всё же совпала с племянницей Семена, что официально подтверждает личность погибшего. Однако скептики продолжают обсуждать версию о подмене тел или о том, что вместо Семена мог быть его брат Николай.

Еще одна несостыковка, которая не дает покоя расследователям, — зубы. У Семена Золотарева был один золотой зуб, а у человека, чье тело нашли вместе с остальными дятловцами, — семь стальных.

«Они все были отравлены»

Именно Золотарев, по мнению поисковика Вадима Брусницына, причастен к тому, что случилось с дятловцами. По его версии, фронтовик дал студентам какие-то таблетки.

— Они вообще ни о чём не думали. Они все были отравлены. Мозги у них не работали, — заявляет Брусницын. — Палатку поставили. Постепенно начали ее обживать, а это было уже в темноте. Ну и готовиться немножко ко сну. Выступил Золотарев. Он раздал всем по таблетке. Золотарев — кто он такой? Он кагэбэшник, как говорят. Ну у Золотарева было задание — испытать вот эти таблетки в сложных условиях.

По версии другого поисковика, Владимира Аскинадзи, причина произошедшего — непреднамеренное убийство, несчастный случай.

«Есть две группы факторов. Есть причина покидания палатки и есть травмы. Когда начинаешь смотреть это в едином месте, то получается, что покидание палатки и травмы несовместимы, — говорит Аскинадзи, указывая на переломы ребер у некоторых дятловцев.

В свою очередь, судмедэксперт Эдуард Туманов отметил: характер переломов на случайные повреждения не похож.

— У девушки погибшей сломаны ребра, но не хаотично сломаны, а по определенным линиям, — отметил Туманов. — Перелом каждого ребра располагается строго над переломом нижележащим. Если бы их избивали, такое было бы невозможно. Если бы я нашел это тело в Подмосковье на обочине дороги, я бы предположил переезд колесом транспортного средства. Там этот вариант исключается. То есть это идет какое-то сдавление.

«Это может быть и орудие»

Еще один повод для обсуждения подкинул блогер, исследователь аномальных зон и явлений Алексей Команёв. Он участвовал в нескольких экспедициях на перевале Дятлова и нашел там несколько артефактов. Один из них — найденный в 2022 году металлический штырь.

Источник: кадр из шоу «Пусть говорят», Первый канал, 2026 год

— Найден он на большой глубине, проржавевший, заостренный на конце. Это не поисковый щуп, как многие думали. Не исключено, что это может быть и орудие, — отметил Команёв.

Но еще более интересную находку блогер сделал в 2019 году. Примерно на той же глубине, на которой лежал штык, исследователь обнаружил часы в золотом корпусе — поржавевшие до такой степени, что там нет стрелок. Ювелиры, с которыми проконсультировался Команёв, заявили, что это довольно дорогая вещь.

Источник: кадр из шоу «Пусть говорят», Первый канал, 2026 год

— Как можно потерять дорогие часы? — удивляется блогер. — Я считаю, что вряд ли кто-то из поисковиков, которые относились к студентам, могли бы такое носить. Руководители действительно могли иметь дорогие часы, но они не участвовали в физических поисках, то есть обронить часы во время работы они не могли. А если бы обронили, то нашли бы. Соответственно, это мог быть обеспеченный человек, и он мог утерять эти часы в борьбе. Поэтому у них нет ремешка. Поэтому дорогой предмет был утерян.