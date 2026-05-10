Начались массовые доследственные проверки: на какие рабочие письма нельзя отвечать

Мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они под видом правоохранителей рассылают письма сотрудникам крупных компаний с требованием пройти якобы доследственную проверку рабочего места. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
На рабочую почту сотрудника приходит письмо с постановлением и требованием о неразглашении, пояснили в «Лаборатории Касперского». В сообщении жертву просят заполнить личные данные, информацию о рабочем устройстве, действиях в определенные даты и программах удаленного доступа. Помимо этого, вместе с анкетой приходит «заявление» о согласии на «техническое исследование».
«После заполнения анкеты злоумышленники присылают программу, которая на деле оказывается троянцем, проникающим в корпоративную сеть для разведки и последующего шифрования инфраструктуры с требованием выкупа», — пояснили в МВД РФ.
В ведомстве отметили, что в России существует практика доследственной проверки по заявлению о преступлении, предусмотренная статьей 144 УПК РФ «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении». Однако следователи не занимаются рассылкой подобных анкет и тем более не просят людей запустить на компьютере программу для «технического исследования».