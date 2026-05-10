Начались массовые доследственные проверки: на какие рабочие письма нельзя отвечать

Злоумышленники маскируются под правоохранителей Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мошенники придумали новую схему обмана. Теперь они под видом правоохранителей рассылают письма сотрудникам крупных компаний с требованием пройти якобы доследственную проверку рабочего места. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

На рабочую почту сотрудника приходит письмо с постановлением и требованием о неразглашении, пояснили в «Лаборатории Касперского». В сообщении жертву просят заполнить личные данные, информацию о рабочем устройстве, действиях в определенные даты и программах удаленного доступа. Помимо этого, вместе с анкетой приходит «заявление» о согласии на «техническое исследование».

«После заполнения анкеты злоумышленники присылают программу, которая на деле оказывается троянцем, проникающим в корпоративную сеть для разведки и последующего шифрования инфраструктуры с требованием выкупа», — пояснили в МВД РФ.