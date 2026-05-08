Ждать ли Трампа? Кто из зарубежных лидеров прилетит в Москву на парад 9 мая: список

Некоторые главы государств посетят парад на Красной площади не в первый раз Источник: Юрий Скулыбердин / Городские медиа

В Москве 9 мая отметят День Победы. На Красной площади состоится парад с участием пеших колонн. Точный список зарубежных гостей, которые планируют посетить столицу, в Кремле обещали раскрыть позднее. Но некоторые страны уже подтвердили свое присутствие. MSK1.RU рассказывает, кто из мировых лидеров прилетит в столицу.

Словакия

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во второй раз посетит Москву в День Победы — это подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков. Политик планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата и от «имени всех словаков поблагодарить представителей Красной армии». Об этом он заявил на мероприятии по случаю Дня труда, трансляцию которого вел YouTube-канал партии Smer.

«Мне должно быть стыдно поехать в Москву и возложить красные гвоздики к Могиле Неизвестного Солдата? Нам должно быть стыдно за то, что мы собираемся возложить цветы тем, кто освободил нас и кто подарил нам 81 год мира и спокойствия?» — сказал премьер-министр.

Прием Роберта Фицо в Кремле по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Источник: kremlin.ru

По данным словацкой газеты SME, после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата Красной армии у Фицо запланирована беседа с Владимиром Путиным. Будет ли глава Словакии присутствовать на военном параде, пока точно неизвестно — данные источников разнятся.

Латвия, Литва и Эстония, как и ранее, закрыли свое воздушное пространство для полета Фицо. Запрет также выдала Польша. В прошлом году, по данным ТАСС, премьер-министр добирался альтернативным южным маршрутом — через Венгрию, Румынию, Черное море и Грузию.

РИА Новости со ссылкой на источник в польских дипломатических кругах пишет, что в этом году глава правительства Словакии, скорее всего, поедет в Россию на автомобиле. При этом пресс-секретарь МИД Чехии Адам Черге заявил, что республика разрешила пролет лайнера Фицо над своей территорией.

Республика Сербская (часть Боснии и Герцеговины)

Лидер правящей в республике Сербской (часть Боснии и Герцеговины) партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик заявил, что планирует посетить парад Победы в Москве.

«Буду 9 мая на военном параде в Москве, в конце месяца снова посещу Москву и Санкт-Петербург», — сказал он.

Милорад Додик планирует в мае посетить Москву и Санкт-Петербург Источник: kremlin.ru

В прошлом году Милорад Додик тоже присутствовал на торжественных мероприятиях по случаю Дня Победы. В столицу он прилетал вместе с супругой Снежаной.

Сербия

Президент Сербии Александр Вучич в подкасте британского журналиста Аластера Кэмпбелла The Rest Is Politics сказал, что еще не принял решение, поедет ли на празднование Дня Победы.

Александр Вучич не решил, прилетит ли в Москву на День Победы Источник: kremlin.ru

В прошлом году он приехал в Москву без представителей правительства и армии Сербии, чтобы они не оказались под санкциями.

«Я еще восемь месяцев назад сказал, что поеду в Москву, и я поеду в Москву. Вероятно, я буду единственным, кто туда поедет, потому что другие ведомства не могут рисковать. Я приму на себя все удары этого мира — и внешние, и внутренние», — говорил Вучич в эфире сербского телеканала.

Абхазия

Глава государства Бадра Гунба подтвердил свое присутствие на параде Победы. Об этом сообщила его пресс-служба.

«День Победы — это священная дата, объединяющая наши народы общей историей, подвигом и памятью. Участие в торжествах в Москве — это дань уважения героям и подтверждение нашей общей ответственности за сохранение правды о Великой Победе», — цитирует президента пресс-служба.

Президент Абхазии посетит парад Победы по приглашению Владимира Путина Источник: пресс-служба Президента Абхазии / T.me

Южная Осетия

Приглашение президента России также принял глава Южной Осетии Алан Гаглоев. Об этом сообщила пресс-секретарь главы закавказской республики Наталья Босикова.

«Президент Южной Осетии Алан Гаглоев получил приглашение от президента Российской Федерации Владимира Путина посетить Москву 9 мая. В рамках визита он примет участие в параде Победы на Красной площади», — сказала она.

Алан Гаглоев тоже подтвердил свой визит Источник: Алан Эдуардович Гаглоев / T.me

Белоруссия

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свое участие в параде Победы во время телефонного разговора с Владимиром Путиным. Об этом сообщил близкий к пресс-службе белорусского главы Telegram-канал «Пул первого».

Александр Лукашенко подтвердил свой визит в столицу во время телефонного разговора с Владимиром Путиным Источник: kremlin.ru

Палестина

В этом году президент Палестины Махмуд Аббас не сможет принять участие в торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в канцелярии лидера.

Махмуд Аббас не примет участия в праздновании Дня Победы в Москве Источник: Carsten Koall / Getty Images

По данным источника, президент получил приглашение принять участие в китайско-арабском саммите в Пекине. По времени мероприятие совпадет с празднованиями в Москве.

«В ближайшее время будет решено, кто будет представлять Палестину на мероприятии в Москве», — цитировало источник РИА Новости в конце апреля.

США

В посольстве США на запрос MSK1.RU о планах официальных лиц государства посетить Москву ответили, что не располагают информацией. Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не приглашал Дональда Трампа на парад 9 мая.

Владимир Путин не приглашал Дональда Трампа на парад 9 мая Источник: AP Photo / Evan Vucci

В прошлом году зарубежные СМИ активно обсуждали возможность присутствия Трампа на параде в Москве. Причиной для слухов послужило возобновление контактов между российскими и американскими политиками: тогда представители стран несколько раз встречались для обсуждения мирного решения по Украине, а главы государств — Путин и Трамп — неоднократно созванивались.

В середине февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин будет рад поприветствовать 9 мая в Москве лидеров зарубежных стран, в том числе и Дональда Трампа. Спустя неделю французское издание Le Point, ссылаясь на источники, сообщило, что Трамп может приехать на парад. Но уже на следующий день президент США опроверг эти сообщения.

Эритрея

В пресс-службе Эритреи редакции MSK1.RU сообщили, что официальных приглашений на парад Победы не поступало. Но страну может представить чрезвычайный и полномочный посол Государства Эритрея в России Асгедом Петрос Цеггай.

«Из страны присутствовать никто не будет», — добавили в представительстве.

В прошлом году на параде Победы присутствовали глава Китая Си Цзиньпин, президенты Армении, Узбекистана, Кыргызстана, Палестины, Буркина-Фасо, Абхазии, Таджикистана, Туркменистана, Конго, Мьянмы, Гвинеи-Бисау, Южной Осетии, Египта, Экваториальной Гвинеи, Эфиопии, Венесуэлы, Кубы, Казахстана, Бразилии, Сербии, Зимбабве. Полный список зарубежных гостей — в этом материале.