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Страна и мир «Погода усложняет жизнь»: как колумбиец переехал в Сибирь и почему чувствует себя тут одиноким — видео

«Погода усложняет жизнь»: как колумбиец переехал в Сибирь и почему чувствует себя тут одиноким — видео

Кристиан Морено сравнил жизнь в Югре и своей стране

716
Источник:

Городские медиа

Кристиан Морено из Колумбии приехал в Сибирь учиться. Своей историей переезда и впечатлениями после полугода жизни в Югре он поделился с 86.RU.

«Я буду учиться в магистратуре по спорту, но перед началом программы, как для любого иностранца, необходимо выучить язык. Именно этим я сейчас и занимаюсь», — говорит Кристиан.

По его словам, жизнь в Колумбии не сильно отличается от жизни в Югре. Единственные сложности, с которыми он столкнулся, — это языковой барьер и погодные условия. Молодой человек говорит только на испанском и чувствует себя одиноко, потому что мало кто готов общаться с ним, используя онлайн-переводчик. Но Кристиан старается не унывать и сосредоточиться на учебе. В свободное время он занимается спортом и гуляет по городу, если позволяет погода.

«Больше всего меня удивило то, что может удивить всех латиноамериканцев в Сибири, и особенно в этом городе: экстремальная погода. Мне понравились пейзажи. Мне даже довелось увидеть северное сияние. Это что-то уникальное», — восхитился Кристиан.

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Мария ГришкинаМария Гришкина
Мария Гришкина
журналист 86.RU
Ханты-Мансийск Студент Колумбия Иностранец Переезд
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Комментарии
1
Гость
7 мая, 19:41
Психиатрия или доверчивость к пропаганде?
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Гость
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