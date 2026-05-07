«Погода усложняет жизнь»: как колумбиец переехал в Сибирь и почему чувствует себя тут одиноким — видео

Кристиан Морено из Колумбии приехал в Сибирь учиться. Своей историей переезда и впечатлениями после полугода жизни в Югре он поделился с 86.RU.
«Я буду учиться в магистратуре по спорту, но перед началом программы, как для любого иностранца, необходимо выучить язык. Именно этим я сейчас и занимаюсь», — говорит Кристиан.
По его словам, жизнь в Колумбии не сильно отличается от жизни в Югре. Единственные сложности, с которыми он столкнулся, — это языковой барьер и погодные условия. Молодой человек говорит только на испанском и чувствует себя одиноко, потому что мало кто готов общаться с ним, используя онлайн-переводчик. Но Кристиан старается не унывать и сосредоточиться на учебе. В свободное время он занимается спортом и гуляет по городу, если позволяет погода.
«Больше всего меня удивило то, что может удивить всех латиноамериканцев в Сибири, и особенно в этом городе: экстремальная погода. Мне понравились пейзажи. Мне даже довелось увидеть северное сияние. Это что-то уникальное», — восхитился Кристиан.