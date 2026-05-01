Можно ли брать пауэрбанк в самолет: что решили по поводу запрета на портативную зарядку для смартфонов

Недавно на борту самолета взорвалось зарядное устройство Источник: изображение сгенерировано нейросетью / Artguru.ai

Полного запрета на провоз пауэрбанков в самолетах не планируют. Об этом заявили в Росавиации. Но ведомство все-таки призывает пассажиров учитывать международные правила и требования авиакомпаний. В материале разберемся, какие правила провоза зарядных устройств на рейсах действуют сейчас.

Что произошло

Ранее в СМИ появилась информация о возможном запрете использования пауэрбанков на борту российских самолетов. Эту меру предложили Минтрансу, после того как на борту самолета «Уральских авиалиний» у одного из пассажиров взорвался зарядный блок. Это случилось в феврале 2026 года.

Тогда бортпроводники оперативно ликвидировали возгорание с помощью огнетушителя, для безопасности устройство поместили в контейнер с водой. В результате инцидента пассажир получил ожог большого пальца, от огня повредились подушка кресла и ремень безопасности.

По результатам проверки комиссия пришла к выводу, что решение экипажа проследовать в пункт назначения было обоснованным. Также в документах указано, что авиационным властям следует изменить нормативные акты — вплоть до ограничения или полного запрета использования портативных зарядок на борту воздушных судов.

Будет ли запрет

В настоящее время Росавиация не станет вводить полный запрет на провоз в самолетах портативных зарядок. Однако в ведомстве рекомендовали пассажирам руководствоваться международными правилами и требованиями конкретных авиакомпаний.

«Ограничения на провоз таких устройств уже существуют — регламентируются как международными требованиями в области безопасной перевозки опасных грузов по воздуху, так и правилами авиакомпаний», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как провозить портативную зарядку во время перелета

С 1 января 2026 года Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) внесла изменения в правила перевозки пауэрбанков и устройств с литиевыми батареями на борту самолетов. Есть ряд правил перевозки портативных аккумуляторов:

пауэрбанки нельзя провозить в багаже;

разрешено провозить не более одного пауэрбанка на одного пассажира;

нельзя класть их на багажные полки в салонах самолетов;

нельзя использовать на этапах взлета, руления и посадки;

запрещено заряжать от внутренней электросети воздушного судна.

Большинство авиакомпаний разрешают провозить устройства с энергоемкостью до 100 ватт-час без согласования с перевозчиком. Если мощность составляет от 100 до 160 ватт-час, необходимо заранее согласовать провоз с авиакомпанией. Устройства с энергоемкостью свыше 160 ватт-час запрещены к провозу.

Еще на корпусе пауэрбанка должны быть указаны технические характеристики (мощность, емкость, содержание лития). Если маркировка отсутствует или устройство не соответствует требованиям авиакомпании, его могут изъять.

Также устройство должно быть надежно упаковано, чтобы избежать короткого замыкания. Это может быть оригинальная заводская упаковка, пластиковый контейнер или защитный чехол.