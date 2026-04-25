Как продлить отдых на майские праздники: простые способы

В этом году в мае у сотрудников, работающих на пятидневке, будет по три выходных дня Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Майские праздники можно продлить, если взять отпуск в определенные даты. Однако есть несколько нюансов, которые следует принять во внимание.

«Во-первых, можно написать заявление на отпуск продолжительностью пять календарных дней, с 4 по 8 мая. Получатся настоящие майские каникулы — 11 дней, но в этом случае работник ощутимо потеряет в деньгах», — отметила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Собираясь в отпуск в мае, стоит учитывать, что в этом месяце всего 19 рабочих дней и отпуск брать в этом случае невыгодно. По словам депутата, чтобы сильно не потерять в деньгах, можно оформить отпуск с 27 по 30 апреля. В этом случае человек может отдохнуть 9 дней — с 25 апреля (суббота) по 3 мая (воскресенье) — и потратить четыре дня отпуска в апреле.

«В этом месяце 22 рабочих дня, поэтому разница между оплатой за день работы и день отпуска меньше, чем в мае», — пояснила Стенякина в разговоре с РИА Новости.

В этом году в мае у сотрудников, работающих на пятидневке, будет по три выходных дня на 1 Мая и День Победы. И это самые короткие майские праздники за последние восемь лет. Также между ними будет полная рабочая неделя — пять дней (с 4 по 8 мая).

Как будем отдыхать в 2026 году Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа