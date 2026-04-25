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Страна и мир Мошенники добрались до самокатов: как вы рискуете потерять все свои деньги за секунды

Мошенники добрались до самокатов: как вы рискуете потерять все свои деньги за секунды

Стоит быть внимательными при аренде СИМ

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В зоне риска находятся активные пользователи СИМ, молодежь и туристы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВ зоне риска находятся активные пользователи СИМ, молодежь и туристы | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В зоне риска находятся активные пользователи СИМ, молодежь и туристы

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Мошенники расклеивают поверх настоящих QR-кодов на арендных самокатах и велосипедах свои поддельные стикеры. Если перейти по этим ссылкам, у человека со счетов спишутся все деньги.

«С наступлением устойчивого тепла в апреле в городах открываются сезонные прокаты велосипедов и самокатов. Мошенники расклеивают поверх настоящих кодов свои стикеры с поддельными QR-кодами. При сканировании жертва попадает на фишинговую страницу, где вводит данные банковской карты для „аренды“, после чего средства списываются в пользу злоумышленников», — рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.

В зоне риска находятся активные пользователи СИМ, молодежь и туристы. Людям рекомендуют использовать только официальные приложения для аренды электросамокатов, а не сторонние сайты по QR-коду. Перед сканированием следует проверять, не наклеен ли стикер поверх оригинального кода.

«Не вводите данные карты на сайтах, открывшихся после сканирования сомнительного QR-кода», — призывают в «Мошеловке».

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Мошенническая схема Мошенник Электросамокат Деньги Кража QR-код
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Комментарии
1
Гость
25 апреля, 07:14
а они здесь с самого верха ☝️
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Гость
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