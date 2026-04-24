Дроны атаковали людей на улицах, юг России оказался на грани экологической катастрофы: главное об СВО за неделю

Последствия пожара отразились на качестве воздуха Источник: Никита Зырянов / 93.RU

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине хотят возобновить. Однако процесс тормозит обострение на Ближнем Востоке и позиции сторон по территориальному вопросу. Пока стороны не достигли соглашения, продолжаются взаимные атаки. Под ударом оказались школа, детский сад, жилые дома и автомобили. Дроны атаковали людей прямо на улице, а юг России оказался на грани экологической катастрофы. О главных событиях вокруг СВО за семь дней рассказываем в нашем материале.

Атаки по России и Украине

Сотни беспилотников атаковали Россию на этой неделе. Только в ночь на 18 апреля 260 дронов ударили по России. Ради безопасности вводились ограничения на полеты в Краснодаре, Саратове, Москве, Пскове, Пензе, Калуге, Самаре, Ульяновске и Санкт-Петербурге.

В этот же день беспилотник упал рядом с родильным домом в Новокуйбышевске, в здании выбило стекла, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В Тихорецке Краснодарского края произошло возгорание на территории нефтебазы. Пожар быстро потушили.

20 апреля губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что беспилотник нанес удар по территории агрофирмы в Хомутовском районе. Один человек погиб, трое ранены.

Из-под завалов спасли 4 человека Источник: МЧС России / MAX

Еще одна атака дронов привела к обрушению подъезда жилого многоквартирного дома в Сызрани, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Пострадали несколько человек, в том числе дети. Из-под завалов извлекли два тела.

В тот же день беспилотник ударил по мужчине в Белгородской области. Он скончался на месте. Еще один мужчина получил осколочные ранения головы, предплечья и ампутацию пальца руки, уточнил глава региона Вячеслав Гладков.

В морском порту Туапсе при массированной атаке дронов погиб один мужчина, еще один человек пострадал, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В порту произошел пожар. Его тушили несколько дней. Обломки дронов также повредили остекление ряда зданий города, включая начальную школу, детский сад, музей, церковь, многоквартирный дом и газовую трубу.

Через несколько дней Роспотребнадзор обнаружил при замерах воздуха в ряде районов Туапсе превышение в два-три раза допустимых концентраций бензола, ксилола и сажи. Нефтепродукты частично попали из реки Туапсе в море, специалисты их собирают, отметили в оперштабе региона.

В ночь на 23 апреля над регионами РФ сбили 154 дрона, сообщает Минобороны. Беспилотники уничтожили над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областей, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. Человек погиб в Новокуйбышевске в результате атаки дронов на промышленные предприятия, также есть раненые, написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем Telegram-канале.

По его словам, обломки одного из дронов упали на крышу многоквартирного дома в Самаре, есть пострадавшие, одного человека госпитализировали. В городе временно ограничили движение наземного общественного транспорта из-за атаки беспилотников, уточнил мэр Иван Носков.

Дроны также ударили по пассажирскому автобусу в Брянской области в селе Курковичи 23 апреля. Как рассказал глава региона Александр Богомаз, в результате пострадали водитель и четыре пассажира.

К концу недели активность атак снизилась. В ночь на 24 апреля ПВО сбила только 10 дронов, сообщает Минобороны. Беспилотники уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Ростовской областями. Главы регионов сообщили, что обошлось без жертв и разрушений.

Из-за атак в России решили ввести дополнительные меры безопасности. Так, в Саратовской области не будут работать детские лагеря, рассказал губернатор региона Роман Бусаргин. Он уточнил, что решение приняла антитеррористическая комиссия.

Также в приграничье можно прервать ЕГЭ и пересдать в резервный день, если объявлялась тревога. Как заявил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, такая мера необходима, поскольку безопасность выпускников — превыше всего.

Россия же нанесла несколько ударов по объектам оборонно-промышленного комплекса, энергетики, портовой, транспортной и аэродромной инфраструктуре на Украине, которую использовали для нужд ВСУ. Также российские военные взяли под контроль всю территорию ЛНР, рассказал глава Генерального штаба Валерий Герасимов.

В ДНР российские войска продвигаются в направлении Славянска и Краматорска и сейчас находятся в 12 и 7 км от их восточных окраин, сказал глава Генштаба. Также идет продвижение в Запорожской и Днепропетровской областях, добавил Герасимов. Помимо этого, военные заняли населенные пункты Ветеринарное в Харьковской области и Гришино в ДНР, отметили в Минобороны.

Помощь Украине

Киев получит новую денежную поддержку. Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил о разблокировке кредита на 90 миллиардов евро и о принятии 20-го пакета санкций против России.

«Стратегия ЕС по достижению справедливого и прочного мира на Украине опирается на два столпа: укрепление Украины и усиление давления на Россию. Сегодня мы продвинулись вперед по обоим направлениям», — написал он в X.

Однако ЕС выдвинул Украине несколько условий для получения финансирования. Среди них:

обеспечение эффективных демократических механизмов;

поддержка многопартийной парламентской системы;

соблюдение верховенства права, в том числе усиливая борьбу с коррупцией;

гарантирование соблюдения прав человека, включая права меньшинств.

Помимо этого союзники Соединенных Штатов должны взять на себя поддержку Украины, заявил замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби. Он призвал американских союзников взять на себя финансирование и производство вооружений.

«Дальнейшая помощь Киеву не должна зависеть от значительных взносов США», — приводит его слова Politico.

Возобновление работы нефтепровода «Дружба»

Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что работы по восстановлению нефтепровода «Дружба» завершены, и он может возобновить прокачку нефти. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее уточнял, что как только он заработает, Россия будет готова вновь поставлять по нему нефть. Министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что страна начала получать сырье по трубопроводу.

Однако Украина может снова приостановить поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» после получения кредита от Евросоюза в размере 90 млрд евро, пишет Die Weltwoche. Газета назвала «чудом» восстановление трубопровода. Его отремонтировали «за одну ночь» после ухода Виктора Орбана с поста премьера Венгрии, который блокировал выдачу кредита Украине.

Перспективы новых переговоров

Турция работает над возобновлением переговоров по урегулированию конфликта на Украине, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Анкара готова организовать переговоры на техническом или высшем уровне, сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

«Война между Ираном и США внезапно заставила мир забыть о более насущных проблемах. Интерес мировой общественности к мирным переговорам по Украине внезапно снизился», — отметил Фидан в рамках пресс-конференции на закрытии Анталийского дипломатического форума.

Однако саммит по урегулированию конфликта на Украине на высшем уровне в Турции возможен только после возобновления переговорного процесса на уровне делегаций, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. Пока же Россия не считает тему возобновления переговоров по украинскому урегулированию в Стамбуле приоритетной, но позитивно относится к возможности проведения встречи в Турции, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер намерены посетить Россию, сообщила The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров. Как пишет газета, при условии прогресса они готовы поехать и на Украину.

Одним из главных проблемных вопросов в урегулировании конфликта является вывод украинских войск с территории Донбасса. Владимир Зеленский считает такое решение стратегическим проигрышем для Киева. В интервью телеканалу ICTV он отметил, что в случае вывода своих войск страна станет значительно слабее.

Несмотря на позицию Украины, президент России Владимир Путин заявил, что знает, чем закончится спецоперация.

«Боевые действия — всегда вещь чрезвычайно сложная, опасная. Мы знаем, чем всё закончится. Но не будем делать никаких публичных заявлений на этот счет, а будем просто реализовывать и стремиться к тем целям, которые мы перед собой поставили, реализовывать те задачи, которые перед нами стоят. Уверен, они будут достигнуты», — сказал президент.