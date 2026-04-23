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Страна и мир Из Ярославля возобновят полеты в город-миллионник. Когда

Из Ярославля возобновят полеты в город-миллионник. Когда

Сколько будет стоить перелет

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Как долететь из Ярославля в Казань | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКак долететь из Ярославля в Казань | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Как долететь из Ярославля в Казань

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

На летний сезон в Ярославле возобновят авиасообщение с Казанью. Слетать в город-миллионник можно будет со 2 мая. Как сообщил губернатор Ярославской области, продажа билетов уже открыта.

«Этот маршрут, впервые запущенный в 2018 году, стал важным направлением и пользуется постоянным спросом», — дополнил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Вылеты планируют по понедельникам и субботам. Из Ярославля — в 23:20, а из Казани — в 21:25.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» на воздушном судне типа Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Время в пути — 1 час 15 минут.

На официальном сайте авиакомпании «ЮВТ Аэро» уже появились билеты. Стоимость перелета до Казани — от 2590 до 3798 рублей. Дети до двух лет могут путешествовать бесплатно. А для детей от двух до 12 лет предусмотрена скидка — 15 процентов.

Такой тариф предлагается для перелетов из Ярославля в Казань | Источник: авиакомпания «ЮВТ Аэро»Такой тариф предлагается для перелетов из Ярославля в Казань | Источник: авиакомпания «ЮВТ Аэро»

Такой тариф предлагается для перелетов из Ярославля в Казань

Источник:

авиакомпания «ЮВТ Аэро»

С собой можно взять ручную кладь — 15 x 35 x 45 сантиметров и весом до пяти килограммов. А также багаж до 10 килограммов — 50 х 50 х 103 сантиметров.

Ранее губернатор Ярославской области в интервью журналу «Вокруг света» сообщал о планах возобновить рейсы в Минеральные Воды и открыть новые — в Краснодар.

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Екатерина ТарыгинаЕкатерина Тарыгина
Екатерина Тарыгина
корреспондент
Аэропорт Авиасообщение Город-миллионник
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Комментарии
42
Гость
24 апреля, 17:41
лететь в город миллионник с нашими зарплатами? Издеваетесь что-ли?
Гость
24 апреля, 12:41
Полетает пока хоккей идет , потом отменят
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Гость
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