Из Ярославля возобновят полеты в город-миллионник. Когда

Как долететь из Ярославля в Казань Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

На летний сезон в Ярославле возобновят авиасообщение с Казанью. Слетать в город-миллионник можно будет со 2 мая. Как сообщил губернатор Ярославской области, продажа билетов уже открыта.

«Этот маршрут, впервые запущенный в 2018 году, стал важным направлением и пользуется постоянным спросом», — дополнил министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Вылеты планируют по понедельникам и субботам. Из Ярославля — в 23:20, а из Казани — в 21:25.

Рейсы будет выполнять авиакомпания «ЮВТ Аэро» на воздушном судне типа Bombardier CRJ-200 вместимостью 50 пассажиров. Время в пути — 1 час 15 минут.

На официальном сайте авиакомпании «ЮВТ Аэро» уже появились билеты. Стоимость перелета до Казани — от 2590 до 3798 рублей. Дети до двух лет могут путешествовать бесплатно. А для детей от двух до 12 лет предусмотрена скидка — 15 процентов.

Такой тариф предлагается для перелетов из Ярославля в Казань Источник: авиакомпания «ЮВТ Аэро»

С собой можно взять ручную кладь — 15 x 35 x 45 сантиметров и весом до пяти килограммов. А также багаж до 10 килограммов — 50 х 50 х 103 сантиметров.