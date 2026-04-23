Почему так дорого? Сколько стоит отдых на Алтае в 2026 году и что происходит с ценами

Алтайские курорты уже сейчас демонстрируют высокие цены Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Уже сейчас россияне активно планируют отпуска, и Алтай уверенно занимает лидирующие позиции в списке желаемых направлений. По словам экспертов, рост цен немного замедлился, однако найти бюджетные туры бывает непросто. О том, что происходит с ценами и во сколько обойдется отдых на Алтае в 2026 году, NGS22.RU узнал у представителей туриндустрии и экономистов.

«Курорты действительно становятся дорогими»

Алтайские курорты уже сейчас демонстрируют высокие цены, особенно в сегменте «всё включено». По данным Mash Money, Белокуриха и Манжерок вошли в тройку самых дорогих курортов страны.

Однако, по словам вице-президента Ассоциации туроператоров России Сергея Ромашкина, говорить о значительном росте цен на отдых на Алтае не совсем корректно, так как это скорее оценка верхней границы рынка.

— Средние же цены значительно ниже. Курорты действительно становятся дорогими, и Манжерок и Белокуриха не исключение, особенно отели уровня «5 звезд». Однако существуют и более бюджетные варианты, которые позволяют снизить стоимость поездки в два-три раза. Главное — внимательно изучать предложения. Хорошая новость для туристов заключается в том, что рост цен на отдых в этом году замедлился. Если в предыдущие три года он составлял 10–15% по разным направлениям, то сейчас мы наблюдаем 4–6%. Есть регионы, где цены увеличились всего на 1–2%.

Эксперт считает, что в целом причина замедления или остановки роста цен кроется в снижении спроса.

— Это естественная реакция: если отель не может обеспечить полную загрузку, он вынужден снижать цены. В прошлые годы внутренний туризм рос на 10–12% ежегодно. По оценкам Минэкономики, в 2025 году рост составил около 4%, а в текущем году ожидаем 1–2%. Можно ожидать дальнейшего торможения цен. «Охлаждение экономики», о котором много говорят, в данном случае проявляется в снижении спроса на поездки, уменьшении числа туристов и замедлении роста цен, — уточняет Ромашкин.

Алтайский край регион принял рекордные 2,4 млн туристов в 2025 году Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

«Готовы ехать, несмотря на стоимость»

При этом отдых на Алтае становится всё более популярным. По итогам 2025 года Алтайский край регион принял 2,4 млн туристов и экскурсантов, а соседняя Республика Алтай — 2,8 млн. Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что цены на Алтае объясняются высоким спросом.

— Дорого — значит, есть спрос. Красная Поляна в Сочи — это модный курорт, который ассоциируется с высоким уровнем жизни. То же самое можно сказать и об Алтае: люди готовы туда ехать, несмотря на стоимость. Интерес к региону подогревается его уникальной природой и сложностью самостоятельного путешествия. Ограниченное количество мест размещения вынуждает их быть дорогими, — отметил эксперт.

Дмитрий Журавлев не ожидает снижения цен.

— В современном мире снижение цен — это сложная задача. Скорее можно говорить о снижении скорости роста цен. Это связано с тем, что отели имеют множество поставщиков (электроэнергия, продукты питания и т. д.), и, если отель снижает цену, это не означает, что поставщики сделают то же самое. Поэтому возможно лишь замедление темпов роста цен, например увеличение на 5% вместо 10%. Для туриста это всё равно будет ощутимым подорожанием.

Журавлев также отметил, что проблемы с поездками в Дубай и ограниченный выбор доступных направлений для состоятельных туристов (Турция и Египет не для всех) могут переориентировать часть путешественников на такие места, как Республика Алтай.

Алтай не уступает зарубежным направлениям Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Не уступает Дубаю и Турции

Турагент Анна Серохвостова отмечает, что Алтай на данный момент не уступает зарубежным направлениям.

— Возможно, Дубай и Европа и стали дешевле, чем Алтай, но вопрос в том, готовы ли они принимать российских туристов. Вспоминая опыт десятилетней давности, когда гости из Москвы сталкивались с нехваткой отелей соответствующего уровня в Горном Алтае, сейчас ситуация кардинально изменилась. Построено множество пятизвездочных отелей, которые действительно оправдывают свой рейтинг. Многие пользуются спросом у гостей из европейской части России не только в зимний, но и в летний сезон. Отдых соответствует мировым стандартам, а стоимость проживания включает завтрак (или полное питание), посещение обширного спа-комплекса с бассейнами и саунами, тренажерного зала, охраняемой парковки и детского досугового центра с множеством активностей.

Турагент обратила внимание на то, что в пятизвездочных отелях отдых стоит в среднем от 31,8 тысячи рублей за двоих в сутки.

— Это центр притяжения туристов, предлагающий разнообразные возможности для отдыха. По уровню сервиса и безопасности он не уступает Турции, что особенно важно в текущих условиях.

Говоря о Белокурихе, турагент отметила, что этот курорт обладает практически стопроцентной загрузкой на протяжении всего года благодаря наличию современных санаториев.

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

— Эти санатории предлагают трехразовое питание (часто по системе «шведский стол»), комплекс лечебных и оздоровительных процедур (физиотерапия, ингаляции, водные процедуры, массаж и др.), доступ к бассейнам (крытым или летним), а также детские игровые комнаты с воспитателями и развлекательные программы. Соответственно, стоимость отдыха в таких местах начинается от 8 тысяч рублей на человека в сутки.

Однако, по ее мнению, осенняя путевка в санаторий на 10 дней для двоих стоимостью около 180–200 тысяч рублей (со всем включенным, кроме экскурсий и сувениров) оказывается более выгодной, чем поездка в Таиланд за 250 тысяч рублей, где оплачиваются только завтраки и общие расходы будут значительнее.

— Вопрос о наплыве туристов в 2026 году в такие места, как Манжерок и Белокуриха, не стоит, поскольку их загрузка и так высока и стабильна круглый год.

Она добавила, что алтайские отели по уровню качества вполне конкурируют с зарубежными.

— В Горном Алтае, несмотря на исчезновение бюджетных вариантов размещения, построено много современных отелей, что способствует притоку туристов и созданию рабочих мест. Еще в 2023 году зарубежные поездки начинались от 200 тысяч рублей на двоих, в то время как до пандемии они были более доступными. Однако люди привыкли и спрос на отдых остается высоким. Для тех, кто предпочитает более бюджетные варианты, существуют такие направления, как Казань и Санкт-Петербург, где отдых (перелет и отель) возможен в пределах 50 тысяч рублей на двоих.

В агентстве уточнили, что трансфер из Барнаула в Республику Алтай и Белокуриху в обе стороны обойдется минимум в 2,9 тысячи рублей с человека.

Что касается проживания в летний период, то на Алтае можно найти варианты на любой бюджет. Недельный отдых в благоустроенном номере без питания для двоих обойдется в среднем в 20–35 тысяч рублей. Для тех, кто предпочитает больший комфорт, базы отдыха среднего уровня предлагают размещение с завтраком за 50–70 тысяч рублей за двоих на 7 ночей.

Манжерок — вполне доступный курорт для людей со средним достатком Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Экономический взгляд на цены

Экономист Георгий Мацуга предлагает взглянуть на ценообразование в алтайском туризме под другим углом: не почему так дорого, а почему так дешево.

— Манжерок — вполне доступный курорт для людей со средним достатком. Это наводит на мысль: почему в такой огромной и живописной стране, как Россия, существует так мало курортов такого уровня, — уточняет Мацуга.

Экономист, ссылаясь на данные 2ГИС за 2025 год, отметил, что средняя стоимость дня отдыха в России составляла 7,9 тысячи рублей.

— Для сравнения, в ОАЭ такой отдых обошелся бы не менее чем в 14 тысяч рублей. Таким образом, по сравнению со среднероссийскими ценами отдых у нас оказывается дешевле. А то, что Манжерок стоит дороже, — это лишь отражение его позиции в рейтинге самых дорогих курортов, — подчеркивает специалист.

Что касается составляющих цены, то, по его мнению, это стоимость «шикарной жизни».

— Если для достойного существования в России достаточно 1,5 тысячи рублей в день, то неудивительно, что для «шикарной жизни» требуется примерно в пять раз больше. Цены формируются рыночным механизмом, где спрос и предложение играют ключевую роль. Нельзя назвать их несправедливыми: если бы владелец курорта установил завышенную цену, спрос бы упал, доходы снизились и пришлось бы цену корректировать. Если же такие цены держатся, значит, предложение находит своего покупателя, которым, очевидно, являются состоятельные люди, — уточняет эксперт.

В 2026 году, по словам экономиста, не стоит ожидать большого наплыва туристов на такие курорты, как Белокуриха и Манжерок, ввиду текущей экономической ситуации в России.

— Однако есть вероятность, что к 2027–2028 годам экономический подъем может привести к росту туристического потока. Ситуация осложняется геополитической обстановкой, и возможный глобальный экономический кризис может замедлить этот рост даже в указанные годы.

Укрепление национальной валюты может улучшить ситуацию Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

В свою очередь экономист Василий Колташов связывает рост цен на отдых в России с постоянной девальвацией рубля, которая наблюдается последние 20 лет. Он также отметил, что внутренняя инфляция, связанная с адаптацией к снижению мировых цен на нефть, также сыграла свою роль.

Однако, по мнению Колташова, сейчас мы вступаем в период восстановления курса рубля.

— Укрепление национальной валюты может улучшить ситуацию с ценами на услуги в России, включая отдых. Хотя резкого снижения цен ожидать не стоит, импортные товары и услуги станут дешевле, что, в свою очередь, повлияет на стоимость отдыха. Цены на отдых за рубежом в рублевом пересчете также будут снижаться из-за укрепления рубля.

Тем не менее экономист предупреждает о новой волне мировой инфляции, связанной с дефицитом энергоресурсов в некоторых странах и ростом цен на углеводороды. Это может повлиять на стоимость продуктов питания, хотя мировой экономический спад может сдержать этот рост.