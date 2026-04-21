Газовую плиту надо срочно менять, иначе грозит штраф до двух миллионов: детали

За несвоевременную замену плиты человеку могут перекрыть газ Источник: Лина Саитова / 116.RU

В России с этого года стали строже следить за использованием газовых плит и других приборов. Теперь их нужно менять, когда срок службы закончится, иначе можно нарваться на огромный штраф или вовсе лишиться газа.

Газовые плиты при необходимости нужно менять каждые 10–12 лет, так как после такого периода работы они считаются устаревшими и небезопасными. Требования по их замене связаны с заводскими паспортами, а также с постановлением правительства, которое предписывает обновлять оборудование по истечении срока службы.

«На мой взгляд, усталость материалов, из которых сделана газовая плита, — главный враг безопасности», — пояснил в беседе с 360.ru эксперт по ЖКХ и общественный деятель Дмитрий Бондарь.

Он отметил, что, даже если плита выглядит как новая, износ резьбовых соединений может привести к утечке, которую не всегда удается вовремя почувствовать. Поэтому в целях безопасности следует покупать новую плиту.

Когда обязательно требуется замена

Перед заменой плиты можно провести техническую диагностику старой, чтобы определить, можно ли использовать оборудование дальше. Проводить диагностику должен сотрудник организации, которая имеет соответствующие разрешения. Специалист либо выдаст предписание о демонтаже плиты, либо даст заключение по форме Ростехнадзора о продлении срока ее службы от 1 года до 5 лет.

Регулярная замена газовых плит распространяется как на жильцов квартир, так и на владельцев частных домов. При этом запрещено устанавливать самостоятельно газовое оборудование. Все работы должен выполнять специалист.

Сначала нужно купить сертифицированный прибор в магазине для замены, а после этого — вызвать мастера газовой службы для его установки.

Отключение газа и штрафы

За несвоевременную замену плиты человеку могут перекрыть газ. Перед этим газовики направят два уведомления об отключении с указанием причин — за 40 и 20 дней до предстоящей даты.

О том, что срок службы плиты заканчивается, газовая служба узнает при ежегодной проверке, когда смотрит документы на оборудование. Если после того, как хозяин получил предписание о замене плиты, она работает до следующего техобслуживания с нарушением сроков, то человеку выпишут штраф от 5000 до 10 000 рублей. При повторном нарушении нужно будет заплатить от 15 000 до 25 000 рублей.