«Мне стыдно за свою жизнь». Пенсионерка рассказала, как прозябает в общаге и отдает полпенсии за ЖКХ

Пенсия некоторых россиян не дотягивает до средних значений. Такие люди экономят на всём Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Средний размер страховой пенсии по старости в России составляет чуть больше 25 тысяч рублей. Но далеко не все получают даже такие скромные выплаты. Некоторым платят меньше 20 тысяч рублей. Одна из таких — тюменская пенсионерка, которая выживает на 17 500 рублей. На что 62-летняя женщина тратит деньги и в чем себе отказывает — в ее авторской колонке для 72.RU. Она рассказала о себе, но сделала это анонимно, потому что не хочет «позориться». Дальше — от первого лица.

Мне сейчас 62 года. Я работала с 1982 по 1998 год на электромеханическом заводе. Сначала я устроилась туда в роли курьера, потом стала заведующей, затем делопроизводителем, а еще была завканцелярией. Последнее время, вплоть до самого увольнения, работала секретарем директора электромеханического завода.

Также были и другие работы. В 55 лет я ушла на пенсию. Если бы я еще не попала в то время, я вообще бы не знаю, как сейчас жила бы. Сейчас я живу практически на кредитную карту. Моя пенсия составляет 17 500 рублей, из них 2500 рублей — это доплата.

А еще я сорок лет живу в общежитии. У нас не разрешают ставить счетчики в своих комнатах, потому что это просто невозможно. Общежитие было построено в 1967 году. У нас такое здание, что вся проводка между комнатами соединена. Поэтому плата за коммуналку очень большая, особенно для пенсионеров. Я отдаю за коммуналку 9 тысяч рублей.

В конце 90-х похоронила мужа, а несколько лет назад — сына. У меня теперь только дочка и внучка. Они семьей — дочь, зять и маленькая внучка — живут в другом городе. Приезжают ко мне иногда. А так я живу одна. Рассказываю им о своей пенсии, но что поделать, у них свои заботы и расходы, ребенок маленький. Детских пособий не платят дочери, потому что превышает доход прожиточный минимум. Хотя зять работает вахтами.

Моя жизнь завязана на кредитной карте. Как я трачу деньги с пенсии и в целом? Я вижу пенсию только тогда, когда она мне приходит. Потом я плачу за телефон, за интернет, за коммунальные услуги, покупаю кошкам корм. У меня остается где-то 5–7 тысяч рублей. Из них я покупаю лекарства примерно на тысячу или полторы. Иногда трачу две. Беру препараты от давления, и еще у меня больные суставы.

На оставшиеся деньги от пенсии мне не прожить, поэтому я пользуюсь кредитной картой. У меня там идет рассрочка на три месяца. Вот я, допустим, издержала 8 тысяч рублей и должна вернуть эту сумму на карту в течение трех месяцев. Приходится экономить на всём. Обращаюсь за помощью в соцслужбы и так совершенно не шикую.

У меня минимальный продуктовый набор. Мясо я практически не покупаю, да и курицу не беру. В основном молоко, хлеб да крупы. Про рыбу я вообще молчу. Ну яйца там еще который раз куплю. Или какие-нибудь дешевые фрикадельки. Какие фрукты и овощи? Господи, вы видели, сколько они стоят? Это за пределами моей суммы. Этого я себе позволить не могу. В магазин за молоком хожу раза два в неделю. Хлеба мне хватает на дней 5–7. Иногда лежу и думаю: «Скорее бы эта смерть, что ли, пришла от такой жизни».

Случаются и непредвиденные расходы. То одно сломалось, то другое. Да я не одна так живу. Многие пенсионеры говорят, что им ни на что и никуда не хватает. Единственное — вот раз в год еще помогают из центра, где дают социальную помощь. На эти деньги можно и хохоряшку купить, и продукты хорошие, да и средства первой необходимости или нужную бытовую технику. Я покупала плиту, например.

Ну ладно с продуктами или лекарствами в моем случае, но платить такие деньги за коммуналку с моей-то пенсии? Это что же такое! Это не квартира же, это общежитие. Я многие вещи понимаю и принимаю, но вы сделайте пенсионерам отдельные какие-то платежки по определенным категориям. Мне просто стыдно за свою жизнь и за жизнь таких же, как я.

Пенсионерка из Тюмени