Страна и мир «Приложите к ВК подорожник»: в соцсети произошел массовый сбой

Пользователи сообщают о проблемах с загрузкой и отправкой сообщений

В социальной сети «Вконтакте» случился массовый сбой. Об этом свидетельствует данные мониторингового сервиса DownDetector. Сайт зафиксировал резкий всплеск жалоб на плохую работу платформы.

Пользователи рассказали в сети, с каким проблемами столкнулись.

«Не отправляются сообщения. Ошибка отправки сообщения, ошибка прикрепления файла. Приложите к ВК подорожник», — написала Наталья.

«Не получается войти в личный кабинет — при вводе пароля система не пускает в сеть, сообщает о превышении попыток входа по паролю», — рассказала Елена.

«Не грузит ничего, выдает ошибку. Просто крутит кругляш», — отметил еще один пользователь.

Корреспондент «Городских медиа» направил во «ВКонтакте» запрос на комментарий по ситуации. Как только ответ поступит, новость будет обновлена.

Обновлено в 11:45 мск. В пресс-службе соцсети ответили, что не зафиксировали неполадок: «Все сервисы „ВКонтакте“ работают штатно, никаких сбоев и неполадок нет».

А у вас работает ВК?

Работает и работал без проблем
Работает с перебоями
Были проблемы, но сейчас всё хорошо
Вообще не могу зайти

Накануне, 10 февраля, Роскомнадзор заявил о том, что начал замедление Telegram. Проблемы с мессенджером пользователи испытывают уже несколько дней.

Почитайте, что о происходящем заявил создатель Telegram Павел Дуров. Также по поводу замедления мессенджеры высказались российские политики.

Неполадки в работе мессенджера начались еще в 2025 году. С лета в нем не работают видео- и голосовые звонки. В начале января зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что Telegram могут заблокировать в России к осени 2026 года.

Дарья Пирогова
Гость
11 февраля, 12:34
Все сбои идут в чётком соответствии с графиком, по плану.
Гость
11 февраля, 12:18
Какая хорошая новость на фоне плохих новостей
