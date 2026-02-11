«Приложите к ВК подорожник»: в соцсети произошел массовый сбой

В социальной сети «Вконтакте» случился массовый сбой. Об этом свидетельствует данные мониторингового сервиса DownDetector. Сайт зафиксировал резкий всплеск жалоб на плохую работу платформы.
Пользователи рассказали в сети, с каким проблемами столкнулись.
«Не отправляются сообщения. Ошибка отправки сообщения, ошибка прикрепления файла. Приложите к ВК подорожник», — написала Наталья.
«Не получается войти в личный кабинет — при вводе пароля система не пускает в сеть, сообщает о превышении попыток входа по паролю», — рассказала Елена.
«Не грузит ничего, выдает ошибку. Просто крутит кругляш», — отметил еще один пользователь.
Корреспондент «Городских медиа» направил во «ВКонтакте» запрос на комментарий по ситуации. Как только ответ поступит, новость будет обновлена.
Обновлено в 11:45 мск. В пресс-службе соцсети ответили, что не зафиксировали неполадок: «Все сервисы „ВКонтакте“ работают штатно, никаких сбоев и неполадок нет».
Накануне, 10 февраля, Роскомнадзор заявил о том, что начал замедление Telegram. Проблемы с мессенджером пользователи испытывают уже несколько дней.
Неполадки в работе мессенджера начались еще в 2025 году. С лета в нем не работают видео- и голосовые звонки. В начале января зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что Telegram могут заблокировать в России к осени 2026 года.