300 тысяч — и вы никуда не летите! Как турагентства оставляют клиентов без отдыха и без денег. А потом запугивают

Вместо отдыха на курорте — разбирательства и выяснение отношений Источник: Роман Данилкин / 63.RU

В редакцию 63.RU обратились недовольные клиенты самарских туристических агентств Tour-ne и «П-Сам». Люди уверяют, что из-за этих контор (которые изначально выглядели надежными) они оказались без заграничных отпусков и без денег. Наши самарские коллеги разбирались в ситуации.

Источник: tourne_ru / Instagram.com (деятельность запрещена в России); Роман Данилкин / 63.RU, Артем Устюжанин / E1.RU, Илья Овсянников / 63.RU, Елена Дайнеко

Иллюзия успешного успеха

Первой свою историю нам рассказала жительница Самары Елена Дайнеко. Она стала одной из клиенток, недовольных качеством услуг местного агентства Tour-ne.

Осенью 2025 года женщина запланировала отдых во Вьетнаме с семьей и обратилась за помощью к специалистам турагентства, за работой которого следила в соцсетях не первый год. Елена оставила заявку на сайте, с ней вышел на связь менеджер турфирмы, который представился Даниилом. Молодой человек уточнил детали будущего путешествия и отправил проект договора.

— Он сказал, что если договор устраивает и мы определились с поездкой, с датой и суммой, то мне нужно оплачивать тур, все 100%. А потом уже приезжать за подписанным договором в любое удобное для себя время, — рассказывает недовольная клиентка.

Женщина без сомнений перевела 313 тысяч рублей. На следующий день ей пришло сообщение, что к предстоящему путешествию уже всё готово. Даниил уверял, что семья Дайнеко полетит во Вьетнам через Казань, билеты и отель забронированы с помощью их коллег из другой компании. Перелет был намечен на 17 октября.

— Я решила уточнить, когда можно будет забрать билеты и документы. Даниил заверил, что за 2-3 дня до поездки. Это нормальная практика, я уже не первый раз летаю, и ответ не смутил, — говорит Елена.

За время подготовки к путешествию у клиентки возникло еще несколько вопросов к менеджеру. Она их задавала Даниилу в Telegram. Однако, по словам Елены, с ответами молодой человек не торопился. Менеджер Tour-ne вышел на связь спустя неделю и сразу извинился за долгое молчание — признался, что «закрутился» и банально не увидел сообщения.

— За два дня до поездки я вижу от него сообщение, что нужно приготовить депозит для отеля — 16 тысяч рублей. Я знаю, что такая практика есть. Но меня смутило, что предупредили только сейчас, а не перед бронированием. У нас произошел небольшой конфликт. Я просто сказала, что о таких вещах нужно предупреждать заранее. Даниил ответил в грубой форме, почти психанул — мол, для меня вся поездка в этих 16 тысячах и заключается? — продолжает рассказ Елена.

«Произошел сбой»

За день до поездки муж нашей собеседницы решил сам связаться с Даниилом и заодно забрать все документы. Но менеджер заявил, что его нет на месте.

Ситуация обострилась через несколько часов. Около полуночи Елене пришло сообщение о некоем «сбое в системе» у туроператора. Это означало только одно — она вместе с семьей никуда не летит.

— Хотя за две недели до этого, когда мы перевели деньги, нас заверили, что Даниил на связи с коллегами, всё в порядке, нам не за что переживать. И тут такое. Нам приносят извинения, предлагают купон на 10 тысяч рублей, — рассказывает Елена.

Об отмене Елена узнала за несколько часов до вылета Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Супруг клиентки начал звонить в Tour-ne. Оказалось, что в агентстве работают всего два сотрудника — Оксана и Даниил Черновы, мать и сын.

— Оксана сразу сказала, что ничем нам помочь не может. Мой муж спрашивает, а что делать нам? Мы-то даты отпуска перенести уже не можем. Может быть, нам могут предложить какую-то альтернативу или деньги вернуть? По словам Оксаны, где-то «там» всё заморожено и она вообще ничего предлагать нам не собирается. Якобы и договор вообще не был заключен с ними у нас. Муж говорит, что это не по-человечески, они же деньги получили, — озвучила свою версию событий Елена.

Недовольные клиенты решили поговорить с сотрудниками Tour-ne уже очно. Они приехали в офисный центр, расположенный на Московском шоссе, но там их встретили закрытые двери. Муж Елены начал звонить Даниилу, чтобы узнать, когда он будет на месте (запись разговора есть в распоряжении редакции).

— Мы решили спросить, когда можем забрать свой экземпляр договора. Даниил мялся, мол, его нет на месте, не знает, когда будет, начал выкручиваться. И следом приходит сообщение, что задним числом с нами никто договор подписывать не будет, — уверяет Елена.

Во время разговора недовольные клиенты начали уточнять и выяснять, а действительно ли была какая-то ошибка.

— Мы просим предоставить подтверждение от туроператора, что был сбой системы, номер заявки. Уже на этом этапе подозреваем, что что-то не так. На наши вопросы ничего не отвечают. Только предложили написать заявление на возврат денежных средств. И ждать, — рассказывает Елена.

Сначала срок ожидания составил 10 дней. Потом, по версии недовольной клиентки, он увеличился до 2 недель. Затем и вовсе составил 21 день.

— Мы дома написали заявление на имя директора Tour-ne на возврат средств. Супруг поехал и отдал один экземпляр Черновым. Одновременно мы обратились за консультацией к юристу. Он пояснил, что мы через 10 дней имеем право подать гражданский иск в суд. Но возврат денег нам никто гарантировать не может. Это ИП, и у него может не быть ни денег, ни имущества. Соответственно, и иск не смогут удовлетворить, так как у ответчика нет ничего. И сам суд будет длиться от 6 до 9 месяцев, — говорит Елена.

За путевку во Вьетнам Елена заплатила больше 300 тысяч рублей Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Женщине также предложили написать заявление в полицию. Поначалу Елена не хотела этого делать, считая, что их семья — единственные недовольные клиенты Tour-ne и силовики могут не придать ее ситуации особого значения.

— Я написала в [запрещенную соцсеть] о своей проблеме, сняла ролики. И стали находиться новые потерпевшие. Кто-то писал негативный отзыв на 2GIS, Yandex или Google. Хотя до этого у агентства была просто шикарная репутация — одни положительные отзывы. И вот появились плохие. Я нашла их авторов в соцсетях, списалась с ними. Оказалось, что у них аналогичная ситуация, — пояснила Елена.

Так семья Дайнеко нашла еще нескольких самарцев, недовольных действиями Tour-ne. Они вместе написали заявления в полицию. Со временем, как уверяет Елена, к ним присоединились жители Санкт-Петербурга и Мурманска.

— У нас были переписки как с директором, так и Даниилом. Молодой человек на вопросы про туроператора или заявку не отвечает. Потом просто блокирует, или делает общий чат со своей мамой, и она тоже говорит: «Ждите деньги», — уверяет Елена.

Продолжая привлекать внимание к своей проблеме, недовольные клиенты продолжили писать негативные отзывы о Tour-ne на разных площадках.

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И здесь они столкнулись со странным и даже наглым отпором сотрудников турфирмы.

— Одни агрегаторы просто не размещали такие отзывы. На других площадках нам отвечали представители Tour-ne с требованием удалить отзыв как недостоверный, порочащий их деловую репутацию. Более того, Даниил прислал мне угрозы, что подаст на меня в суд за клевету. Он требовал извиниться и удалить отзыв, — рассказывает недовольная клиентка.

Источник: 2gis.ru

По словам Елены, в сложной ситуации оказались не только новые, но и постоянные клиенты Tour-ne. Некоторые обращались к семье Черновых далеко не в первый раз, и с ними, как казалось, были налажены доверительные отношения.

— Когда вся эта история закрутилась, Оксана Чернова открыла еще одно юрлицо по тому же адресу, и там один из видов деятельности — туризм, — говорит Елена.

Ей и другим недовольным клиентам турагентства также показалось странным поведение сотрудников полиции. Якобы они не спешат выяснять детали деятельности Tour-ne.

— У нас 9 заявлений лежит, и их не объединили в одно целое. У одного участкового две недели два обращения лежали. Я связалась с оперативником по своей жалобе. Начала выяснять, почему агентство до сих пор работает, потерпевших не опросили. Мне прямым текстом сказали: «Я не собираюсь бегать по кабинетам и искать заявления», — озвучила свою версию Елена.

Семья Дайнеко и другие недовольные клиенты предполагают, что у Черновых есть отработанная схема и связи с правоохранителями.

— Мы стучимся во все двери. Я уже писала генералу МВД жалобу, чтобы там взяли на контроль. Уже и к блогерам и журналистам местным обращалась. Они связались с Tour-ne с просьбой прокомментировать ситуацию. Сотрудники турфирмы считают, что их оклеветали, мы им мешаем работать и у них безупречная репутация, — уверяет Елена.

«Не удалите отзыв — пишем заявление в полицию»

В распоряжении редакции 63.RU оказались скриншоты переписок с, предположительно, сотрудниками Tour-ne.

А как часто вас «ставят на место» сотрудники турфирм? Источник: Елена Дайнеко

В ход пошли угрозы Источник: Елена Дайнеко

«Не нужно фантазий. Мы работаем давно, и никогда таких эксцессов не было. У нас произошел массовый сбой, с которым мы сейчас разбираемся. Для нас это имеет последствия в виде потери клиентов. Ответственность мы не снимаем, даже несмотря на отсутствие договора. Просто наберитесь терпения, деньги будут возвращены. Это только вопрос времени. Вы издеваетесь? Давайте закончим диалог. Детский сад какой-то».

«Есть требования? Прошу в суд. И ожидайте поступления средств. Я не буду называть вам номер заявки и туроператора. Я уже получил от известной туристки звонок от туроператора с глупыми вопросами, из-за которых у нас приостановилась возможность бронирования с туроператором».

«Я сейчас заблокирую! Никто не кинул, не бычит. Оставьте эти фамильярности при себе. Общаться с руководителем будете! Со мной — всё. Это нонсенс такое общение».

«В любом случае наши платежи не сходятся по цифрам с суммами в договоре. И не персонализируются по заявкам или фамилиям».

Также нам прислали видео визита одного из недовольных клиентов в офис Tour-ne. Поначалу Даниил Чернов пытается объяснить, как и почему не удалось забронировать тур. Но в какой-то момент молодой человек вызывает охрану для, по его словам, «невменяемого» посетителя.

По данным системы «Контур.Фокус», в 2024 году в селе Старая Бинарадка Красноярского района Оксана Чернова зарегистрировала на свое имя ИП. Это юрлицо специализируется на оказании туристических услуг. Такую же нишу занимает и ее ООО «Градэль», созданное 29 октября 2025 года. Оно находится в «Региональном деловом центре» на Московском шоссе.

Одно из юрлиц Оксаны Черновой находится здесь Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Даниил Чернов, предположительно, был связан с двумя юрлицами в Самарской области. Первое — это ООО «Пронто». Оно было зарегистрировано в Самаре в 2019 году и прекратило свою деятельность в октябре 2025 года. По данным сервиса «Контур.Фокус», из ЕГРЮЛ его исключили из-за недостоверных сведений. Эта компания специализировалась на изготовлении и продаже текстиля. Но среди 13 направлений деятельности было и оказание туристических услуг.

Второе юрлицо, учредителем и директором которого, предположительно, был Даниил Чернов, это ООО «Пронто-М». Его зарегистрировали летом 2022 года, но у ФНС уже есть основания сомневаться в достоверности сведений. У этой компании основной профиль — деятельность туристических агентств. Здесь работает всего один человек.

Без надежды на справедливость

Вторая компания, на которую поступила жалоба, — это «П-Сам». Ее связывают с семьей Ермолаевых — Ириной и Павлом. Как и в случае с Tour-ne, они являются, предположительно, матерью и сыном.

По данным сервиса «Контур.Фокус», 72-летняя уроженка Тамбовской области Ирина Ермолаева — и учредитель, и гендиректор фирмы «П-Сам». Зарегистрировано юрлицо в Промышленном районе Самары осенью 2023 года. Основной профиль фирмы — деятельность туристических агентств. Летом 2025 года Ирина Ермолаева объявила себя банкротом. В сентябре 2025 года Арбитражный суд Самарской области согласился с ее доводами и приступил к продаже имущества.

Что же касается Павла Ермолаева, официально с «П-Сам» он никак не связан. Но, по данным «Контур.Фокуса», за ним тянется шлейф из «мертвых» юрлиц, в которых так или иначе фигурирует слово «Пангея» и деятельность которых также была связана с туризмом.

Группа компаний «Пангея» больше 20 лет выстраивала свою репутацию Источник: Дарья Паращенко / 93.RU

На бизнесмена пожаловалась жительница Самары Анастасия Михайлова. Она тоже работает в туристической сфере.

— Мы работаем как турагентство — продаем путевки, бронируем через туроператоров. С кем-то у нас есть прямые договора, а с кем-то работаем через посредников. Одной из таких контор была «Пангея» (по факту речь идет о «П-Сам». — Прим. ред.) семьи Ермолаевых, — уверяет Анастасия.

По ее словам, сотрудничество с этой компанией началось около года назад, а сама «Пангея» на рынке уже много лет. Схема работы была налажена.

— Клиенты оплачивали тур, мы переводили деньги и данные отправляли, чтобы [партнеры] бронировали. Была пара заявок нормальных, клиенты вылетели. А остальные два обращения просто сняли. То есть мы оплатили тур, были заведены карточки. Но прошли 2-3 недели — и мы видим в личном кабинете, что заявка снята и деньги выведены, — озвучила свою версию событий Анастасия.

Девушка попыталась связаться с представителями «Пангеи», но они поначалу не брали трубки. Потом бизнес-партнеры озвучили предположение, что деньги сняты кем-то еще, но их должны вернуть.

Анастасия обратилась в полицию, а затем подала иск в Промышленный районный суд. Оттуда материалы перенаправили в Новокуйбышевский городской суд (по месту прописки Павла Ермолаева). Однако на справедливое решение Анастасия уже не надеется.

Материалы из Самары направили в Новокуйбышевск Источник: Yandex.ru / maps

«Причину срыва турпоездки не пояснил»

Кроме Анастасии, свои претензии к Павлу Ермолаеву озвучили самарцы Владимир Ухандеев и Елизавета Денисова. Их обращения зарегистрированы на сайте Новокуйбышевского городского суда.

Владимир Ухандеев обратился в суд с иском о защите прав потребителя и потребовал взыскать с Павла Ермолаева неосновательное обогащение. Сумма претензий превысила 400 тысяч рублей.

Как говорится в документах, опубликованных на сайте суда, в конце апреля 2025 года Владимир Ухандеев обратился к турагенту за помощью в оформлении путевки и перевел 385 тысяч рублей двумя траншами.

«Между истцом и ответчиком сложились фактически договорные доверительные отношения, поскольку ранее истец также обращался к ответчику <…>. Взаимодействие происходило в режиме онлайн. Ранее стороны уже заключали подобные договоры, в связи с чем сомнений у истца по поводу исполнения обязательств ответчика не возникало», — говорится в материалах дела.

В итоге Владимир Ухандеев так и не получил ни авиабилеты, ни ваучеры на проживание в отеле. Он считает, что «тур был сорван по вине Павла Ермолаева».

«Конкретную причину срыва и отмены турпоездки Ермолаев П. Ю. не пояснил, когда и куда были переведены денежные средства в размере 385 385,00 руб. — не уточнил», — следует из документов на сайте суда.

6 июня Павел Ермолаев через Telegram связался с недовольным клиентом. Он сообщил, что отправит заявление на возврат денег и перечислит их Владимира Ухандееву. Однако на момент публикации решения суда (17 сентября 2025 года. — Прим. ред.) истец ничего не получил.

Новокуйбышевский городской суд обязал Павла Ермолаева вернуть не только 385 тысяч рублей, но и проценты за пользование чужими деньгами.

В Новокуйбышевском городском суде находится 4 иска к Павлу Ермолаеву Источник: Yandex.ru / maps

У еще одной самарчанки, Елизаветы Денисовой, претензии к Ермолаеву не связаны с туризмом. Как следует из документов, опубликованных на сайте суда, Павел попросил Елизавету Денисову помочь ему в продаже недвижимости и заключил с ней агентский договор на сумму 585 тысяч рублей.

Денисова несколько раз приводила потенциальных покупателей. С одним из них удалось даже заключить предварительный договор купли-продажи. Елизавета Денисова подготовилась к завершению сделки, записалась в банк и сообщила об этом как продавцу, так и покупателю. Но Павел Ермолаев сообщил, что передумал продавать недвижимость. Хотя вскоре сделал это в обход агента, чем нарушил условия договора.

Суд в итоге снова встал на сторону истца — Елизавете Денисовой присудили 585 тысяч рублей.

«Мне не хочется тратить время на разговор с вами»

Редакция 63.RU обратилась с официальными запросами к представителям «П-Сам» и Tour-ne с просьбами прокомментировать сложившиеся ситуации. Аналогичные письма мы направили в ГУ МВД России по Самарской области.

В ожидании ответов корреспондент 63.RU решил съездить в офисы обеих турфирм. Tour-ne снимает помещение в «Региональном деловом центре» на Московском шоссе.

Где-то здесь находится офис Tour-ne Источник: Илья Овсянников / 63.RU

О наличии здесь офиса можно только догадываться — никаких указателей нет ни на первом, ни на четвертом этаже. На рабочем месте сотрудников агентства не оказалось — нас встретили закрытые двери.

У агентства есть рекомендация одного из агрегаторов Источник: Илья Овсянников / 63.RU

Но на табличке у двери был указан номер телефона. Корреспондент 63.RU позвонил по нему. Трубку взял Даниил Чернов.

— Ну, комментарии уже в сети были, добавить мне больше нечего. В целом, как и вам, впрочем, я полагаю. Попрошу тогда обратиться в сеть Интернет, там очень много информации, которую госпожа Дайнеко выкладывает очень активно, очень активно пытается продвигать. И мы на это уже отвечали. Еще раз повторять по этой ситуации желания у меня нет. Естественно, будут приняты все необходимые меры для решения этой ситуации. Мне не хочется тратить время на разговор с вами, — заявил Даниил Чернов.

Сообщество Tour-ne в соцсети «ВКонтакте» оказалось закрытым. А карточка фирмы в 2gis удалена.

Мы попытались пообщаться с и представителями агентства «П-Сам». Но оно оказалось зарегистрированным в жилом доме, который находится в частном секторе за высоким забором. Попасть внутрь законным способом просто физически невозможно.

«П-Сам» зарегистрировано в жилом доме Источник: Илья Овсянников / 63.RU

В ГУ МВД России по Самарской области рассказали, что в отношении «П-Сам» возбуждено уголовное дело. Однако сообщить о ходе его расследования они пока что не могут.

Что же касается Tour-ne, то их деятельность сейчас проверяют представители отдела по выявлению и раскрытию преступлений Октябрьского района ОЭБ и ПК ГУ МВД России по Самаре.

«У турагентств нет своих самолетов»

Эксперт по туристическому рынку, основатель самарской «Академии визовых специалистов» Наталья Осипова прокомментировала истории, связанные с двумя турагентствами:

— Я в туризме уже больше 10 лет, на моей памяти каких только историй не было. Туроператоры банкротились, пропадали и так далее. Например, «Жемчужная река». Они продавали очень дешевые туры в Китай. И после второго или третьего самолета из России они обанкротились. Тогда также никому ничего не вернули. Поэтому, во избежание таких ситуаций, я рекомендую всегда покупать туры у уже известных туроператоров, которые уже зарекомендовали себя на рынке. И даже с ними может случиться банкротство. От этого никто не застрахован. Поэтому при планировании отдыха у туристов сохраняются риски. Но проверенный оператор — это хоть какая-то гарантия, что вы улетите или получите компенсации, если что-то случится, — пояснила Наталья Осипова.

Компании Tour-ne и «П-Сам» нашему эксперту не знакомы. И Наталья Осипова пояснила, чем отличаются турагентства от туроператоров.

— Стоит разграничивать понятия «турагент» и «туроператор». У турагентств нет своих самолетов и отелей. Поэтому турагентство бронирует их у туроператора. Но всё зависит от руководителя самого турагентства — доверяете ли вы ему или нет. Лучше всё же обращаться к тем, у кого уже покупали туры вы или ваши знакомые и друзья, летали, ездили, и всё у них было хорошо, — добавила эксперт.

При этом, по мнению нашего собеседника, отзывы в интернете не являются гарантией репутации фирмы.

— По своему опыту могу сказать, что те же «Яндекс.Карты» комментарии от моих клиентов не публиковали. Якобы они были «слишком хорошие», у них были подозрения, что я их купила. Поэтому не все отзывы доходят. Отзывы — это хорошо. Это статус, рейтинг. Но доверять им на 100% не стоит, — резюмировала Наталья Осипова.