Зеленые сосиски и воздух, который «едят»: почему в Дубае нужен не только купальник, но и аптечка

Ради особой энергетики и красоты страны сюда надо приехать хотя бы однажды Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Представьте: вы выходите из самолета, а вас обнимает идеальное, бархатное тепло +25 °С. Это январь в Дубае — самый «прохладный» месяц в Арабских Эмиратах, рай для тех, кто бежит от российских морозов. Но это только первая часть впечатлений. Дубай — это не город, а головокружительный аттракцион, который бьет по всем органам чувств сразу и помогает зарядиться особой энергетикой.

Владелица оптики из Тольятти Нонна Оганесян съездила в столицу самого популярного туристического эмирата и рассказала правду об арабской роскоши, знаменитом дубайском шоколаде и предупредила, без чего нельзя отправляться в путешествие. Далее — от первого лица в колонке для TOLYATTY.RU.

Лабиринт роскоши: потеряться в Дубай-Молле

Площадь перед моллом. Но с какой стороны в него попасть — загадка для многих туристов Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Ловцы жемчуга — знаменитый водопад внутри торгового центра, посвященный профессии, которая долгое время кормила страну. Это было до того, как в ОАЭ нашли нефть Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Я была в ОАЭ уже в третий раз, и снова меня поразил местный воздух. Этот густой, сладкий запах накрывает вас сразу, как только вы сходите с трапа самолета. В Эмиратах пахнет очень сильно и навязчиво: жители щедро пользуются духами, в домах и отелях жгут благовония, включают аромалампы. Главное правило: чем насыщеннее, тем лучше. К этому добавляется дым от кальянов и запах пряностей. Этот ароматный коктейль не меняется годами. Мне, человеку с чутким обонянием, было даже тяжело. Порой казалось, что я «ем» этот воздух, и после прогулок я всегда промывала нос.

Запахи, на мой взгляд, некоторый показатель уровня отеля. В пятизвездочном отеле воздух был наполнен легким ароматом дорогих духов, а у нас царил яркий и пряный восточный букет.

Мы с тетей жили в отеле Vida в Даунтауне, рядом с легендарным «Дубай-Моллом». Расположение отличное: из окна открывались завораживающие виды на небоскребы и Бурдж-Халифу. Все главные достопримечательности — торговые центры, фонтаны, парки и арт-объекты — в шаговой доступности. В отеле собственный прямой тоннель до молла.

А вот «Дубай-Молл»* оказался испытанием не для слабонервных. Он кажется безразмерным, по площади равен примерно 11 тольяттинским «Парк-Хаусам» или стандартному кварталу Автозаводского района Тольятти. Это целый город под крышей — там есть свои улицы, гигантский аквариум и ледовый каток. Первый визит обернулся квестом на выживание — мы заблудились.

*Более 1,2 млн м² — общая площадь торгово-развлекательного центра Dubai Mall (ранее The Dubai Mall, также рус. «Дубай Молл») в даунтауне Дубай. 88 000 кв. м — общая площадь ТРЦ «Парк Хаус» в Тольятти.

Нас не спасли даже огромные интерактивные экраны с картой торгового центра, которые должны бы помогать посетителям ориентироваться в пространстве. Навигация путаная, выходов миллион, десятки парковок на разных уровнях, переходов — очень легко запутаться. К тому же важно знать английский — несмотря на то, что можно найти русскоговорящего продавца, вывески, схемы, меню на фудкортах — всё на английском и арабском.

Внутри молла роскошное убранство и море активностей на все вкусы Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Много этажей, набитых снизу доверху брендами всех достоинств Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Шопинг — он тут тоже для людей с закалкой. Да, там есть всё, под одной крышей собраны все бренды мира, но попробуйте найти тот, что нужен именно вам! Однажды мы провели там целых 8 часов, с 10 утра до 6 вечера, разыскивая рюкзак определенного бренда, цвета и модели в подарок подростку.

Стоит всё довольно дорого. Оригинальные кроссовки New Balance — от 12000 рублей, тот самый рюкзак обошелся тете в 15000 рублей. Футболки от 7000 рублей. На заметку экономным туристам: в Дубае есть аутлет — там продают «отжившие» коллекции, зато с большой скидкой.

Еще один совет: не меняйте в молле деньги — курс там грабительский (35 рублей за дирхам против 23–24 в менее пафосных местах). И не покупайте там сувениры — лучше ищите в местной сети супермаркетов «Day to Day» — там закупаются местные жители, цены в разы адекватнее.

«Европейская еда — ловушка»

Выпечка и омлеты спасали по утрам туристок от атаки арабских пряностей Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Найти сосиски с более-менее привычным вкусом в Эмиратах непросто Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Теперь про еду. Мы брали отель по системе BB, то есть только с завтраками. Он был организован по принципу шведского стола и, на первый взгляд, представлял собой пиршество: горы фруктов, десертов, выпечки, арабских, европейских блюд… Но вот европейская часть — ловушка. Представьте, вы тянетесь к знакомой сосиске или омлету, а они… зеленые. Арабы везде добавляют свои специи. Я армянка, то есть привыкла к травам и специям с детства, но здесь они не наши кавказские, совсем другие, и буквально «режут» вкусовые рецепторы.

Мой желудок, как и моей тети, время от времени устраивал забастовку, так что я искренне радовалась, что захватила с собой аптечку с ферментами из России. Спасал только омлет — заказывали его каждое утро, просили сделать без пряностей, с сыром. И всегда брали выпечку — она там выше всяких похвал! Нежная, чуть влажная, пропитанная сиропами, при этом не масляная и в меру сладкая. Ужинали мы обычно за пределами отеля и платили за двоих от 5000 до 7000 рублей за пару блюд без алкоголя.

Попробовали знаменитый дубайский шоколад — это очень противоречивая и дорогая история. Батончик стоит примерно 1200 рублей, а вкус — раз на раз не приходится. Можно купить странную, липкую и приторную плитку, а в другой раз — тающий во рту десерт.

Сами жители признавались, что шоколад не про вкус, скорее про рекламу. Они советовали есть их финики. Финики действительно потрясающие! В Дубае их десятки разновидностей, одна другой вкуснее. Мы попробовали всяких и накупили домой на подарки.

«Здесь собраны все деньги мира»

Красота, все цветет и пахнет! Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Когда-то здесь были пески. Теперь — самый крупный сад в мире Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Дубай — это слоеный пирог из культур. В районе Даунтаун или возле фонтанов вы в глянцевом калейдоскопе туристов со всего мира. Но стоит отъехать в Дубай-Марину — и вы уже на променаде, похожем на Майами: девушки в бикини, открытые наряды, движуха и тусовка круглые сутки.

А потом вы попадаете в старые кварталы, где живут мигранты, обслуживающие коренное население и туристов. Там все выглядит без лоска, блеска, обычные арабские «хрущевки», очень чистые. Никакого мусора, криминала или хаоса. Все работает как часы. Даже в рабочих районах нет ощущения нищеты, но чувствуется строгий порядок, иерархия.

В Дубае всё ориентировано на туристов, которых стало значительно больше. Люди гуляют, общаются, едят, выпивают — в ресторанах алкоголь наливают (на улицах нельзя). На каждом шагу достопримечательности, зрелища. Одно только шоу фонтанов у Бурдж-Халифы чего стоит! Каждый вечер в 18:00 тысячи людей со всего мира замирают под звуки то арабской, то классической музыки, и начинается невероятно мощное и красивое водно-световое представление. Люди следят, затаив дыхание. Это must-see, ради которого стоит мириться и с запахами, и с ценами.

Потрясает «Парк цветов» — самый большой цветочный сад в мире. Непостижимо, как среди пустыни смогли вырастить такую красоту, как она не вянет на жаре! Мы гадали, сколько воды и денег уходит на полив этих растений, растущих под палящим солнцем большинство месяцев в году. Но тут, похоже, траты никого не смущают — кажется, в Дубае сейчас сосредоточены все деньги мира. Здесь собрано всё самое роскошное, новое и технологичное. Такая гонка за «успешным успехом», рекордами, которой не видно ни конца ни края.

Вид с высоты на город будущего Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Арабы хотят быть первыми во всех сферах — выкупили на 50 лет лицензию у Франции и открыли у себя Лувр. Правда, делать там без гида нечего — трудно понять ценность экспонатов без разъяснений и отличного знания английского или арабского языка.

А еще в Абу-Даби действуют строгие правила, в отличие от демократичного Дубая. Нужно прятать руки, ноги, обязательно покрывать голову. Одну туристку из нашей группы развернули и никуда не пустили — из-за штанов с небольшими разрезами до середины икры.

Тоже на очень красивом и очень богатом в Абу-Даби Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Насладиться в полной мере экспонатами арабского отделения Лувра могут только подкованные в искусстве туристы с отличным знанием английского или арабского языков Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

На пляже можно отдыхать бесплатно со своими полотенцами и покрывалами. Лежаки стоят недешево Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Отдыхать на море в январе в Персидском заливе, конечно, можно. Загар тут особенный! Возле залива он сам к тебе прилипает, быстро становишься золотисто-коричневым. Но и легко сгореть — будьте осторожны, пользуйтесь кремами с высоким SPF. А сама вода чистейшая, прозрачнейшая. Она меня всегда поражала. Море изумрудное, шикарное и очень уютное одновременно. В январе приятно прохладное, бодрит.

У моря своя атмосфера. Народ приходит семьями, с пакетами провизии, напитками. Необязательно брать лежак — можно расстелить своё полотенчико и загорать себе на здоровье. Просто лежишь, никуда не спешишь… и всё. Никто не пристает, не кричит: «Пиво-рыба-кукуруза», чисто, цивилизованно.

Сколько это стоит? Честный бюджет

Роскошные автомобили в ОАЭ уже никого не удивляют Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Когда смотришь на картинку вживую, этот мир выглядит сюрреалистичным Источник: Нонна Оганесян / Vk.com

Экскурсии: очень дорогие. Одна полноценная экскурсия (например, обзорная по Дубаю или поездка в Абу-Даби) — от 10 000 рублей;

еда: завтрак часто включен. Обед/ужин в кафе — от 5000 рублей на человека. Чашка кофе легко может обойтись в 1000 рублей;

транспорт: такси дороже, чем в российских городах. Поездка на 20–25 минут — около 60 дирхамов (1400–1500 рублей). Ищите отели с шаттлами, которые перевозят от гостиницы до пляжа;

мелочи: простая укладка коротких волос в парикмахерской — 6000 рублей. Букет цветов на день рождения — от 5000 рублей. Аренда двух шезлонгов на городском пляже — 8000 рублей (хотя можно лежать на своем полотенце бесплатно). Плитка дубайского шоколада — 1200 рублей;

общие траты: 50000 рублей на человека хватит, если отдыхать скромно и без шопинга в стиле люкс.

Вот вам еще один совет о том, как выжить без знания английского. Спасение — в двух вещах:

Электронная сим-карта eSIM с безлимитным интернетом. Покупается онлайн еще до поездки. Цена около 1700 рублей на 10 дней. «Яндекс Такси» и переводчик. Переводчик помогает общаться, а «Яндекс Такси» — без нервов перемещаться по городу. Приложение само переводит адреса, списывает деньги с карты — не нужно ловить машину и объясняться жестами.

Нонна Оганесян Предприниматель