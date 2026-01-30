НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
Новый месяц — новые праздники: как отдыхаем в феврале. Календарь рабочих и выходных дней

Новый месяц — новые праздники: как отдыхаем в феврале. Календарь рабочих и выходных дней

Хорошенько подумайте, стоит ли брать отпуск

День защитника Отечества является выходным с 2002 года | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

День защитника Отечества является выходным с 2002 года

Источник:

Елена Латыпова / NGS55.RU

После новогодних каникул следующая возможность для продолжительного отдыха представится жителям России уже в конце февраля. Традиционно в этом месяце отмечается один из главных государственных праздников —День защитника Отечества, который в 2026 году дарит три выходных дня подряд.

Праздники в феврале

День защитника Отечества — праздник с глубокой историей. Он был установлен в РСФСР в 1919 году как годовщина создания Красной Армии и первоначально носил название «День Красной армии и Флота». С течением времени праздник эволюционировал. В 1949 году он был переименован в «День Советской Армии и Военно-Морского Флота». После распада СССР, в 1995 году, праздник получил свое современное название — «День защитника Отечества». Официальный статус нерабочего праздничного дня 23 февраля получил в 2002 году.

Помимо официального праздника, атмосферу февраля 2026 года создадут и другие события. Суббота, 14 февраля, — День святого Валентина, а неделя с 16 по 22 февраля — Масленица. Хотя это и не выходные дни.

Длинные выходные в феврале

В 2026 году 23 февраля выпадает на понедельник. Это автоматически формирует три выходных дня подряд — с субботы, 21 февраля, по понедельник, 23 февраля включительно.

Как будем отдыхать весь год | Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Как будем отдыхать весь год

Источник:

Серафима Пантыкина / Городские медиа

Стоит ли брать отпуск в феврале

С финансовой точки зрения, февраль не самый выгодный месяц для отпуска. Все дело в том, что в нем 19 рабочих дней при пятидневной неделе. Для сравнения, в апреле будет 22 рабочих дня. Если взять отпуск, то количество рабочих дней сократится, что может повлиять на размер зарплаты. Ведь стоимость одного рабочего и отпускного дня отличается.

Зарплату считают за фактически отработанные дни. А вот отпускные — за все календарные дни, кроме праздничных, по среднему заработку за последний год. Для более точного расчета нужно сравнить свои отпускные с ежедневным заработком.

Однако главный плюс февраля-2026 — возможность удлинить трехдневные праздничные выходные, потратив минимум отпускных дней. Если взять всего четыре дня, с 24 по 27 февраля, то в сумме с выходными (21–23 февраля) вы получите целых 9 дней непрерывного отдыха (с 21 февраля по 1 марта).

Календарь длинных выходных на 2026 год

После февраля в 2026 году запланировано еще несколько праздничных периодов:

  1. Март: 7–9 марта (Международный женский день). Так как праздник (8 Марта) выпадает на воскресенье, выходной день будет перенесен на понедельник, 9 марта.

  2. Май: 1–3 мая (Праздник Весны и Труда) и 9–11 мая (День Победы). 8 мая будет сокращенным предпраздничным рабочим днем.

  3. Июнь: 12–14 июня (День России). 11 июня также станет сокращенным рабочим днем.

  4. Ноябрь: День народного единства, 4 ноября, в среду, будет одиночным праздничным выходным. Накануне, 3 ноября, рабочий день сокращен.

Таким образом, в 2026 году при пятидневной рабочей неделе из 365 дней будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Февраль Отпуск День защитника Отечества Календарь
Рекомендуем