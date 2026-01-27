ФСБ будет полностью отключать связь при угрозах: детали закона, который приняли в Госдуме

При отключениях связи люди всё равно будут платить за услуги Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Мобильных операторов обяжут отключать связь при угрозах атаки беспилотников. В этом случае они не будут нести ответственность перед абонентами по оказанию услуг связи. Законопроект сегодня одобрила Госдума в первом чтении. Рассказываем, что это значит, в материале.

«Документом операторов обязывают приостанавливать оказание услуг любой связи при поступлении запроса от ФСБ „в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности“. Также предполагается освободить операторов от ответственности за неоказание услуг связи, если это связано с выполнением оператором связи требований органов ФСБ. То есть жители всё равно будут платить за услуги. „Оператор это делает вынужденно. Это справедливо“», — пояснил замминистра цифрового развития Иван Лебедев.

Источник: Дума ТВ

Замминистра отметил, что отключать интернет и связь полностью будут по специальным правилам. Но эти правила засекречены.

«Будут нормативные акты, что будут отключать или в каком объеме. Но, чтобы враги не узнали, они будут закрытыми. Это тонкие настройки внутри, исходя из запроса ФСБ», — пояснил Лебедев.

Как отметил депутат от КПРФ Алексей Куринный, ограничивать свободу людей могут только федеральные законы, а не дополнительные правила. В ответ на это замминистра Лебедев пообещал показать депутатам все черновики подзаконных актов перед вторым чтением.

Этот законопроект также поддержали другие депутаты и проголосовали за него единогласно.