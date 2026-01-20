В России родители смогут отдать детей в кочевой детский сад — он будет ездить по тундре. Новости 20 января

Похожие форматы таких дошкольных учреждений уже много лет работают в Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе Источник: Анна Золотова / NGS.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 20 января.

Средняя стоимость поездок на такси рекордно подорожала

Средняя стоимость услуги такси за один километр в декабре впервые достигла 50 рублей. Дороже всего такси было в четырех российских регионах. Среди них:

Салехард — 245,4 рубля за один километр;

Ненецкий автономный округ — 170 рублей за один километр;

Ямало-Ненецкий автономный округ — 154,7 рубля за один километр;

Чукотка — 125 рублей рублей за один километр.

Ниже средней цены по стране километр поездки в такси были в Краснодарском крае (48,85 рубля), Калининградской области (47,78 рубля), Алтайском крае (44,77 рубля) и Оренбургской области (35,8 рубля).

Самая низкая цена за такси была в Ингушетии — 18 рублей, Липецкой области — 23,3 рубля, Чечне — 25,6 рубля. Менее 30 рублей эта услуга стоила еще в Ставропольском крае, Брянской, Тверской, Омской, Белгородской, Ярославской, Курской и Орловской областях, а также в Карачаево-Черкесии, передает РИА Новости.

Экзамены по ПДД ужесточат

В России планируют ужесточить правила сдачи экзаменов на водительские права. Изменения будут касаться теоретической части ПДД. Соответствующий законопроект уже подготовлен для рассмотрения правительством. Об этом сообщает наш материал.

«Общественное обсуждение документа с поправками о проведении теоретического экзамена на получение водительского удостоверения завершено, сейчас идет подведение его итогов. Затем по результатам будет доработка документа, межведомственное согласование и вынесение на рассмотрение в правительство», — сообщил ТАСС информированный источник.

Кандидатов могут не допустить к сдаче теории или аннулировать результаты экзамена, если во время тестирования они пользовались гаджетами. Также проводить теоретический экзамен хотят под видеонаблюдением.

Денежные переводы станут блокировать чаще

В 2026 году блокировки счетов и переводов россиян могут усилиться, считает инвестиционный советник из реестра ЦБ. С начала года заблокировано 2–3 миллиона карт, хотя Банк России сообщает только о 7431 обращении за первые 19 дней января.

По информации инвестиционного советника из реестра ЦБ Юлии Кузнецовой, банки перешли от точечной реакции на мошенничество к автоматизированным системам оценки поведения клиентов, анализируя:

частоту операций;

суммы;

получателей;

изменения в поведении;

покупки на маркетплейсах;

переводы между счетами.

Из-за этого под блокировки чаще попадают добросовестные клиенты. А в этом году тенденция усилится из-за усложнения мошеннических схем и требований ЦБ к превентивным мерам. Число блокировок будет зависеть от экономической активности, а не уровня преступности, отметила эксперт.

Чаще всего блокировки происходят весной и осенью, когда увеличивается количество операций и расходов.

В Совфеде рассказали о способе увеличить пенсионные баллы

Россияне смогут получать пенсионные баллы для будущей пенсии даже во время отпуска по уходу за ребенком. Например, один год декрета дает от 1,8 пенсионного балла.

«Для женщин за период ухода за ребенком до 1,5 года начисляются пенсионные коэффициенты за один календарный год: на первого ребенка — 1,8 ИПК, на второго ребенка — 3,6 ИПК, на третьего ребенка и каждого последующего — 5,4 ИПК», — сказала сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

Она добавила, что эти баллы учитывают при расчете пенсии, причем коэффициенты начисляются, только если человек не работал и не уплачивали взносы в этот период.

«Можно выбрать более выгодный вариант — индивидуальные коэффициенты за работу или за отпуск по уходу за ребенком», — подчеркнула парламентарий в разговоре с РИА Новости.

Один из важнейших анализов и операция стали бесплатными в России

В России по системе ОМС теперь можно сдать анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) в рамках репродуктивной диспансеризации. Женщинам от 21 до 49 лет проводят тесты на выявление высокоонкогенных типов ВПЧ. При положительном результате делают жидкостную онкоцитологию.

ВПЧ — вирус папилломы человека, который выступает возбудителем папилломавирусной инфекции. Это не один вирус, а группа родственных вирусов, которых известно более 200 типов. ВПЧ передается в основном половым путем. Также вирус может распространяться через микротравмы на коже и от зараженной матери к ребенку во время родов. Он приводит к появлению папиллом (бородавок, плоских и остроконечных кондилом) на коже, половых органах, в заднем проходе, ротовой полости и горле.

Также бесплатной стала трансплантация почки. Об этом сообщил академик РАН, директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, главный внештатный специалист трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье.

«С 2026 года трансплантация почки является частью базовой программы госгарантий, она вошла в ОМС. Таким образом, регион, который практикует трансплантацию почки и у которого есть определенный контингент пациентов, нуждающихся в этом лечении, может не ограничивать себя в пересадках, как это было до этого, потому что трансплантация почки включалась госзадание и была достаточно ограниченна по возможностям региона», — сказал он в ходе пресс-конференции.

Врач перечислил наиболее полезные для здоровья месяцы для отпуска

Врач-терапевт Иван Еременко из Красногорской больницы Московской области рекомендует планировать отпуск в мае, июне, сентябре и октябре. Он назвал эти месяцы наиболее благоприятными для здоровья.

«Выбор месяца для отпуска влияет на восстановление организма и профилактику стресса. Наиболее благоприятными с точки зрения здоровья считаются поздняя весна (май–июнь) и начало осени (сентябрь–октябрь). В этот период температура воздуха умеренная, световой день длинный, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему минимальна. Это позволяет организму полноценно отдыхать, улучшать сон, нормализовать гормональный фон и укреплять иммунитет», — сказал Еременко.

Врач добавил, что отпуск весной активизирует обмен веществ и энергию, а осенью снижает риск сезонной усталости. Летом можно наслаждаться пляжем, но важно избегать длительного пребывания на солнце.

«Зимние отпуска в холодных регионах требуют правильной подготовки: терморегуляция, одежда по погоде и постепенная адаптация, иначе повышается риск переохлаждения и простудных заболеваний», — заключил Еременко в разговоре с РИА Новости.

Небо в регионах озарилось ярко-малиновым светом

В ночь на 20 января небо в российских регионах окрасилось в ярко-малиновый цвет. Фотографиями жители поделились в соцсетях.

Заповедник «Тунгусский» в Красноярском крае дал объяснение этому явлению.

«Выброс солнечной массы, случившийся на Солнце прошлой ночью, добрался до нашей планеты и устроил экстремальную бурю», — пишут в паблике заповедника во «ВКонтакте».

Обычно полярное сияние играет желтыми и зелеными оттенками Источник: Заповедник «Тунгусский» / «ВКонтакте»

А это уходящее, но не менее завораживающее Источник: Заповедник «Тунгусский» / «ВКонтакте»

В селе Ванавара полярное сияние началось в половине пятого утра и стало неожиданным для жителей из-за необычного оттенка.

«Обычно полярное сияние выглядит плавно и мягко. Но тут всё пошло иначе: небеса стали прямо-таки марсианского оттенка. И, честно говоря, была лишь одна мысль: „Это вообще планета Земля или мы уже переехали на Марс? "»

Источник: «Ласковый спецназ» / Telegram

Перемешались все цвета Источник: «Ласковый спецназ» / Telegram

Также северное сияние добралось до субтропиков. Жители Сочи тоже поделились уникальными кадрами природного явления.

В горах сияние смотрелось особенно ярко Источник: love_sochi / Telegram

Сначала небо стало розовым Источник: love_sochi / Telegram

А потом — алым Источник: sochi_online / Telegram

Лавров призвал возобновить авиасообщение между Россией и США

Прямое авиасообщение между Россией и США нужно восстановить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на сегодняшней пресс-конференции итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

«И для того, чтобы нормально функционировали не только дипломатические миссии, но и чтобы были какие-то контакты, в пользу расширения которых Вашингтон высказывается при Дональде Трампе, надо возобновить прямое авиасообщение. Так что эти вопросы мы тоже включаем переговоров из других направлений», — сказал глава МИД РФ.

На Чукотке откроют необычный детский сад

В Чукотском автономном округе откроется кочевой детский сад — инновационный формат дошкольного образования для детей оленеводов. Это позволит им продолжать жить и учиться вместе с родителями в привычных условиях тундры.

Инициатором проекта стал депутат окружной думы и потомственный оленевод Анатолий Тынеру. А идея родилась из личного опыта, так как в детстве его, как и других детей кочевников, забирали в интернат на девять месяцев, разлучая с семьей. По словам парламентария, именно ранние впечатления формируют человека на всю жизнь и разрыв с родной средой в дошкольном возрасте — болезненный опыт.

Проект запустят в первом квартале года в селе Амгуэма Иультинского района. В первую группу наберут всего трех детей, а воспитателем станет мама, живущая кочевой жизнью. Воспитатель должна будет знать традиции тундры не по учебникам. Женщину трудоустроят официально в образовательный центр, а перед выходом в группу она пройдет медосмотр и психолого-педагогическое обучение.

Региональные власти отмечают, что кочевой детсад не заменяет стационарные учреждения, а дополняет их. Семьи смогут сами выбирать формат — оставить ребенка в поселке или воспитывать его в тундре. В случае успешного завершения пилотного проекта модель будет расширена.

Похожие форматы уже много лет работают в Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе. Но Чукотка планирует пойти дальше — организовать не только занятия, но и питание детей с учетом местной специфики. Для этого регион уже ведет работу с профильными научными институтами.