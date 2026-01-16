«Переехал, чтобы со мной никто не возился». Как в пансионате живут и отмечают праздники пожилые люди

Показываем вам пансионат и знакомим с проживающими Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В столовой пансионата в Тюмени идет мастер-класс.

— А мне такой цвет нравится! Так хорошо с елкой сочетается, — комментирует одна из участниц и берет светло-зеленую салфетку.

— И мне такой же! — подхватывает другая.

Остальные оживленно складывают оригами. Когда руки не слушаются и изгибы получаются неровными, подходит Татьяна. «Родная моя, давай я помогу», — говорит она и исправляет поделку. Всем участникам мастер-класса больше 70 лет. Сегодня они делают украшения на Новый год, который отметят вместе в пансионате. У большинства проживающих есть родные, но на праздники к ним никто не поедет.

Наши коллеги из 72.RU рассказывают, как живут и отмечают Новый год в пансионате.

Сегодня на мастер-классе показывали, как сделать украшение для сервировки новогоднего стола Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Кто живет в пансионате

76-летний Николай Павлович год назад переехал в пансионат из Шорохово. Всю жизнь он работал водителем. В селе жил в частном доме, держал хозяйство. Когда Николай Павлович тяжело заболел, пришлось уехать в город, чтобы лечиться.

— Я сам сюда переехал, чтобы никто со мной не возился, — рассказывает Николай Павлович. — Люблю кроссворды разгадывать. А так обед, ужин, завтрак — вся работа. А на Новый год я сбегаю, — говорит пенсионер.

В селе у Николая Павловича живет сын и временами навещает папу.

Николай Павлович год живет в пансионате и борется с серьезным заболеванием Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Так выглядит сапожок, который сегодня учились делать Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Валентина Алексеевна при встрече улыбается. И перед тем как начать рассказ, говорит: «Хочется не только о болезни думать, а поднимать настроение себе и другим». Пенсионерка жила в Тарко-Сале, Закарпатье и Заводоуковске. Работала метеорологом, секретарем комсомольской организации. Признается, что скучает по Северу — в комнате у нее хранится коллекция газет о родном городе. В пансионат она попала после инфаркта, ее дети и внуки живут в разных городах.

Валентине Алексеевне (посередине) 87 лет Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Валентина Алексеевна кажется оптимисткой: она много улыбается и о сложностях в жизни говорит легко Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Галина Васильевна родилась в селе Птицы. Отучилась на фельдшера и уехала в Казанский район, оттуда — в Тюмень с мужем. В медицине пенсионерка проработала 44 года. В городе у Галины Васильевны была трехкомнатная квартира. Она продала ее и купила жилье сыну и себе. Говорит, что, когда внучке нужно было делать ремонт, продала свою однушку и переехала к сыну. В 87 лет решила жить одна.

— Я сама решила приехать сюда. Сын был против. Но я по-другому не смогла: не всё у нас ладилось со снохой. Она немножко другого характера, не такого, как моя семья, — рассказывает Галина Васильевна.

Все проживающие серьезно отнеслись к заданию. Внимательно слушали Татьяну и, если не получалось, не стеснялись попросить помощи Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Галина Васильевна вспоминает, что, когда впервые оказалась в пансионате, расплакалась. Говорит, что от счастья.

Комната Галины Васильевны. Она украсила ее к Новому году. Многие вещи, которые находятся в ее комнате, она привезла из своей квартиры Источник: Ирина Шарова / 72.RU

К пенсионерке в гости приходят подруги. Одна из них написала стихотворение. Почитайте — очень трогательно Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Нина Иннокентьевна жила одна в квартире. Работала заведующей складом в сельхозтехникуме, детском саду, больнице. Когда в 85 лет начались проблемы со здоровьем, сказала родным: «Оформляйте меня в пансионат, намучились вы со мной».

— Я не расстраиваюсь, — весело говорит Нина Иннокентьевна.

Нина Иннокентьевна не теряет интереса к жизни. Она читает много книг и любит любовные романы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Татьяна терпеливо объясняла ученикам несколько раз, если у них не получалось Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«Мы делали елочки из ладошек». Как проходит Новый год без родных

Средний возраст проживающих — 80+. Сотрудница пансионата говорит, что часто пенсионеров привозят сюда сами родственники. Детям многих уже за 60 лет, и они не могут ухаживать за близкими.

— Или некоторые сами принимают решение, что лучше жить на расстоянии от родственников. Есть часть людей, у которых нет родных. Три человека пришли сюда еще из детского дома, — рассказывает Татьяна Береснева, заведующая отделением реабилитации, социализации и досуговой деятельности.

Игрушки на елку сделала одна из сотрудниц пансионата. Татьяна рассказала об этом на мастер-классе всем проживающим Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Родные у проживающих хоть и есть, но ездят к ним в гости нечасто. Поэтому новогоднюю атмосферу в пансионате создают с 1 декабря. В начале зимы персонал проводит мастер-классы, с поздравлениями к проживающим приходят студенты. Накануне Нового года в актовом зале был концерт: массажиста переодели в Деда Мороза, юриста — в Снегурочку, сотрудница столовой стала Бабой-ягой. Татьяна Береснева говорит, что пенсионеры были в восторге: как дети, они угадывали, кто за масками персонажей.

— Недавно проводили свой мастер-класс по изготовлению елочек. У нас есть маломобильные граждане — с ними мы сделали елочки из ладошек. Когда начали ладошки обводить, они уже столкнулись со сложностью: ладошки обводить не так-то просто. А потом мы вместе пели, — говорит Наталья Береснева.

Татьяна 15 лет проработала в другом интернате. Чувствуется, что она любит свою работу Источник: Ирина Шарова / 72.RU

31 декабря в пансионате был особенный день. Все сотрудники по-новогоднему оделись, в столовой включили праздничную музыку.

— У нас новогодний завтрак, обед, ужин. Помощники пищеблока и сами повара надевают колпачки. Готовят салат оливье, красную рыбу, селедку под шубой, — говорит Татьяна.

Из всего пансионата с родными отметили Новый год только пять человек.

Большинство проживающих отметили Новый год в пансионате Источник: Ирина Шарова / 72.RU