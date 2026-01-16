«Переехал, чтобы со мной никто не возился». Как в пансионате живут и отмечают праздники пожилые люди

В столовой пансионата в Тюмени идет мастер-класс.
— А мне такой цвет нравится! Так хорошо с елкой сочетается, — комментирует одна из участниц и берет светло-зеленую салфетку.
— И мне такой же! — подхватывает другая.
Остальные оживленно складывают оригами. Когда руки не слушаются и изгибы получаются неровными, подходит Татьяна. «Родная моя, давай я помогу», — говорит она и исправляет поделку. Всем участникам мастер-класса больше 70 лет. Сегодня они делают украшения на Новый год, который отметят вместе в пансионате. У большинства проживающих есть родные, но на праздники к ним никто не поедет.
Наши коллеги из 72.RU рассказывают, как живут и отмечают Новый год в пансионате.
Кто живет в пансионате
76-летний Николай Павлович год назад переехал в пансионат из Шорохово. Всю жизнь он работал водителем. В селе жил в частном доме, держал хозяйство. Когда Николай Павлович тяжело заболел, пришлось уехать в город, чтобы лечиться.
— Я сам сюда переехал, чтобы никто со мной не возился, — рассказывает Николай Павлович. — Люблю кроссворды разгадывать. А так обед, ужин, завтрак — вся работа. А на Новый год я сбегаю, — говорит пенсионер.
В селе у Николая Павловича живет сын и временами навещает папу.
Валентина Алексеевна при встрече улыбается. И перед тем как начать рассказ, говорит: «Хочется не только о болезни думать, а поднимать настроение себе и другим». Пенсионерка жила в Тарко-Сале, Закарпатье и Заводоуковске. Работала метеорологом, секретарем комсомольской организации. Признается, что скучает по Северу — в комнате у нее хранится коллекция газет о родном городе. В пансионат она попала после инфаркта, ее дети и внуки живут в разных городах.
Галина Васильевна родилась в селе Птицы. Отучилась на фельдшера и уехала в Казанский район, оттуда — в Тюмень с мужем. В медицине пенсионерка проработала 44 года. В городе у Галины Васильевны была трехкомнатная квартира. Она продала ее и купила жилье сыну и себе. Говорит, что, когда внучке нужно было делать ремонт, продала свою однушку и переехала к сыну. В 87 лет решила жить одна.
— Я сама решила приехать сюда. Сын был против. Но я по-другому не смогла: не всё у нас ладилось со снохой. Она немножко другого характера, не такого, как моя семья, — рассказывает Галина Васильевна.
Галина Васильевна вспоминает, что, когда впервые оказалась в пансионате, расплакалась. Говорит, что от счастья.
Нина Иннокентьевна жила одна в квартире. Работала заведующей складом в сельхозтехникуме, детском саду, больнице. Когда в 85 лет начались проблемы со здоровьем, сказала родным: «Оформляйте меня в пансионат, намучились вы со мной».
— Я не расстраиваюсь, — весело говорит Нина Иннокентьевна.
«Мы делали елочки из ладошек». Как проходит Новый год без родных
Средний возраст проживающих — 80+. Сотрудница пансионата говорит, что часто пенсионеров привозят сюда сами родственники. Детям многих уже за 60 лет, и они не могут ухаживать за близкими.
— Или некоторые сами принимают решение, что лучше жить на расстоянии от родственников. Есть часть людей, у которых нет родных. Три человека пришли сюда еще из детского дома, — рассказывает Татьяна Береснева, заведующая отделением реабилитации, социализации и досуговой деятельности.
Родные у проживающих хоть и есть, но ездят к ним в гости нечасто. Поэтому новогоднюю атмосферу в пансионате создают с 1 декабря. В начале зимы персонал проводит мастер-классы, с поздравлениями к проживающим приходят студенты. Накануне Нового года в актовом зале был концерт: массажиста переодели в Деда Мороза, юриста — в Снегурочку, сотрудница столовой стала Бабой-ягой. Татьяна Береснева говорит, что пенсионеры были в восторге: как дети, они угадывали, кто за масками персонажей.
— Недавно проводили свой мастер-класс по изготовлению елочек. У нас есть маломобильные граждане — с ними мы сделали елочки из ладошек. Когда начали ладошки обводить, они уже столкнулись со сложностью: ладошки обводить не так-то просто. А потом мы вместе пели, — говорит Наталья Береснева.
31 декабря в пансионате был особенный день. Все сотрудники по-новогоднему оделись, в столовой включили праздничную музыку.
— У нас новогодний завтрак, обед, ужин. Помощники пищеблока и сами повара надевают колпачки. Готовят салат оливье, красную рыбу, селедку под шубой, — говорит Татьяна.
Из всего пансионата с родными отметили Новый год только пять человек.
