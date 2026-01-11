Уличные столкновения с десятками жертв, новая спецоперация и возможный развал НАТО: главные события в начале года

Протесты в поддержку Венесуэлы прошли более чем в пяти странах Источник: Yorgos Karahalis / Associated Press

Пока все отдыхали и отмечали новогодние праздники, в мире разворачивалось множество событий, новых конфликтов и законопроектов. США вывезли из Венесуэлы президента Николаса Мадуро вместе с его женой. После этого американский лидер Дональд Трамп обратил пристальное внимание на Гренландию. Этот инцидент вышел за пределы обычного дипломатического противостояния и стал свидетельством существенных структурных изменений. Подробнее о ключевых новостях, которые могли ускользнуть от вашего внимания во время каникул, — в материале.

Международные конфликты

В начале 2026 года Запад столкнулся с масштабным и неожиданным кризисом. На этом фоне НАТО может потерять смысл своего существования. Но обо всём расскажем по порядку.

Захват президента Венесуэлы

В разгар новогодних праздников в столице Венесуэлы Каракасе прогремела серия взрывов. Удары по стране нанесли США по личному распоряжению президента Дональда Трампа. Во время спецоперации под названием «Полуночный молот» американские военные захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, их вывезли в Нью-Йорк, где они предстали перед судом.

Источник: X

Источник: X

Источник: X

Мадуро и его супругу обвинили в «наркотерроризме» против американцев. Во время судебного процесса лидер Венесуэлы заявил о своей невиновности. Также он добавил, что продолжает являться президентом своей страны. Он подчеркнул, что не видел ранее обвинительного заключения и не знает своих прав. Невиновной себя считает и жена Мадуро. Она отметила, что во время захвата получила травмы.

Мадуро вместе с женой вывезли в Нью-Йорк Источник: ZUMAPRESS.com

Адвокат Мадуро в ходе судебного заседания подчеркнул, что пока не добивается освобождения под залог своего подзащитного. Однако позднее защита заявит такое ходатайство. Следующее заседание по делу Мадуро назначили на 17 марта.

Сейчас Венесуэлой временно управляет вице-президент страны Дельси Родригес. Такое решение принял Верховный суд страны, основываясь на конституции. Вместе с тем ситуацию в стране контролируют США.

Гренландский кризис

После спецоперации по захвату Мадуро Трамп анонсировал, что у него появились планы как минимум еще на пять стран и он намерен навести там порядок. В их числе оказались Куба, Мексика, Колумбия, Гренландия и Иран.

Больше всего внимание Трампа привлекла Гренландия. Администрация президента США заявила о возможности установления контроля над островом, что стало реальной угрозой применения силы. Этот инцидент вышел за рамки обычного дипломатического конфликта и стал индикатором значительных структурных изменений.

«Нам действительно нужна Гренландия, абсолютно необходима», — сказал глава Белого дома в интервью The Atlantic.

Старые альянсы подвергаются испытаниям из-за новой интерпретации национальных интересов. Ситуация вокруг крупнейшего острова планеты ярко демонстрирует, как строятся отношения в Североатлантическом альянсе, а также поднимает вопросы международного права и права народов на самоопределение.

Существование НАТО под угрозой

Смысл существования НАТО может и вовсе потеряться из-за конфликта вокруг Гренландии. Так как угроза или нападение одного члена НАТО на другого подорвет смысл альянса, отметил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Также альянс может распасться на фоне перехода Гренландии к США — так считает премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Политик сомневается, что Трамп откажется от идеи аннексии.

На этом фоне о желании покинуть НАТО уже заявила первая страна. Вице-президент Национального собрания Франции (нижней палаты парламента) Клеманс Гетте подала резолюцию о выходе Франции из состава альянса.

«Вопрос об участии Франции в Организации Североатлантического договора, военном союзе, возглавляемом США и находящемся у них на службе, встает острее, чем когда-либо. Я вношу резолюцию о планировании выхода из НАТО», — написала вице-спикер в соцсети Х.

Политик раскритиковала действия США в отношении президента Венесуэлы Николаса Мадуро, планы страны по присоединению Гренландии и поддержку Израиля.

Захват российского танкера

На фоне блокады подсанкционной нефти из Венесуэлы Штаты захватили нефтяной танкер Marinera, идущий под российским флагом, в Северной Атлантике. Европейское командование ВС США утверждает, что судно задержали из-за нарушения американских санкций.

Изначально судно называлось Bella 1 и ходило под флагом Панамы. В декабре оно пыталось причалить к берегам Венесуэлы, но было остановлено для досмотра американскими властями. После этого экипаж изменил название судна на Marinera, нарисовал на борту российский флаг и объявил о переходе под российскую юрисдикцию.

В МИД России назвали действия Вашингтона «грубейшим нарушением международного права» и потребовали немедленно освободить танкер, обеспечить достойное обращение с экипажем и не препятствовать возвращению российских граждан на родину. После этого Трамп освободил двух россиян из состава экипажа танкера Marinera.

Протесты в Иране

Неспокойно было и в Иране. Там уже 13 дней идут протесты, которые начались из-за обвала национальной валюты и недовольства общества политическим строем. Изначально митинги были мирными, но позже стремительно переросли в беспорядки и в один из самых серьезных вызовов для властей за последние годы.

Протесты в Иране начались 28 декабря 2025 года, когда владельцы магазинов в Тегеране вышли на улицы из-за резкого падения курса риала до рекордно низкого уровня по отношению к доллару. Это событие усугубило и без того сложные экономические условия, вызванные высокой инфляцией и ростом стоимости жизни.

В уличных столкновениях уже погибли 65 человек, включая 50 участников акций протеста. Еще 2300 человек задержаны, передает правозащитная организация HRANA. Однако журналу Time стало известно о более чем 200 погибших во время протестов. В больницы одного только Тегерана привезли более 200 человек. Все они скончались, а причиной смерти большинства из них стали огнестрельные ранения.

Источник: Goldie Ghamari / X

Источник: IsraelVive / X

Источник: Elica Le Bon / X

На фоне протестов в стране наблюдаются неполадки с выходом в интернет, сообщает служба мониторинга NetBlocks. Ограничения ввели еще 8 января, когда протестующие осуществили вооруженные провокации во многих городах Ирана.

Это также сказалось на работе ведущих информационных агентств IRNA, ISNA, Nour News, Mehr и агрегатора новостей Khabar Fouri. Их сайты недоступны, в Telegram-каналах информация тоже не обновляется.

Вместе с тем ситуацию усложняют прямые угрозы военного вмешательства со стороны США. Глава Белого дома заявил, что Штаты готовы помочь Ирану «обрести свободу». Также американский лидер грозил нанести удары по территории Ирана, если в стране продолжат гибнуть протестующие.

Еще он предостерег государство от действий по возобновлению ядерной деятельности. По его словам, такие шаги могут повлечь жестокие меры.

Природные катаклизмы и ЧП

Неспокойным начало года было не только в политических вопросах. В каникулы произошли серии ЧП, а где-то разбушевались природные катаклизмы.

В новогоднюю ночь на горнолыжном швейцарском курорте Кран-Монтане случилась трагедия. Там в баре Le Constellation при взрыве погибло около 40 человек, а порядка 100 посетителей получили ранения.

Всё произошло в подвале бара около 1:30 ночи по местному времени (3:30 мск), после чего на первом этаже здания вспыхнул пожар. На тот момент в заведении находилось более 100 посетителей, общая вместимость составляет до 400 человек.

Источник: DeccanChronicle / Х

Пострадавшие получили тяжелые ожоги, а местные больницы оказались переполнены. Раненых госпитализировали с помощью санитарных вертолетов. Над Кран-Монтаной вводили бесполетную зону для других воздушных судов.

Источник: RTS

Информацию о пострадавших россиянах при взрыве на Кран-Монтане посольство РФ не получало. По предварительным данным, причиной трагедии стал несчастный случай при обращении с пиротехникой, передает радиостанция. Полиция проводит расследование.

Еще один несчастный случай произошел в Бардымском районе Пермского края. При падении вертолета на территории базы отдыха «Ашатли-парк» погибли два человека.

«Ашатли-парк» — круглогодичный природно-развлекательный комплекс в Пермском крае с горнолыжными склонами.

На борту вертолета Robinson R44 находились учредитель транспортно-логистической компании «Таттранском» Ильяс Гимадутдинов и начальник автоколонны этой фирмы Эльмир Коняков. Известно, что полет был несанкционированным, а предварительной причиной падения могло стать обледенение двигателя.

Крушение произошло за несколько секунд — вертолет рухнул недалеко от катавшихся лыжников Источник: Уральская транспортная прокуратура / Telegram

Следователи Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России устанавливают обстоятельства гибели людей. По предварительным данным, крушение произошло при заходе на посадку.

Очевидцы сняли короткое видео с места событий — на нём видно разбившийся вертолет Источник: ЧП Пермь / Telegram

В начале года на российские регионы обрушился сильный снегопад. В Татарстане из-за непогоды парализовало некоторые участки дорог. Автобусам и большегрузам запретили въезд на федеральные трассы. Один из водителей Нижнекамском районе не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с другим авто. Он и его пассажир скончались на месте.

Источник: КазанДА / Telegram

Прогулка по сугробам превратилась в настоящее испытание Источник: КазанДА / Telegram

Также из-за снежного циклона пострадали несколько районов Краснодарского края и Адыгеи. Там завалило железнодорожные пути, а в некоторых местах оборвались провода.

Так выглядели утром дворы в Курганинске. По словам местных, за целый день дороги в городе так и не почистили Источник: 93.RU

Сугробы в Курганинске после снегопада Источник: 93.RU

Многим россиянам пришлось изменить планы на отдых в Грузии из-за непогоды. К сожалению, некоторые потеряли деньги, поскольку заранее бронировали гостиницы, но не смогли заехать в назначенный день, так как движение всех видов транспорта на дороге, ведущей к грузино-российской границе (ТПП «Верхний Ларс»), запретили из-за опасности схода лавин.

Источник: Lenkevich / Верхний Ларс Чат / Telegram

Источник: DiLen22 / Верхний Ларс Чат / Telegram

Аналогичная ситуация была и на границе с Китаем. Туристы отправились в новогодний отпуск, но вместо этого были вынуждены несколько часов простоять на въезде в страну. Тогда в очереди оказалось более 50 автобусов. Многие ждали въезда больше 10 часов, а о причинах задержки туристам ничего не говорили. Кроме того, залы ожидания внутри пункта пропуска пустуют.

Источник: читатель CHITA.RU

Настоящий коллапс случился в аэропортах России к концу новогодних каникул. Из-за непогоды столичные авиагавани не могли полноценно отправлять и принимать рейсы, а сотням пассажиров пришлось ждать в терминалах от нескольких часов до суток, чтобы улететь домой. Некоторые туристы ночевали прямо на полу.

Новые законы и изменения в России

С нового года произошел ряд изменений в законопроектах страны. Один из них касается образования. Так, с 1 января в силу вступил закон, позволяющий выпускникам 9-х классов бесплатно получить рабочую профессию, даже если они не сдали обязательный государственный экзамен (ОГЭ). Список этих профессий определят региональные власти.

В этом году владельцы электромобилей продолжат бесплатно ездить по платным дорогам. Власти РФ продлили льготу для них еще на год. По словам вице-премьера Дениса Мантурова, это станет стимулом для покупки электромобилей и поддержит инвестиции в таксомоторные парки и сеть зарядных станций.

Всем несовершеннолетним россиянам для выезда за рубеж нужно будет сделать собственный загранпаспорт. С 20 января по старым правилам выехать с ребенком не получится, так как свидетельство о рождении исключается из перечня документов для пересечения границы. Родителям для оформления загранпаспорта ребенку следует заранее подготовить:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт родителя;

фотографию ребенка;

заявление.

Документ изготавливается 1–3 месяца.

По внутреннему паспорту дети старше 14 лет и взрослые смогут въехать в Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Еще в Россию приостановили ввоз некоторых видов детского питания Nestle из-за опасного токсина цереулида. С таким решением выступил Роспотребнадзор.

Цереулид — это токсин, который вырабатывают некоторые штаммы бактерии Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию и может вызывать быстрое развитие симптомов пищевого отравления: тошноту, рвоту, спазмы в животе и диарею. Они обычно проявляются в первые 6 часов после употребления продукта. Особую опасность он представляет для младенцев с незрелой иммунной системой.

Ограничения касаются сухих быстрорастворимых смесей (молочных, кисломолочных, безлактозных и лечебных) произведенных с 15 апреля по 27 ноября 2025 года под брендами NAN, PreNAN, «Nestogen Комфорт» и «Алфаре Амино».

Другие новости

Помимо ключевых событий, произошедших в начале 2026 года, мы подготовили обзор всех изменений, которые нас ожидают в этом году. О том, как вырастут цены и на чём можно будет сэкономить, мы рассказали в этом материале.

Прочитать о том, как менялась ситуация на поле боя и какие политические решения принимали на этой неделе, можно здесь.