«Нас же надули»: Путин рассказал, когда закончится противостояние с НАТО

Президент заявил, что РФ не требует ничего необычного

134
Путин ответил на вопрос про НАТО | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПутин ответил на вопрос про НАТО | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин ответил на вопрос про НАТО

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Движение военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает законную озабоченность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Что касается сотрудничества с НАТО, у нас было сотрудничество с НАТО. Речь шла не о сотрудничестве, а о прямом членстве в свое время Советского Союза, а потом и Российской Федерации в НАТО. Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут. А данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются. Нас же надули, в очередной раз обманули, произошло несколько волн расширения НАТО. И это, безусловно, движение военной инфраструктуры к нашим границам вызывало и вызывает нашу законную озабоченность. И, конечно, в этих условиях новая система безопасности в Европе, она достаточно актуальна», — заявил Путин.

По словам президента, в свое время, еще до развала Советского Союза, были умные люди в Европе, в том числе видные представители социал-демократической партии Германии, в частности господин Эдем Барр был опытный политик. Он еще даже предлагал создавать новую систему безопасности в Европе, не расширяя НАТО, а создавая новую систему безопасности с учетом соединенных с США государств Восточной Европы и с участием России. С тем, чтобы никого не исключать из этого процесса и никого не ставить в какие-то сложные условия.

Он отметил, что Россия не требует ничего необычного и не говорит, что какая-то страна не имеет право выбирать способ своей защиты. Но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе и РФ.

«Мы ничего не требуем того, что никогда раньше не звучало. Мы просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами. Нас же надули, и мы хотим добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе», — подчеркнул Путин.

Он также напомнил, что у России уже было сотрудничество с НАТО и речь шла даже о членстве в альянсе, но Москву там особо не ждали.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Итоги года с Владимиром Путиным Прямая линия с Владимиром Путиным
Комментарии
2
Гость
27 минут
Может уже предоставить какие-то домогательства данных обещаний? Просто он тоже много чего обещал, итог мы знаем.
Гость
27 минут
Я уже было подумал что что в этот раз он это не скажет. Похоже случайно захватил позапрошлогоднюю методичку
Читать все комментарии
Гость
Рекомендуем