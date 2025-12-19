«Нас же надули»: Путин рассказал, когда закончится противостояние с НАТО

Путин ответил на вопрос про НАТО Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Движение военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает законную озабоченность. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время прямой линии.

«Что касается сотрудничества с НАТО, у нас было сотрудничество с НАТО. Речь шла не о сотрудничестве, а о прямом членстве в свое время Советского Союза, а потом и Российской Федерации в НАТО. Но и в первом, и во втором случае мы поняли, что нас там не ждут. А данные нам обещания по нерасширению НАТО игнорируются. Нас же надули, в очередной раз обманули, произошло несколько волн расширения НАТО. И это, безусловно, движение военной инфраструктуры к нашим границам вызывало и вызывает нашу законную озабоченность. И, конечно, в этих условиях новая система безопасности в Европе, она достаточно актуальна», — заявил Путин.

По словам президента, в свое время, еще до развала Советского Союза, были умные люди в Европе, в том числе видные представители социал-демократической партии Германии, в частности господин Эдем Барр был опытный политик. Он еще даже предлагал создавать новую систему безопасности в Европе, не расширяя НАТО, а создавая новую систему безопасности с учетом соединенных с США государств Восточной Европы и с участием России. С тем, чтобы никого не исключать из этого процесса и никого не ставить в какие-то сложные условия.

Он отметил, что Россия не требует ничего необычного и не говорит, что какая-то страна не имеет право выбирать способ своей защиты. Но это должен быть такой способ, который никому не угрожает, в том числе и РФ.

«Мы ничего не требуем того, что никогда раньше не звучало. Мы просто настаиваем на выполнении данных нам обещаний и обязательств, взятых на себя западными партнерами. Нас же надули, и мы хотим добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе», — подчеркнул Путин.