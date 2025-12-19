НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Страна и мир Итоги с Путиным-2025 Путин обратился к россиянам из-за мошенников и рассказал, что с ними делать

Путин обратился к россиянам из-за мошенников и рассказал, что с ними делать

Количество преступлений, связанных с мошенничеством, сократилось на 7%

250
Путин рассказал, как борются с мошенниками в России | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПутин рассказал, как борются с мошенниками в России | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин рассказал, как борются с мошенниками в России

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

С начала начала итогов года с президентом прошло чуть больше часа. В ходе мероприятия затронули одну из важных тем — мошенничество. На этом фоне президент обратился к жителям страны.

«Мошенничество никуда не делось, и по мере усложнения и увеличения возможностей и увеличения технических средств мошенники будут и дальше совершенствовать свои инструменты и предпринимать усилия для вымогательства денег. Как только начинают говорить о деньгах или о каком-то имуществе, сразу же кладите трубку, ни одного слова не нужно говорить по этому поводу», — призывает президент.

Путин отметил, что решать такие проблемы нужно при посещении банка и не стоит обсуждать ни с кем и никогда вопросы, связанные с деньгами и имуществом.

Кроме того, количество преступлений, связанных с мошенничеством, сократилось на 7%, а ущерб — на 33%. Президент заявил, что меры сработали.

Самым резонансным мошенническим делом в этом году стал случай, в котором певица Лариса Долина судилась с покупательницей своей квартиры Полиной Лурье. Дело стало важным прецедентом в судебной практике по признанию сделок недействительными. Накануне Верховный суд России опубликовал полный текст вынесенного определения по громкому делу и его решение имеет огромное значение для всей судебной практики в России.

Теперь распространение «эффекта Долиной» под угрозой, а при рассмотрении подобных ситуаций суды будут уделять особое внимание нескольким аспектам, о них мы рассказали здесь.

Все ответы на вопросы и высказывания президента мы собираем в режиме реального времени в этой онлайн-трансляции. Также вы можете посмотреть видеотрансляцию с прямой линии.

Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
