При каких условиях будет новая СВО и нападет ли Россия на Европу — ответ президента

При каких условиях будет новая СВО и нападет ли Россия на Европу — ответ президента

Он поговорил с журналистом BBC

228
Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным журналист BBC задал вопрос о будущем России и о том, стоит ли людям ждать новых специальных операций.

«Не будет никаких операций, если вы (западные страны, — Прим.ред.) будете относиться к нам с уважением, если не будете надувать нас», — заявил Путин.

Он отметил, что России пришлось начать СВО из-за игр Запада.

«Западные политические деятели создали текущую ситуацию своими руками и говорят, что готовится к войне с Россией», — сказал президент.

Путин завяил, что такие мысли несовместимы с реальностью.

«Ну что мы собираемся нападать на Европу что ли? Что за чушь», — отрезал президент.

Он заявил, что западные страны создают образ врага, чтобы прикрыть свои ошибки.

Все ответы на вопросы и высказывания президента мы собираем в режиме реального времени в этой онлайн-трансляции. Также вы можете посмотреть видеотрансляцию с прямой линии.

Ранее мы писали, что в России начнут работу по модернизации маткапитала. Его хотят переориентировать на поддержку многодетности. Кроме этого, в стране начнет действовать новая выплата для семей. Об этом и других изменениях рассказал президент России Владимир Путин на заседании по реализации государственной демографической и семейной политики.

Президент считает, что идея маткапитала оказалась очень удачной и к этой программе следует подходить аккуратно. Однако прежде всего необходимо защищать интересы женщин и детей.

«Нужно думать о совершенствовании этого механизма… Самое главное — не распылить его (материнский капитал. — Прим. ред.) на второстепенные вещи», — сказал Путин, отвечая на предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по изменению данного вида поддержки.

Она отметила, что сегодня маткапитал на второго и последующих детей существенно меньше, чем на первого. А для поддержания рождаемости всё должно быть наоборот. По ее словам, было бы правильно применять такой подход и при выплатах регионального маткапитала.

Дарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Рекомендуем