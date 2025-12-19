При каких условиях будет новая СВО и нападет ли Россия на Европу — ответ президента

Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным журналист BBC задал вопрос о будущем России и о том, стоит ли людям ждать новых специальных операций.

«Не будет никаких операций, если вы (западные страны, — Прим.ред.) будете относиться к нам с уважением, если не будете надувать нас», — заявил Путин.

Он отметил, что России пришлось начать СВО из-за игр Запада.

«Западные политические деятели создали текущую ситуацию своими руками и говорят, что готовится к войне с Россией», — сказал президент.

Путин завяил, что такие мысли несовместимы с реальностью.

«Ну что мы собираемся нападать на Европу что ли? Что за чушь», — отрезал президент.

Он заявил, что западные страны создают образ врага, чтобы прикрыть свои ошибки.

Ранее мы писали, что в России начнут работу по модернизации маткапитала. Его хотят переориентировать на поддержку многодетности . Кроме этого, в стране начнет действовать новая выплата для семей. Об этом и других изменениях рассказал президент России Владимир Путин на заседании по реализации государственной демографической и семейной политики.

Президент считает, что идея маткапитала оказалась очень удачной и к этой программе следует подходить аккуратно. Однако прежде всего необходимо защищать интересы женщин и детей.

«Нужно думать о совершенствовании этого механизма… Самое главное — не распылить его (материнский капитал. — Прим. ред.) на второстепенные вещи», — сказал Путин, отвечая на предложение председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко по изменению данного вида поддержки.