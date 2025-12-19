НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -3

4 м/c,

зап.

 757мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,03
EUR 94,25
ПСБ: главные события года
Прямая линия с Владимиром Путиным. Онлайн
«Умные решения»
Когда откроют «Лазурный»
Купить жилье без обмана
Закрывали ярославский аэропорт
Подарочный гид
Определили цену здания в центре
Погода на Новый год
Страна и мир «Это наше секретное оружие»: Путин раскрыл, что за таинственный корабль 3I/ATLAS летает в космосе

«Это наше секретное оружие»: Путин раскрыл, что за таинственный корабль 3I/ATLAS летает в космосе

Президент рассказал об НЛО под названием 3I/ATLAS

182
Президент отметил, что российские ученые следят за объектом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент отметил, что российские ученые следят за объектом | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент отметил, что российские ученые следят за объектом

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Путин заявил, что знает, что за таинственный объект 3I/ATLAS летает в космосе. Такой вопрос прозвучал из зала.

«Это секретная информация. Это наше секретное оружие, но мы будем применять его в самом крайнем случае», — пошутил президент в начале, а потом начал серьезный ответ.

«Это комета из другой галактики, поэтому она ведет себя не так, как наша».

Путин отметил, что российские ученые знают, что это, и следят за объектом.

«Пошлем его к Юпитеру!» — снова пошутил Путин.

Он также отметил, что в начале следующего года комета покинет Солнечную систему.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Гость
21 минута
Пора принять лекарство.
Гость
31 минута
Ну наконец то что то новенькое. Как на Солнце летал расскажешь? Или тоже секретно?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Софт-порно имени Гайдая: почему «Невероятные приключения Шурика» — это выстрел в голову
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Мнение
Суды не учитывают «штраф за материнство»: юрист — о неравной нагрузке по воспитанию детей
Елена Попова
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Не похудел, но стал понимать жену: журналист месяц готовил еду как в доставке и сэкономил 10 тысяч на обедах
Анатолий Кузнецов
Рекомендуем