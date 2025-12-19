«Это наше секретное оружие»: Путин раскрыл, что за таинственный корабль 3I/ATLAS летает в космосе

Путин заявил, что знает, что за таинственный объект 3I/ATLAS летает в космосе. Такой вопрос прозвучал из зала.
«Это секретная информация. Это наше секретное оружие, но мы будем применять его в самом крайнем случае», — пошутил президент в начале, а потом начал серьезный ответ.
«Это комета из другой галактики, поэтому она ведет себя не так, как наша».
Путин отметил, что российские ученые знают, что это, и следят за объектом.
«Пошлем его к Юпитеру!» — снова пошутил Путин.
Он также отметил, что в начале следующего года комета покинет Солнечную систему.