Путин извинился перед россиянкой: за что

Путин извинился перед россиянкой: за что

К президенту обратилась мать двоих детей

277
Президент подчеркнул, что над данной проблемой необходимо работать

Президент подчеркнул, что над данной проблемой необходимо работать

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Один из вопросов, прозвучавших от россиян, поступил от вдовы бойца СВО. У Кристины Сергеевны двое детей, муж погиб в 2024 году в зоне спецоперации. Тем не менее, женщина до сих пор не получает пенсию по потере кормильца. Кристина Сергеевна спросила Владимира Путина, как можно решить подобные проблемы.

«Прежде всего я хочу принести свои извинения. Простите нас, пожалуйста», — сказал Путин.

Он ответил, что виной такой задержки бюрократические сложности и нерасторопность чиновников. Эту проблему будут решать.

«Всё понятно, что нужно делать. Только нужно делать это быстрее и расторопнее», — сказал президент.

С прошлого года на мероприятии используется гибридный формат вопросов, когда журналисты задают их из зала, а жители — по видео-конференц-связи. Видеовопросы граждане могут отправить через социальные сети: «ВКонтакте» и «Одноклассники». Сам сбор вопросов будут осуществлять с использованием искусственного интеллекта.

«Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», — заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

О том, как идет прямая линия, мы рассказываем в нашей онлайн трансляции. Видео с пресс-конференции можно посмотреть здесь.

Все новости по этой теме мы собираем в специальном разделе.

Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Прямая линия с Владимиром Путиным
