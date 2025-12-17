Одну категорию россиян хотят оставить без пенсии: в чем подвох. Новости 17 декабря

Общественник предложил повысить минимальный стаж для получения социальной пенсии Источник: Михаил Огнев / Fontanka.ru

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 17 декабря.

Первая страна в мире ввела базовый безусловный доход

На Маршалловых Островах впервые в мире ввели базовый безусловный доход. Он подразумевает регулярные выплаты от государства всем без исключения гражданам вне зависимости от уровня личного дохода.

«Мы, правительство, просто не хотим оставлять кого-то позади», — сообщил в интервью The Guardian министр финансов страны Дэвид Пол.

По его словам, этой суммы недостаточно, чтобы бросать работу, но она может стать хорошим подспорьем.

Граждане страны будут получать от правительства по 200 долларов ежеквартально. ВВП на душу населения на Маршалловых Островах по состоянию на 2025 год составляет около 8290 долларов, средний доход граждан — 800–1000 долларов в месяц.

Доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума

Доля рыночной ипотеки в объеме выдачи упала до исторического минимума в 2025 году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Доля рыночной ипотеки упала до исторического минимума за всю историю выдачи ипотеки», — приводит слова Хуснуллина «Интерфакс».

Он подчеркнул, что правительство поддерживает заемщиков через компенсацию процентной ставки, в основном через программы семейной ипотеки.

Хуснуллин напомнил, что предыдущее снижение ключевой ставки отразилось на рыночной ипотеке ростом ее выдачи в ноябре.

Врач назвала первые симптомы гонконгского гриппа

При заражении гонконгским гриппом, помимо озноба и высокой температуры, больной может ощущать боль при движении глаз. Об этом сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

«Стремительное начало инфекции с температуры выше 38 градусов, озноб, ломота в мышцах, суставах, сильная головная боль, болезненность при движении глаз, возможен сухой кашель», — перечислила симптомы Вахрушева.

Они не сильно отличаются от других штаммов, уточнила эксперт в беседе с РИА Новости. Однако гонконгский грипп считают более «тяжелым» из-за высокой частоты осложнений, особенно у пожилых граждан и детей, заявил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. Среди них:

пневмония;

бронхит;

лор-инфекции.

При этом не исключено, что вирус станет более опасным, изменив свою структуру, сообщила ТАСС доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Так называемый штамм гонконгский — это грипп типа А(H3N2), этот вирус к нам пришел в 1968 году и до сих пор активно циркулирует. Вирус гриппа очень изменчив, по своей структуре он может сильно измениться. Для этого должен произойти так называемый антигенный сдвиг, когда вирус станет более опасным, более контагиозным. И действительно, сегодня мы видим, как вирусы преодолевают межвидовой барьер, изменяясь, и при этом изменяется та структура, которая может отвечать за заразность», — сказала эксперт.

Появилась схема обмана с гонконгским гриппом

Мошенники стали обманывать россиян, запугивая эпидемией гонконгского гриппа. Они звонят от имени поликлиники и просят жертву прийти якобы на обязательный прием или анализы в целях профилактики вируса.

«Если человек отказывается, его начинают пугать вспышкой эпидемии, тяжелым течением болезни, возможным карантином и долгой реабилитацией», — сообщили в пресс-службе Т-банка.

Мошенники торопят с решением, ссылаясь на то, что «записаться позже на прием уже не получится, так как талонов не останется.

Когда жертва соглашается, злоумышленники просят назвать код из СМС, который на самом деле является кодом для входа на «Госуслуги». Затем начинаются заонки от лица Центробанка, МВД или Росфинмониторинга, пытаются запугать: якобы предыдущий звонок был от мошенников, пишет РБК.

Roblox готовится к возвращению

Администрация недавно заблокированной в России игры Roblox сообщила, что готова соблюдать законодательство РФ, в свою очередь, в Роскомнадзоре указали, что согласны взаимодействовать с платформой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Руководство платформы Roblox после ограничения ее работы в России обратилось в Роскомнадзор с готовностью к взаимодействию для принятия мер, необходимых для удаления деструктивной и опасной информации, пресечения преступных действий и коммуникаций пользователей на платформе», — указано в сообщении РКН.

Сейчас администрация Roblox признала, что в недостаточной степени обеспечивала как модерацию контента в играх, так и безопасность чатов между пользователями. Теперь они готовы к поэтапному приведению своей работы в России в соответствие с требованиями российского законодательства.

В Турции море отступило от берегов

Мраморное море в Турции внезапно отступило от берега на 20 метров во вторник, вызвав беспокойство местных жителей, передает телеканал Habertürk.

«Море отступило от берега примерно на 20 метров, обнажив маленькие островки, лодки оказались на суше. Некоторые жители обеспокоены явлением», — передает канал.

Природное явление наблюдают жители города Мармара-Эреглиси провинции Текирдаг. Внезапный отход Мраморного моря в Турции примерно на 20 метров от берега вызван преобладающим северным ветром. В настоящее время уже начался подъем уровня моря, рассказал ТАСС руководитель лаборатории цунами Института океанологии им. П. П. Ширшова Российской академии наук Игорь Медведев.

Экстремальные холода и метели охватят российские города

В ближайшее время экстремально холодная погода и сильные метели придут во многие российские регионы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На Дальнем Востоке в ближайшие дни ожидаются серьезные погодные испытания. На Курильских островах прогнозируются снегопады с ветром до 22 м/с. Охотское побережье Хабаровского края столкнется с очень сильным снегом и ветром до 30 м/с, сопровождаемым метелью, рассказал Вильфанд в беседе с ТАСС.

Температурный режим в более чем 10 регионах России будет значительно ниже климатической нормы — на 6–19 градусов.

На Сахалине ожидаются сильные снегопады и метели. Скорость ветра на побережье достигнет 25 м/с, а на севере острова — до 30 м/с. На Чукотском побережье ветер разгонится до 28 м/с, а в районе Певека — до 30 м/с.

Архангельская область столкнется с температурой до -24 градусов, что на 8 градусов ниже нормы. В Ненецком автономном округе столбики термометров опустятся до -37 (на 9–10 градусов ниже нормы). О породе на других территориях читайте в нашем материале.

Система получения прав в 2026 году изменится

Важные изменения ожидают водителей: с 1 января 2026 года в России прекращает действовать механизм автоматического продления водительских удостоверений.

«Водители, чьи удостоверения истекают после 31.12.2025, должны уже сейчас заниматься оформлением необходимых документов», — сказал адвокат Адвокатской палаты Москвы Азамат Жигатов в разговоре с «Известиями».

Новая процедура замены прав предполагает обязательный личный визит в государственные органы. Водителям необходимо будет:

пройти медицинское обследование;

подтвердить свою личность;

оформить заявление на получение нового удостоверения через «Госуслуги» или в ГИБДД;

оплатить государственную пошлину.

Минцифры придумало, как избавиться от отключений связи

Минцифры России запланировало в 2026 году создать базу уникальных номеров мобильных устройств — IMEI. Это может помочь сохранить мобильный интернет. Об этом в среду, 17 декабря, рассказал замглавы министерства Дмитрий Угнивенко.

IMEI — уникальный 15-значный номер каждого мобильного устройства.

Ведомство хочет вести учет номеров IMEI, который есть у каждого телефона. Как объяснил Угнивенко, эту базу можно привязать к конкретным мобильным номерам, тогда появится возможность идентифицировать каждого пользователя. По мнению представителя ведомства, такая мера поможет улучшить ситуацию с отключением мобильного интернета.

«Мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок. Потому что это уже более точечная привязка», — заявил заместитель главы Минцифры на заседании Общественного совета при ведомстве, цитату привел «Интерфакс».

В России предложили лишать пенсий тунеядцев

Нужно обсудить радикальную меру — лишение пенсии граждан, которые за всю жизнь не работали официально ни дня. Об этом заявил общественный деятель Вадим Попов

«Нужно понимать, что эти тунеядцы не вносят вклад в государство и не вправе требовать от него денежного довольствия», — подчеркнул Попов.

Он также предложил повысить минимальный стаж для получения полной социальной пенсии и разработать программы переподготовки для тех, у кого нет трудового опыта.