Новые правила въезда в 5 стран, включая Абхазию. Что надо знать туристам с детьми, если они планируют путешествие в 2026 году

В Абхазии есть варианты отдыха на любой вкус и кошелек Источник: Андрей Ефимцов / 93.RU

В России внесли поправки в федеральный закон «О порядке выезда и въезда в РФ». С 20 января 2026 года нельзя будет выехать за границу с ребенком до 14 лет по свидетельству о рождении, даже если проставлена печать о гражданстве, — нужен загранпаспорт. Изменения коснутся Абхазии, Белоруссии, Южной Осетии, Казахстана и Киргизии. При этом дети старше 14 лет смогут выехать по внутреннему паспорту РФ.

Как новые правила повлияют на отдых в этих странах и что стоит знать при покупке билетов уже сейчас — рассказывает 93.RU.

«Наши туристы просто не знают об изменениях»

Вице-президент Ассоциации туроператоров Сергей Ромашкин руководит турфирмой «Дельфин», в продаже в том числе туры в Абхазию, Белоруссию, Киргизию. По словам эксперта, нововведения в 2026 году отрицательно скажутся на турпотоке, ожидается снижение спроса минимум на 5–7%.

«Многие наши туристы — мы это точно знаем, мы их опрашивали — ничего не подозревают и об изменениях просто не знают. Многие авиакомпании и туроператоры уже поменяли форму бронирования, теперь невозможно забронировать, не введя данные загранпаспорта. Но мы опасаемся, что в какой-то момент, например, на российско-абхазской границе появятся туристы и скажут: „Мы об этом впервые слышим“», — говорит Ромашкин.

При этом туроператоры отмечают: на стоимости туров нововведение никак не скажется. По словам Ромашкина, как правило, для ребенка до 2 лет проживание бесплатно, от 2 до 6 лет — 50% от стоимости для взрослых, от 6 до 12 — 70–75%. Но единого стандарта не существует, некоторые предлагают бесплатное проживание для детей и до 6, и до 12 лет в качестве акции.

Другой туроператор — Space Travel — предлагает туры в Республику Беларусь. В пресс-службе компании 93.RU уточнили, что изменения особо не отразятся на отдыхе.

«В целом изменение правил въезда в Республику Беларусь не создадут серьезных препятствий для организованного туризма, так как у подавляющего большинства несовершеннолетних туристов, выезжающих за рубеж, уже и так есть собственные паспорта. Отдельный документ для несовершеннолетних сейчас требуется в большинстве стран, за исключением разве что Турции и Египта. Кроме того, с детьми в Белоруссию чаще всего едут к родственникам, то есть самостоятельно, без участия туроператоров. Организованные туристы в основном ездят с экскурсионными и лечебными целями, чаще всего без детей», — рассказали в пресс-службе туроператора.

Что стоит знать родителям?

Тем, кто планирует поездку за границу, советуют оформить загранпаспорт для ребенка заранее. Обычно на изготовление документа уходит не меньше месяца. Подать заявку можно на «Госуслугах».

«Дети, которые уже выехали по свидетельству о рождении до 20 января 2026 года, смогут вернуться домой по нему», — заверила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. К слову, с этой даты российские консульства в указанных странах не смогут оформить свидетельство при его потере или если ребенку исполнилось 14 за границей.

Отметим, что дети от 14 лет и после 20 января 2026 года могут въехать в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан и Киргизию по внутреннему паспорту гражданина РФ.

Что касается уже купленных билетов, то в них можно поменять данные до вылета/выезда. В РЖД эта услуга обычно платная — около 200 рублей, а в авиакомпаниях это можно сделать бесплатно.

«Данные документа можно бесплатно изменить на сайте авиакомпании, в офисе продаж авиаперевозчика, через агента, осуществлявшего продажу», — отметили в аэропорту Сочи.

93.RU попытался приобрести билеты на сайте РЖД на ребенка по свидетельству о рождении на поезд Краснодар — Минск и Сочи — Сухум. До 19 января включительно система без проблем разрешает покупку билета, хотя и всплывает справка, что нужно внимательно изучить требования выезда и «перевозчик не несет ответственности за невыполнение этих правил пассажирами». При этом на даты после 20 января купить билет невозможно: всплывает уведомление «Выезд из РФ по свидетельству о рождении невозможен, нужен паспорт».

