Новогодние корпоративы потребовали отменить по всей стране: новости 11 декабря

Людям рекомендуют избегать шумных корпоративов и гуляний в преддверии Нового года Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 11 декабря.

Россиян предупредили о риске встретить Новый год с температурой

Россияне могут встретить Новый год с температурой из-за роста заболеваемости гриппом, в том числе гонконгским вариантом. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидсезон по гриппу [в этом году] начался достаточно рано, что и свойственно гриппу А (H3N2) [гонконгскому]. И мы предполагаем, что максимальное развитие может наступить к началу новогодних праздников. Люди перед праздниками перестают своевременно обращаться за медицинской помощью — это наша такая психологическая реакция», — отметила глава Роспотребнадзора.

По ее словам, люди обращаются за медицинской помощью только тогда, когда вирус уже достигает тяжелой стадии развития. В настоящее время Роспотребнадзор предпринимает все меры для контроля ситуации и предотвращения возможных рисков, хотя пик заболеваемости еще не достигнут. Однако за последнюю неделю статистика инфицированных ОРВИ и гриппом выросла на 19,3%, зарегистрировано более 23,4 тысячи случаев гриппа, что в 1,7 раза больше, чем неделей ранее.

Семьи с детьми начнут получать по 90 тысяч ежегодно

В 2026 году семьи с детьми смогут рассчитывать на новую выплату, причем весомую. Они смогут вернуть почти 90 тысяч рублей, воспользовавшись так называемым семейным налоговым вычетом. Подробнее о программе рассказал президент России Владимир Путин.

«Право на нее (новую выплату. — Прим. ред.) получат семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе. В таком случае каждый из работающих родителей сможет вернуть часть уплаченного в прошлом году налога на доходы. Для них расчетная ставка НДФЛ составит 6 процентов, а то, что было уплачено свыше, вернется в семью», — сообщил Путин на совещании по экономическим вопросам.

Подробнее о том, какие именно семьи могут рассчитывать на такую выплату и как получить деньги, мы рассказали здесь.

С 1 января в России увеличат пенсии

В России проиндексируют страховые пенсии на 7,6% с 1 января 2026 года. Это коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

«С 1 января следующего года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%, то есть выше той инфляции, которая ожидается по итогам текущего, 2025 года. В свою очередь, социальные пенсии будут проиндексированы с 1 апреля, причем тем же темпом, как вырастет со следующего года прожиточный минимум пенсионера. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда», — отметил президент.

С 1 января пенсии будут увеличены для 38 миллионов пенсионеров. Стоимость одного пенсионного балла увеличится до 156 рублей 76 копеек.

Кроме того, в апреле следующего года социальные пенсии проиндексируют на 6,8%. Их средний размер составит 16 тысяч 600 рублей.

Льготную ипотеку хотят распространить на еще одну профессию

Врачей в России предлагают обеспечить льготной ипотекой и прочими жилищными инициативами по примеру действующих программ для айтишников. Депутат Госдумы Сергей Миронов считает, что важно также предусмотреть выплату выпускникам медвузов подъемных и стимулирующих средств и повысить им оклады в госучреждениях.

Парламентарий уверен, что эта мера поможет решить острую проблему дефицита кадров в больницах. Также стоит рассмотреть эти инициативы на фоне введения обязательной отработки для выпускников медицинских университетов. Сегодня большинство из них отказываются работать в госбольницах из-за низких зарплат.

Миронов считает, что «голый» закон об отработке без дополнительных гарантий не будет ничем подкреплен и не поможет решить проблему. Свое мнение он подкрепил статистикой Счетной палаты, согласно которой в 2023 году на работу по профилю устроился 61% выпускников, в 2024-м — 55%. В то же время около 40% окончивших медколледжи специалистов не пришли работать в госучреждения, около трети из них покинули сферу деятельности в первые три года работы.

«Государство вводило льготную ипотеку для программистов, но чем хуже врачи? Да, такие программы есть в отдельных регионах, но нужна общефедеральная программа для приобретения жилья по месту постоянного проживания или по месту работы», — подчеркнул парламентарий в разговоре с 360.ru.

По всей стране запустят аналоги Октоберфеста

Власти обсуждают запуск пивных ярмарок по всей России. Это будет аналог европейских фестивалей «Октоберфест».

Пивные ярмарки смогут поддержать отечественных производителей, а также помогут развить внутренний туризм. Идея уже вошла в проект федерального закона Минпромторга.

Поводом для дискуссии стал продолжающийся спад в отрасли. По данным Росалкогольтабакконтроля, выпуск пива и напитков брожения в январе — ноябре 2025 года сократился на 0,5% год к году, до 845,8 млн декалитров. Продажи в рознице падают еще быстрее: в третьем квартале минус 17,9%.

Некоторые представители отрасли считают, что ярмарки не единственная мера. В Московской пивоваренной компании предлагают принять отдельный закон о пивоварении — аналог федерального закона о виноделии. Категория пива сейчас регулируется только в рамках Федерального закона 171-ФЗ, который охватывает производство и оборот алкогольной продукции в целом.

В Пермском Политехе из-за взрыва погибли люди

В лаборатории Пермского Политеха взорвался гидродинамический стенд, погибли два человека — отец и его восьмилетняя дочь. ЧП случилось во время лабораторных испытаний, рассказал 59.RU исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Прикамья Альберт Марданов.

«По предварительной информации, в результате нарушения технологического процесса с гидродинамического стенда сошла испытательная машина», — рассказал и. о. министра.

Сообщается, что мужчина привел девочку на первый запуск установки. При взрыве пострадали еще три человека.

«Все пострадавшие в настоящее время находятся в стабильном состоянии и госпитализируются в медучреждения Перми, — рассказал Марданов.

Следователи и криминалисты продолжают осмотр места ЧП, изымают улики и назначают экспертизы. Расследование взял на контроль глава регионального следкома Денис Головкин.

Источник: Алексей Кожевников / 59.RU

Обо всём, что известно о ЧП, 59.RU рассказывают в онлайн-репортаже.

Пенсионерка чуть не лишилась ноги после экскурсии в Таиланде

В Паттайе 60-летняя туристка из России получила тяжелую травму ноги после того, как ее зажало между пассажирским паромом и пирсом. Это случилось во время попытки взойти на неустойчивое судно, сообщает Khaosod English.

«Шестидесятилетняя российская туристка пострадала, когда оказалась в ловушке между пассажирским паромом и причалом», — говорится в сообщении.

Эту информацию изданию подтвердил очевидец. По его словам, туристка пыталась сойти на паром в момент, когда судно только причаливало и неустойчиво колебалось на воде.

Женщину доставили в больницу с открытым переломом. Врачи отметили, что пенсионерка и вовсе могла остаться без ноги. По данному факту будет проведена проверка.

Новогодние корпоративы хотят отменить

Людям рекомендуют избегать шумных корпоративов и гуляний в преддверии Нового года, потому что такие мероприятия стали рассадником блуда и непристойного поведения, чуждого традиционным ценностям. Об этом заявил депутат Брянской областной думы Михаил Иванов.

«В это сложное для страны время важно сохранять выдержку, трезвость ума и чистоту помыслов. Поэтому я считаю, что стоит задуматься об отказе от шумных корпоративных гуляний, которые, к сожалению, слишком часто скатываются к неумеренному возлиянию, а подчас и к непристойному поведению, чуждому нашим нравственным устоям», — заявил общественник в разговоре с «Абзацем».

По мнению Иванова, праздник не должен становиться поводом для постыдных поступков, которые разрушают семьи и подрывают моральный климат в коллективах.