Сама виновата? Долина обвинила покупательницу своей квартиры в недостаточной осмотрительности

Сама виновата? Долина обвинила покупательницу своей квартиры в недостаточной осмотрительности

В деле об элитной недвижимости певицы стали известны новые подробности

Певица Лариса Долина в своем иске к покупательнице ее квартиры Полине Лурье заявила, что та была недостаточно осмотрительна, когда заключала с ней сделку. Ведь якобы было очевидно, что народная артистка этого не хотела. Об этом говорится в тексте решения суда по делу о продаже квартиры звезды.

«Истец (Лариса Долина. — Прим. ред.) указывает, что ответчик, зарегистрированная в качестве индивидуального предпринимателя, чей основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, заключая оспариваемые договоры, не проявила даже минимального уровня разумной осмотрительности и осторожности, проигнорировала все сопутствующие сделке обстоятельства, очевидно свидетельствующие об искажении воли истца», — сказано в решении суда, с которым ознакомился ТАСС.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко подчеркнула, что сомнений во вменяемости Долиной не было. Она добавила, что певица ведет педагогическую деятельность и должна ежегодно проходить психиатрическое освидетельствование, передает РИА Новости.

Долина продала квартиру в элитном ЖК в Хамовниках летом 2024 года и оказалась в центре скандала. Она призналась, что ее обманули мошенники, и в итоге артистка потеряла более 100 миллионов рублей и жилье площадью около 200 квадратов. Суд встал на ее сторону и вернул недвижимость. Четверым участникам сделки назначили до семи лет колонии. Покупательница квартиры Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег

Она подала жалобу в Верховный суд. Долина в эфире Первого канала в передаче «Пусть говорят» пообещала вернуть Лурье 112 миллионов, но сейчас денег у нее нет. Покупательница отказалась от мирового соглашения с певицей в споре за элитную недвижимость. Более того, за полтора года разбирательств после продажи квартиры Долина даже ни разу не извинилась.

