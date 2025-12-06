В Германии возрождают воинский учет. Что это значит и почему молодежь протестует

Школьники опасаются, что службу сделают принудительной Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Германия сделала первый за последние 13 лет шаг к возрождению элементов воинской обязанности. Бундестаг утвердил закон, который с 2027 года обяжет мужчин проходить медкомиссии и восстанавливает всеобщий воинский учет. Несмотря на заявленный добровольный набор, закон закладывает механизм «призыва по потребности», что вызвало массовые школьные забастовки по всей стране.

Как это будет работать

Основа закона — возвращение всеобщего воинского учета. С 2025 года все юноши и девушки, родившиеся в 2008 году и позже, будут получать обязательные анкеты. Мужчины должны будут их заполнить, указав данные о здоровье и возможной готовности к службе. Для женщин заполнение останется добровольным.

С 1 июля 2027 года все мужчины из этой когорты обязаны будут пройти медицинское освидетельствование. Набор на саму службу, согласно закону, будет добровольным. Она продлится минимум 6 месяцев с окладом от 2600 евро брутто. Однако в тексте закона заложено следующее: если добровольцев не хватит для достижения цели по увеличению армии со 184 тысяч до 260 тысяч к 2035 году, бундестаг может отдельным решением ввести «призыв по потребности» — отбор новобранцев по жребию.

Обязательный воинский призыв в Германии отменили летом 2011 года, после чего произошел переход на профессиональную армию.

Политический компромисс и уличный протест

Как отметил глава парламентского комитета по обороне Томас Рёвекамп, закон стал «политическим компромиссом между двумя совершенно разными точками зрения». Правящая коалиция СДПГ, «Зелёных» и СвДП нашла хрупкий баланс между сторонниками полного возвращения срочной службы и ее противниками.

Тем не менее на улицах компромисс не оценили. В день голосования в Берлине, Гамбурге, Дрездене и других городах тысячи школьников вышли на акции протеста под лозунгами против милитаризации и принудительной службы. Их главный страх — что за «добровольным» фасадом скрывается путь к возвращению обязательного призыва.

Что дальше