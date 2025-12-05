«Мужчинам без разницы, кто из нас пойдет на свидание». Как живут популярные красотки-близняшки

Мало того что сестры невероятно похожи, так они еще и сногсшибательные красотки! Источник: twins_zyanters / Instagram.com*

23-летние Вера и Ксения Зянтерековы — самые популярные сестры-близняшки Екатеринбурга. Красотки работают моделями, а также активно пользуются своим внешним сходством и развивают блог, на который подписано более 60 тысяч человек.

Девушки делят друг с другом всё: одежду, быт, увлечения. Пока они не представляют жизни друг без друга, но готовятся к неминуемой разлуке, ведь в загс с одним женихом на двоих не пойдешь. Рассказываем про них в истории на E1.RU.

«На самом деле мы двойняшки, но мы всем говорим, что близняшки, людям так легче воспринимать», — объяснили девушки.

Как правило, у близнецов идентичная ДНК, они находятся и развиваются в одном околоплодном яйце матери (такую двойню врачи называют монозиготной). Чаще всего близнецы появляются на свет, когда эмбрион в полости матки на ранних стадиях беременности разделился на два. Эти дети похожи друг на друга как две капли воды, в отличие от двойняшек. Двойняшки могут выглядеть по-разному и быть разного пола. Во время беременности матери они находятся в разных околоплодных яйцах, у них совершенно разная ДНК. Такие дети развиваются по-разному.

На самом деле сестры — двойняшки, но часто представляются близняшками, чтобы избежать лишних вопросов Источник: Вера и Ксения Зянтерековы

Вера и Ксения родились в большой семье. И все сестры — первоклассные красотки! Источник: twins_zyanters / Instagram.com*

В детстве Вера и Ксения были настолько похожи, что их умудрялись путать даже родные. Сейчас такого уже нет. Постоянно представляться и показывать, кто где, им нужно только перед незнакомыми людьми.

«Нас часто путали и родители, и бабушки, и дедушки. И в подростковом возрасте был период, когда мы были очень похожи. Но у нас есть различия: у Веры есть родинка на левой щеке, у меня — более острые черты лица. Кто-то нас различает по бровям, кто-то — по волосам или по голосу», — рассказала Ксения.

Вера — слева, а Ксения — справа Источник: twins_zyanters / Instagram.com*

Хотя сестры с детства любят одеваться одинаково, у каждой свой стиль и темперамент.

«Возможно, никто никогда не поймет, кто стоит перед тобой, Ксюша или Вера. У меня более нежный, воздушный стиль, а у Ксюши — классический. В какой-то момент хотелось, чтобы мы были разными. А потом, с возрастом, со временем, мы поняли, что мы одинаковые и нам нужно этим пользоваться. Это же рожденный проект, и это наша фишка!» — объяснила Вера.

Ксения и Вера всегда и везде вместе, на любых мероприятиях Источник: twins_zyanters / Instagram.com*

Сестры учились на одних и тех же направлениях и всегда выручали друг друга на экзаменах. Свою врожденную особенность они сделали фишкой и во взрослой жизни: так, их вместе взяли на первую официальную работу в компанию «Сима-ленд». Вдвоем они развивали социальные сети и организовывали мероприятия. Вскоре девушки ушли, чтобы развивать свой бренд.

Они рассказали, что Вера более творческая, а у Ксюши другой склад ума: она сосредоточенная, любит планирование.

«Минусов в совместной работе почти нет, единственное — есть возможность перекладывать ответственность на другую. А так одни плюсы, и главный из них — поддержка сестры», — рассказала Вера.

Больше трех лет сестры работали в «Сима-ленде» Источник: Сима-ленд Live / T.me

Двойняшки признаются, что у них есть ментальная связь и они всегда чувствуют состояние друг друга без лишних слов.

«Ты как будто живешь с самим собой. Иногда бывает ощущение, что мы как один человек. Но это тоже может быть опасненько, потому что мы все-таки разные люди. Нас всегда воспитывали, что мы есть друг у друга. Знаем близняшек, которые этого стесняются и не хотят быть похожими. А мы просто вывернули это в плюс, и у нас нет такого, что мы не считаем себя индивидуальностями, у каждой своя жизнь. Нам сам Бог дал друг друга, чтобы создавать что-то невероятное и масштабное», — говорит Ксения.

Каждая из сестер понимает, что когда-то им придется разделиться, чтобы строить семью Источник: twins_zyanters / Instagram.com*

Сейчас красотки не только работают, но и живут вместе. Бывает, что они устают друг от друга, но понимают, что когда-нибудь им все-таки придется разделиться ради собственной семьи.

«Мы понимаем, что у каждой есть личная жизнь, в будущем будем стараться правильно распределять работу. Процесс разделения будет не таким резким, это будет плавно, чтобы мы успели подготовить друг друга», — рассказала Вера.

Бывает, Вера и Ксения устают друг от друга Источник: twins_zyanters / Instagram.com*

Блогерши выкладывают трендовые ролики Источник: twins_zyanters / Instagram.com*

В блоге красотки рассказывают о своей жизни, забавных случаях и показывают модные находки. Их можно увидеть и в рекламных проектах: например, не так давно они сделали коллаборацию с «Жизньмартом». Также с детства сестры занимаются пением и планируют создать дуэт.

Лица сестер можно увидеть по всему Екатеринбургу Источник: twins_zyanters / Instagram.com*

В будущем сестры планируют создать свой дуэт Источник: twins_zyanters / Instagram.com*

Сестры пользовались внешним сходством и в отношениях с мужчинами. Бывало, что двойняшки устраивали ухажеру проверку: сможет ли он понять, что рядом с ним не его возлюбленная? Конечно, такие эксперименты чаще всего заканчивались обидами или даже расставанием.

«У нас очень много предложений от мужчин, которым абсолютно без разницы, кто из нас пойдет на свидание. „Если одна не согласится со мной пообщаться, ну другая, значит“. Мы ценим, когда мужчина может нас различить, увидеть в нас личности», — пояснили красотки.

Благодаря своему сходству девушки проверяют своих ухажеров Источник: twins_zyanters / Instagram.com*

Неловкие ситуации из-за схожести случаются.

«Был интересный момент, когда Ксюша была в отношениях, а я сидела со старшими братьями в кафе. Папа молодого человека Ксюши увидел это и подумал, что это она. Сразу позвонил сыну», — вспомнила Вера.

Как две капли воды! Источник: twins_zyanters / Instagram.com*