FaceTime — всё. Роскомнадзор заблокировал сервис в России

Роскомнадзор принял решение ограничить работу FaceTime на территории России. По информации правоохранительных органов, популярный сервис видеозвонков стал инструментом для незаконных действий, передали в ведомстве.

FaceTime — это сервис от Apple для видео- и аудиозвонков между устройствами компании (iPhone, iPad, Mac). Для работы достаточно иметь Apple ID и доступ в интернет (можно использовать как Wi-Fi, так и мобильный интернет). Никаких дополнительных регистраций и сложных настроек не требуется.

«Facetime используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, вербовки их исполнителей, совершения мошеннических и иных преступлений против наших граждан», — сообщили в службе.

Проблемы с работой FaceTime начались ещё в сентябре. Пользователи стали замечать периодические сбои в работе сервиса, задержки при подключении и потерю качества связи. За последнюю неделю сервис практически полностью прекратил свою работу в России. Пока неизвестно, будет ли блокировка временной мерой или постоянным решением.

Также у россиян возникают проблемы с работой мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ). Пользователи сталкиваются с ограничениями, а у некоторых мессенджер уже совсем не работает.

Недавно в Госдуме сообщили, что блокировка WhatsApp* неизбежна, и платформу могут полностью отключить в России в ближайшие несколько месяцев. Почитайте советы эксперта о том, как подготовиться к блокировке заранее.

* принадлежит корпорации Meta — экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории РФ

