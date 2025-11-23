«Волшебство своими руками»: Александр Петров признался, что загадывал желание сняться у Бондарчука

Актер из Переславля-Залесского Ярославской области Александр Петров дал свежее интервью нашим коллегам из Marie Claire для нового номера журнала по теме «Мода на сказки». В нем кинозвезда и обладатель награды «Актер года» по версии журнала «Кинорепортер» порассуждал на тему популярного детского комикса про Человека-паука (0+).

Главного героя Питера Паркера — подростка из Нью-Йорка, кусает радиоактивный паук, после чего парень получает необычные способности. Со временем он встает на защиту города и начинает борьбу со злодеями.

По словам Александра Петрова, впервые он прочитал комиксы про Человека-Паука, когда ему было около 10-11 лет.

«Изначально впечатлился рассказом про крутого героя, который ползает по стенам и наказывает плохих парней. Сейчас, конечно, смотрю глубже. Это сюжет про взросление, которое начинается не с победы, а с потери. Поворот про то, что ты несешь ответственность, причем не только за действия, но и за бездействие, — и этот груз, он ведь не только у супергероев. Он у каждого, у кого есть „суперсила“ — талант, голос, популярность», — рассказал Александр Петров.

По словам Александра Петрова, главная мысль истории Питера Паркера в том, что любой дар — лишь одна сторона медали.

«Можно использовать его для личной выгоды и в какой-то момент обнаружить, что потерял что-то очень важное. А можно решить, что это возможность „быть лучше“. И я не про героизм в глобальном смысле, а про ежедневный выбор. Ну и, конечно, это история про веру в себя, в свою суперсилу, даже если окружающие в нее не верят», — рассказал Александр Петров.

По мнению актера, современные дети «раньше все понимают».

«Вопросы про ответственность — они вечные. Но если пофантазировать… Наверное, я бы сделал так, чтобы современный „зумер“ Питер не просто зарабатывал деньги, а стал, например, популярным блогером. Он троллит своих подписчиков и сам сталкивается с хайпом или травлей — такой ход покажет, к каким последствиям все это может привести в цифровую эпоху. Но при этом главную мысль „сила = ответственность“ — трогать нельзя. Это самое важное», — рассказал Александр Петров.

По мнению Александра, наша жизнь и есть главная сказка, загадка и магия. Актер признался, что он верит в волшебство, происходящее на съемочной площадке и на сцене. А также признался, что загадывал важное для себя желание на Новый год.

«Когда „из мира жа, из ничего“, из взгляда, из случайной детали вдруг рождается эпизод, от которого перехва тывает дыхание. Это уже не игра — это настоящее, живое. Или вот еще: раньше на Новый год я загадывал желание сняться у Бондарчука. Случилось „Притяжение“, потом „Вторжение“, а теперь мы с Федором Сергеевичем стали партнерами в картине „Буратино“. Волшебство же? Исполнение желаний — тоже чудо, которому есть место в моей жизни. Точнее, так: желания — и моя ответственность за их исполнение. Волшебство своими руками», — рассказал Александр Петров.

Ранее актер из Ярославской области получил престижную кинонаграду. Мы показывали фото с церемонии награждения, куда Александр Петров пришел с молодой женой.