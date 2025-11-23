НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ее держали в подвале и били: как увезенная в Испанию Нина спустя четверть века нашла русскую сестру Наташу

Ее держали в подвале и били: как увезенная в Испанию Нина спустя четверть века нашла русскую сестру Наташу

Четверть века назад девочек разлучили в детдоме — их видеоистория

50

История сестер из Нижегородской области, которые нашли друг друга спустя 25 лет

Источник:

Городские медиа

Всю Россию облетела новость о том, что сёстры Нина и Наташа, разлученные в детском доме почти 25 лет назад, нашлись. Вот только судьбы девочек сложились совсем по-разному. Нину удочерила испанка и увезла в свою страну, а судьба оставшейся в России Наташи сложилась очень непросто. О том, кто и как помог родственницам найтись, — в нашем сюжете.

История началась с обычного сообщения в интернете, которое получила блогер из Орехово-Зуева Юлия Демина. Испанка Нина Родригес написала девушке, что ищет свою сестру в России.

«Мы создали чат, в котором обменивались информацией: смотрели соцсети, документы в открытых источниках, решения судов, опрашивали людей. Мы понимали, что она жива, что она где-то там рядом с Неклюдово (под Нижним Новгородом. — Прим. ред.). В один момент до нас добрел слух, что есть некая Наташа из детдома, которую избили и выгнали из квартиры. И что она сейчас находится в тяжелом физическом состоянии, за ней ухаживает дядя. Спустя три недели с начала поисков девочка из нашей группы поехала к ним домой, к дяде с Наташей. Тогда Нина с Наташей созвонились впервые по видеосвязи», — поделилась подробностями блогер.

Сёстры очень надеются, что кому-то из них удастся преодолеть столь большое расстояние ради встречи. А пока все силы брошены на помощь Наташе в Нижегородской области. Дело в том, что девушка связалась с плохой компанией и попала в плен. После этого она стала терять слух, зрение и память.

Валерия КоростелеваВалерия Коростелева
Валерия Коростелева
Корреспондент
