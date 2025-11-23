На что похож отдых в Африке: рассказ туриста и невероятные фото с дикого сафари

Белый песок, бирюзовые воды и дикая африканская саванна — для мурманчанина по имени Эрдня каникулы превратились в настоящее приключение мечты. Сначала — Занзибар с невероятными закатами и пляжами будто со страниц глянцевого журнала, а затем — сафари в Танзании, где на глазах раскрывалась вся магия африканской природы. Сколько стоит отдых мечты и на что обязательно нужно посмотреть — читайте (и любуйтесь) в материале 51.RU.
Через Дубай за 140 тысяч
На Занзибар Эрдня попал через турагента — путевка обошлась примерно в 140 тысяч рублей на февраль 2025 года.
«Для посещения острова нужна страховка — ее оформляет турагентство. Без нее никак, страховку проверяют при регистрации в аэропорту», — рассказывает мурманчанин.
Прямого авиасообщения с Занзибаром нет, пришлось лететь с пересадкой в Дубае. Был вариант через Эфиопию, немного дешевле, но Эрдня выбрал долгую пересадку в Дубае на 18 часов, чтобы успеть посмотреть город.
«Не понравилось. Дорого-богато, желания вернуться нет», — вынес свой вердикт турист.
Перелет выглядел так: Москва — Дубай — 6 часов; Дубай — Занзибар (Международный аэропорт Абейд Амани Каруме) — еще 6 часов.
Занзибар — это архипелаг с главным островом в Индийском океане. Эрдня остановился на курорте Кендва на северо-западе острова.
«Место не тусовочное, зато очень красивое. Пляж как из дорогого кино: белый песок, бирюзовая вода, шикарные закаты», — рассказывает он.
Цену на экскурсию можно снизить — торгуйтесь
Развлечения — активные: экскурсии на ближайшие острова, снорклинг, наблюдение за дельфинами, катание на лодках под парусом под аккомпанемент барабанов. Всё это предлагают так называемые «бич-бои», хорошо говорящие по-русски.
«Конкуренция высокая, поэтому цены приемлемые и можно поторговаться», — советует Эрдня.
На сафари Эрдня поехал по настоятельной рекомендации знакомой. Стоимость показалась высокой — 850 долларов США, но впечатления стоили каждой копейки. В эту сумму входили перелет с Занзибара на материк и обратно, ночевка с питанием в отеле, питание на протяжении всего сафари и русскоязычный гид. Путевку он нашел через русскоязычную группу в Telegram.
Сафари считается успешным, если удалось увидеть «большую африканскую пятерку»: слона, льва, леопарда, буйвола и носорога.
Удача улыбнулась
Рано утром группу забрали из отеля и отвезли в аэропорт Аруши на винтовом самолете. Там их встретил водитель и русскоязычный гид Казунде, и они отправились в парк Тарангире.
Парк Тарангире находится в области Маньяра, в 118 километрах от центра Аруши, города на севере Танзании. Через него протекает река Тарангире — главный источник воды в засушливые годы.
Здесь обитают зебры, буйволы, импалы, газели, сернобыки, геренуки, а также львы, леопарды и питоны. Если повезет, можно увидеть почти всех.
Эрдня был впечатлен дикой саванной, величественными баобабами, двухметровыми термитниками. Отдельная история — дикие животные в естественной среде обитания. Слоны, жирафы, бородавочники — не в каждом зоопарке такое увидишь.
Леопарда удалось увидеть только в бинокль, но впечатление было «ВА-А-АУ». В парке они провели около 5–6 часов, включая пикник, а затем поехали на ночевку перед следующей частью путешествия — парком Нгоронгоро.
Кратер Нгоронгоро — уникальная кальдера вулкана, образовавшаяся около 2,5 миллиона лет назад. Глубина кратера — 610 метров, диаметр — 17–21 километр, общая площадь — около 265 квадратных километров. На дне кратера синеет озеро Магади, где обитает внушительная стая фламинго. Внутри кратера сформировалась отдельная среда обитания для множества животных.
В Нгоронгоро Эрдня увидел оставшихся представителей «большой пятерки»: льва, буйвола и носорога (тоже в бинокль).
«Даже роды антилопы гну видел», — улыбается он.
«В этих парках обязательно стоит побывать, — советует Эрдня. — Думаю, сюда стоит вернуться во время большой миграции».
Большая миграция — это одно из самых впечатляющих зрелищ в Африке, когда миллионы антилоп, зебр и газелей следуют за сезоном дождей в поисках свежих пастбищ.
Что нужно знать туристам, которые планируют поездку в Африку
Стоимость путевки: около 140 тысяч рублей, включая перелет Москва — Дубай — Занзибар и страховку.
Отель: трехзвездочный, завтрак включен, кондиционер работает стабильно, вода есть.
Экскурсии: Сафари стоит ~850 $, занимает целый день, включает посещение двух национальных парков.
Еда: ежедневно свежие морепродукты (кальмары, омары, осьминоги), блюда вкусные и недорогие.
Общие расходы: кроме путевки, дополнительно потрачено около 400 $ (визовый сбор 50 $, местные развлечения).
Советы туристам: обязательно возьмите качественный фотоаппарат с мощным объективом и бинокль для лучшего обзора диких животных.
Что привезти домой: яркие впечатления от природной красоты Африки, фотографии дикой природы и местных пейзажей.
Местные особенности: уровень жизни низкий, зарплаты небольшие, многие местные живут скромно, но дружелюбны и приветливы.
Особенности климата: жаркое тропическое солнце требует специальных мер защиты. С собой стоит взять антигистаминные препараты и кремы SPF.
Итого — около 250 тысяч рублей на всё про всё.
А вы когда-нибудь были на сафари?