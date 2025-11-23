НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
На что похож отдых в Африке: рассказ туриста и невероятные фото с дикого сафари

На что похож отдых в Африке: рассказ туриста и невероятные фото с дикого сафари

Сколько стоит отдохнуть на Занзибаре и как туда добраться

67
Мурманчанин увидел африканских животных в естественной среде обитания | Источник: Эрдня / Личный архивМурманчанин увидел африканских животных в естественной среде обитания | Источник: Эрдня / Личный архив

Мурманчанин увидел африканских животных в естественной среде обитания

Источник:

Эрдня / Личный архив

Белый песок, бирюзовые воды и дикая африканская саванна — для мурманчанина по имени Эрдня каникулы превратились в настоящее приключение мечты. Сначала — Занзибар с невероятными закатами и пляжами будто со страниц глянцевого журнала, а затем — сафари в Танзании, где на глазах раскрывалась вся магия африканской природы. Сколько стоит отдых мечты и на что обязательно нужно посмотреть — читайте (и любуйтесь) в материале 51.RU.

Через Дубай за 140 тысяч

Закаты на Занзибаре&nbsp;—&nbsp;как в кино | Источник: Эрдня / Личный архивЗакаты на Занзибаре&nbsp;—&nbsp;как в кино | Источник: Эрдня / Личный архив

Закаты на Занзибаре — как в кино

Источник:

Эрдня / Личный архив

На Занзибар Эрдня попал через турагента — путевка обошлась примерно в 140 тысяч рублей на февраль 2025 года.

«Для посещения острова нужна страховка — ее оформляет турагентство. Без нее никак, страховку проверяют при регистрации в аэропорту», — рассказывает мурманчанин.

Источник: Эрдня / Личный архивИсточник: Эрдня / Личный архив
Источник:

Эрдня / Личный архив

Прямого авиасообщения с Занзибаром нет, пришлось лететь с пересадкой в Дубае. Был вариант через Эфиопию, немного дешевле, но Эрдня выбрал долгую пересадку в Дубае на 18 часов, чтобы успеть посмотреть город.

«Не понравилось. Дорого-богато, желания вернуться нет», — вынес свой вердикт турист.

Перелет выглядел так: Москва — Дубай — 6 часов; Дубай — Занзибар (Международный аэропорт Абейд Амани Каруме) — еще 6 часов.

Источник: Эрдня / Личный архивИсточник: Эрдня / Личный архив
Источник:

Эрдня / Личный архив

Занзибар — это архипелаг с главным островом в Индийском океане. Эрдня остановился на курорте Кендва на северо-западе острова.

«Место не тусовочное, зато очень красивое. Пляж как из дорогого кино: белый песок, бирюзовая вода, шикарные закаты», — рассказывает он.

Цену на экскурсию можно снизить — торгуйтесь

Источник: Эрдня / Личный архивИсточник: Эрдня / Личный архив
Источник:

Эрдня / Личный архив

Развлечения — активные: экскурсии на ближайшие острова, снорклинг, наблюдение за дельфинами, катание на лодках под парусом под аккомпанемент барабанов. Всё это предлагают так называемые «бич-бои», хорошо говорящие по-русски.

«Конкуренция высокая, поэтому цены приемлемые и можно поторговаться», — советует Эрдня.

Пляжи на курорте&nbsp;—&nbsp;как в кино | Источник: Эрдня / Личный архивПляжи на курорте&nbsp;—&nbsp;как в кино | Источник: Эрдня / Личный архив

Пляжи на курорте — как в кино

Источник:

Эрдня / Личный архив

На сафари Эрдня поехал по настоятельной рекомендации знакомой. Стоимость показалась высокой — 850 долларов США, но впечатления стоили каждой копейки. В эту сумму входили перелет с Занзибара на материк и обратно, ночевка с питанием в отеле, питание на протяжении всего сафари и русскоязычный гид. Путевку он нашел через русскоязычную группу в Telegram.

Дикая саванна&nbsp;— невероятное место | Источник: Эрдня / Личный архивДикая саванна&nbsp;— невероятное место | Источник: Эрдня / Личный архив

Дикая саванна — невероятное место

Источник:

Эрдня / Личный архив

Сафари считается успешным, если удалось увидеть «большую африканскую пятерку»: слона, льва, леопарда, буйвола и носорога.

Удача улыбнулась

Источник:

Эрдня / Личный архив

Рано утром группу забрали из отеля и отвезли в аэропорт Аруши на винтовом самолете. Там их встретил водитель и русскоязычный гид Казунде, и они отправились в парк Тарангире.

Аэропорт Аруша на севере Танзании выглядит как автовокзал где-нибудь в российской глубинке | Источник: Эрдня / Личный архивАэропорт Аруша на севере Танзании выглядит как автовокзал где-нибудь в российской глубинке | Источник: Эрдня / Личный архив

Аэропорт Аруша на севере Танзании выглядит как автовокзал где-нибудь в российской глубинке

Источник:

Эрдня / Личный архив

Парк Тарангире находится в области Маньяра, в 118 километрах от центра Аруши, города на севере Танзании. Через него протекает река Тарангире — главный источник воды в засушливые годы.

Где еще увидишь целую стаю фламинго! | Источник: Эрдня / Личный архивГде еще увидишь целую стаю фламинго! | Источник: Эрдня / Личный архив

Где еще увидишь целую стаю фламинго!

Источник:

Эрдня / Личный архив

Здесь обитают зебры, буйволы, импалы, газели, сернобыки, геренуки, а также львы, леопарды и питоны. Если повезет, можно увидеть почти всех.

Жирафы на туристов внимания почти не обращают | Источник: Эрдня / Личный архивЖирафы на туристов внимания почти не обращают | Источник: Эрдня / Личный архив

Жирафы на туристов внимания почти не обращают

Источник:

Эрдня / Личный архив

Эрдня был впечатлен дикой саванной, величественными баобабами, двухметровыми термитниками. Отдельная история — дикие животные в естественной среде обитания. Слоны, жирафы, бородавочники — не в каждом зоопарке такое увидишь.

Бегемотов люди с фотоаппаратами тоже не впечатлили | Источник: Эрдня / Личный архивБегемотов люди с фотоаппаратами тоже не впечатлили | Источник: Эрдня / Личный архив

Бегемотов люди с фотоаппаратами тоже не впечатлили

Источник:

Эрдня / Личный архив

Львиная семья спокойно прошла мимо | Источник: Эрдня / Личный архивЛьвиная семья спокойно прошла мимо | Источник: Эрдня / Личный архив

Львиная семья спокойно прошла мимо

Источник:

Эрдня / Личный архив

Леопарда удалось увидеть только в бинокль, но впечатление было «ВА-А-АУ». В парке они провели около 5–6 часов, включая пикник, а затем поехали на ночевку перед следующей частью путешествия — парком Нгоронгоро.

Африканские слоны даже ухом не повели при виде машины с туристами | Источник: Эрдня / Личный архивАфриканские слоны даже ухом не повели при виде машины с туристами | Источник: Эрдня / Личный архив

Африканские слоны даже ухом не повели при виде машины с туристами

Источник:

Эрдня / Личный архив

Стадо зебр&nbsp;— это просто восторг | Источник: Эрдня / Личный архивСтадо зебр&nbsp;— это просто восторг | Источник: Эрдня / Личный архив

Стадо зебр — это просто восторг

Источник:

Эрдня / Личный архив

Кратер Нгоронгоро — уникальная кальдера вулкана, образовавшаяся около 2,5 миллиона лет назад. Глубина кратера — 610 метров, диаметр — 17–21 километр, общая площадь — около 265 квадратных километров. На дне кратера синеет озеро Магади, где обитает внушительная стая фламинго. Внутри кратера сформировалась отдельная среда обитания для множества животных.

За 5–6 часов, проведенных в парке, можно насмотреться на зверей от души | Источник: Эрдня / Личный архивЗа 5–6 часов, проведенных в парке, можно насмотреться на зверей от души | Источник: Эрдня / Личный архив

За 5–6 часов, проведенных в парке, можно насмотреться на зверей от души

Источник:

Эрдня / Личный архив

В Нгоронгоро Эрдня увидел оставшихся представителей «большой пятерки»: льва, буйвола и носорога (тоже в бинокль).

«Даже роды антилопы гну видел», — улыбается он.

Просторы&nbsp;—&nbsp;бескрайние | Источник: Эрдня / Личный архивПросторы&nbsp;—&nbsp;бескрайние | Источник: Эрдня / Личный архив

Просторы — бескрайние

Источник:

Эрдня / Личный архив

«В этих парках обязательно стоит побывать, — советует Эрдня. — Думаю, сюда стоит вернуться во время большой миграции».

Большая миграция — это одно из самых впечатляющих зрелищ в Африке, когда миллионы антилоп, зебр и газелей следуют за сезоном дождей в поисках свежих пастбищ.

А обезьяны везде одинаковы&nbsp;—&nbsp;любопытные и бесстрашные | Источник: Эрдня / Личный архивА обезьяны везде одинаковы&nbsp;—&nbsp;любопытные и бесстрашные | Источник: Эрдня / Личный архив

А обезьяны везде одинаковы — любопытные и бесстрашные

Источник:

Эрдня / Личный архив

Что нужно знать туристам, которые планируют поездку в Африку

  • Стоимость путевки: около 140 тысяч рублей, включая перелет Москва — Дубай — Занзибар и страховку.

  • Отель: трехзвездочный, завтрак включен, кондиционер работает стабильно, вода есть.

  • Экскурсии: Сафари стоит ~850 $, занимает целый день, включает посещение двух национальных парков.

  • Еда: ежедневно свежие морепродукты (кальмары, омары, осьминоги), блюда вкусные и недорогие.

  • Общие расходы: кроме путевки, дополнительно потрачено около 400 $ (визовый сбор 50 $, местные развлечения).

  • Советы туристам: обязательно возьмите качественный фотоаппарат с мощным объективом и бинокль для лучшего обзора диких животных.

  • Что привезти домой: яркие впечатления от природной красоты Африки, фотографии дикой природы и местных пейзажей.

  • Местные особенности: уровень жизни низкий, зарплаты небольшие, многие местные живут скромно, но дружелюбны и приветливы.

  • Особенности климата: жаркое тропическое солнце требует специальных мер защиты. С собой стоит взять антигистаминные препараты и кремы SPF.

Итого — около 250 тысяч рублей на всё про всё.

А вы когда-нибудь были на сафари?

Нет
Да
Мечтаю!
Александра Балаба
Александра Балаба
Старший корреспондент
