Рожать или работать? Социолог из Ярославля объяснил, почему женщины откладывают материнство

Одна из глобальных мировых проблем — низкая рождаемость и старение населения. Регулярно первые лица России говорят о важности создания многодетных семей. Девушек призывают рожать как можно раньше. В Ярославской области даже ввели единоразовую выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток очного отделения.

Достаточно ли тех мер поддержки, которые есть сейчас, чтобы стимулировать рост рождаемости в стране? Что нужно сделать, чтобы раз и навсегда решить демографическую проблему? Почему молодёжь не спешит заводить детей? На эти и другие вопросы ответил социолог из Ярославля Сергей Таланов.

Сергей Таланов — кандидат социологических наук, доцент кафедры политологии и социологии Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

Статистика и тенденции

По данным Росстата, за 2024 год в России родилось 1 222,4 тысячи детей — на 3,4% меньше, чем в 2023 году (1 264,9 тысячи). Как объяснил эксперт, демографическая ситуация в стране резко ухудшилась после распада Советского Союза.

«Эту проблему мы в определённый период времени выправляли за счёт миграции. Сейчас миграционная политика стала жёстче, а тенденция такова: на одну женщину репродуктивного возраста приходится 1,4 ребёнка, тогда как для нормального развития государства необходимо 2,14–2,15. Учитывая, что смертность превышает рождаемость, ситуация остаётся неблагополучной», — пояснил в беседе с 76.RU Сергей Таланов.

Ранее ситуацию частично спасали регионы с сильными семейными традициями — например, Чечня и Дагестан, где на одну женщину приходилось в среднем 3,2–3,3 ребёнка. Сергей Таланов социолог

Социолог отмечает, что в городах чаще рожают одного или максимум двух детей, тогда как в глубинке больше многодетных семей.

«Согласно государственной программе, к 2030 году необходимо увеличить показатель рождаемости с 1,6 до 1,8 ребёнка на одну женщину репродуктивного возраста. То есть правительство видит эту проблему и предпринимает меры», — подчеркнул эксперт.

Как мотивировать рожать

На рождаемость, по мнению эксперта, влияют не столько денежные выплаты, сколько условия жизни — прежде всего жильё.

«Нужно строить не однокомнатные квартиры, а четырёх- или пятикомнатные. Если в семье рождается ребёнок, ей необходимо предоставить жильё с комнатами для каждого ребёнка и родителей», — объяснил Сергей Таланов.

Особенно важна ситуация в сельской местности, где коттеджи и просторные квартиры способствуют желанию заводить многодетные семьи. По мнению эксперта, жильё должно предоставляться семье не просто на время, а с перспективой передачи собственности детям после достижения ими совершеннолетия. Это позволяет избежать мошеннических схем и гарантирует, что каждый ребёнок будет иметь своё пространство.

Таланов отмечает, что государственные меры поддержки — материнский капитал, пособия, развитае инфраструктуры, детские сады в шаговой доступности — действительно важны. Однако их недостаточно для комплексного решения демографической проблемы.

Но первое и главное — жильё. В Москве и других крупных городах строят однокомнатные квартиры, и это не способствует росту рождаемости. Сергей Таланов социолог

Что влияет на уровень рождаемости

Социолог пояснил, что решение о количестве детей принимает женщина. Чем выше уровень её образования, тем позже она выходит замуж и меньше планирует детей.

«По мнению врачей, оптимальный возраст для рождения первого ребёнка — до 24 лет. Если женщина знает, что есть поддержка — выплаты, жилье — она более мотивирована создавать семью», — пояснил социолог.

Немаловажную роль играет формирование позитивного образа многодетной семьи в обществе.

«Если девушка с детства видит, что многодетная семья — это нормально и престижно, она сама будет стремиться к этому», — уверен Таланов.

Противоречие между карьерными и семейными ожиданиями

Сегодня женщины сталкиваются с противоречивыми ожиданиями общества: от них одновременно ждут карьерной активности и раннего материнства.

«Из-за высокой смертности среди мужчин женщин всё чаще призывают выходить на рынок труда — занимать вакансии, продвигаться по карьерной лестнице, — поясняет социолог Сергей Таланов. — Но при этом те же самые институты власти говорят: рожайте, укрепляйте семью, растите детей. В итоге женщина оказывается перед выбором — работать или уходить в декрет. Такое противоречие вызывает внутреннее напряжение и откладывает момент рождения ребёнка».

По данным социолога Сергея Таланова, средний возраст, когда девушки в России выходят замуж — 27-29 лет, рожают первого ребенка к 30 годам.

Есть ли в России демографический кризис

Можно ли говорить о начале демографического кризиса или происходящее сегодня — естественный демографический цикл? По словам Сергея Таланова, ситуацию нельзя объяснить временными колебаниями: проблема носит системный характер и требует комплексного подхода.

«Если бы можно было всё решить только деньгами, проблем бы не существовало, — говорит эксперт. — В любом государстве можно найти средства, объявить, что за рождение ребёнка дают два миллиона, но это не сработает. На рождаемость влияет целый комплекс факторов: первое — жильё, второе — выплаты, третье — популяризация многодетной семьи».

По словам социолога, несмотря на трудности, сейчас наблюдается позитивная тенденция: возрождается интерес к институту семьи и брака.

Мужчины начинают больше заботиться о здоровье, формируется самосохранительное поведение. Люди всё чаще задумываются не только о работе, но и о личной жизни, детях, устойчивых отношениях. Сергей Таланов социолог

Почему деньги не решают проблему

По мнению специалиста, первые шаги к исправлению демографической ситуации начались ещё в 2014 году, когда государство ввело первые выплаты за рождение детей. Однако заметные изменения стали проявляться ближе к 2022 году.

«До 2022 года мы делали ставку в основном на материальные меры, — говорит Таланов. — Но оказалось, что они не дают перелома. Можно выплачивать и по три миллиона, но если у семьи нет уверенности в будущем, если ценности не поддерживаются культурно, если в обществе не престижно иметь троих-четверых детей — рождаемость не вырастет».

Он подчёркивает, что важна не столько финансовая, сколько идеологическая составляющая: нужно менять общественные ориентиры и информационную повестку.

Нужно показывать в СМИ не истории актёров, трижды разведённых, а семьи, которые прожили вместе 25 лет, воспитали троих-четверых детей. Вот это и есть настоящие герои нашего времени. Сергей Таланов социолог

Таланов добавляет, что с точки зрения демографической устойчивости семьи с двумя детьми не обеспечивают естественного прироста населения.