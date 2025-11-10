НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как 0

0 м/c,

 750мм 93%
Подробнее
5 Пробки
USD 81,23
EUR 93,84
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Какие дороги отремонтируют в 2026-м
«Умные решения» в недвижимости
Причина позднего материнства
Где лечиться этой осенью
Отзыв на путешествие по Африке
Приедет поезд Деда Мороза
Продают квартиру за 120 млн. Фото
Чем опасны капли для носа
Город Рожать или работать? Социолог из Ярославля объяснил, почему женщины откладывают материнство

Рожать или работать? Социолог из Ярославля объяснил, почему женщины откладывают материнство

Разбираемся, из-за чего возник демографический тупик

972
Почему в России падает рождаемость | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему в России падает рождаемость | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему в России падает рождаемость

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Одна из глобальных мировых проблем — низкая рождаемость и старение населения. Регулярно первые лица России говорят о важности создания многодетных семей. Девушек призывают рожать как можно раньше. В Ярославской области даже ввели единоразовую выплату в 100 тысяч рублей для беременных студенток очного отделения.

Достаточно ли тех мер поддержки, которые есть сейчас, чтобы стимулировать рост рождаемости в стране? Что нужно сделать, чтобы раз и навсегда решить демографическую проблему? Почему молодёжь не спешит заводить детей? На эти и другие вопросы ответил социолог из Ярославля Сергей Таланов.

Сергей Таланов — кандидат социологических наук, доцент кафедры политологии и социологии Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского.

Статистика и тенденции

По данным Росстата, за 2024 год в России родилось 1 222,4 тысячи детей — на 3,4% меньше, чем в 2023 году (1 264,9 тысячи). Как объяснил эксперт, демографическая ситуация в стране резко ухудшилась после распада Советского Союза.

«Эту проблему мы в определённый период времени выправляли за счёт миграции. Сейчас миграционная политика стала жёстче, а тенденция такова: на одну женщину репродуктивного возраста приходится 1,4 ребёнка, тогда как для нормального развития государства необходимо 2,14–2,15. Учитывая, что смертность превышает рождаемость, ситуация остаётся неблагополучной», — пояснил в беседе с 76.RU Сергей Таланов.

<p>Сергей Таланов </p><p>Сергей Таланов </p>

Ранее ситуацию частично спасали регионы с сильными семейными традициями — например, Чечня и Дагестан, где на одну женщину приходилось в среднем 3,2–3,3 ребёнка.

Сергей Таланов

социолог

Социолог отмечает, что в городах чаще рожают одного или максимум двух детей, тогда как в глубинке больше многодетных семей.

«Согласно государственной программе, к 2030 году необходимо увеличить показатель рождаемости с 1,6 до 1,8 ребёнка на одну женщину репродуктивного возраста. То есть правительство видит эту проблему и предпринимает меры», — подчеркнул эксперт.

Как мотивировать рожать

На рождаемость, по мнению эксперта, влияют не столько денежные выплаты, сколько условия жизни — прежде всего жильё.

«Нужно строить не однокомнатные квартиры, а четырёх- или пятикомнатные. Если в семье рождается ребёнок, ей необходимо предоставить жильё с комнатами для каждого ребёнка и родителей», — объяснил Сергей Таланов.

Особенно важна ситуация в сельской местности, где коттеджи и просторные квартиры способствуют желанию заводить многодетные семьи. По мнению эксперта, жильё должно предоставляться семье не просто на время, а с перспективой передачи собственности детям после достижения ими совершеннолетия. Это позволяет избежать мошеннических схем и гарантирует, что каждый ребёнок будет иметь своё пространство.

Таланов отмечает, что государственные меры поддержки — материнский капитал, пособия, развитае инфраструктуры, детские сады в шаговой доступности — действительно важны. Однако их недостаточно для комплексного решения демографической проблемы.

<p>Сергей Таланов</p><p>Сергей Таланов</p>

Но первое и главное — жильё. В Москве и других крупных городах строят однокомнатные квартиры, и это не способствует росту рождаемости.

Сергей Таланов

социолог

Что влияет на уровень рождаемости

Социолог пояснил, что решение о количестве детей принимает женщина. Чем выше уровень её образования, тем позже она выходит замуж и меньше планирует детей.

«По мнению врачей, оптимальный возраст для рождения первого ребёнка — до 24 лет. Если женщина знает, что есть поддержка — выплаты, жилье — она более мотивирована создавать семью», — пояснил социолог.

Немаловажную роль играет формирование позитивного образа многодетной семьи в обществе.

«Если девушка с детства видит, что многодетная семья — это нормально и престижно, она сама будет стремиться к этому», — уверен Таланов.

Противоречие между карьерными и семейными ожиданиями

Сегодня женщины сталкиваются с противоречивыми ожиданиями общества: от них одновременно ждут карьерной активности и раннего материнства.

«Из-за высокой смертности среди мужчин женщин всё чаще призывают выходить на рынок труда — занимать вакансии, продвигаться по карьерной лестнице, — поясняет социолог Сергей Таланов. — Но при этом те же самые институты власти говорят: рожайте, укрепляйте семью, растите детей. В итоге женщина оказывается перед выбором — работать или уходить в декрет. Такое противоречие вызывает внутреннее напряжение и откладывает момент рождения ребёнка».

По данным социолога Сергея Таланова, средний возраст, когда девушки в России выходят замуж — 27-29 лет, рожают первого ребенка к 30 годам.

Есть ли в России демографический кризис

Можно ли говорить о начале демографического кризиса или происходящее сегодня — естественный демографический цикл? По словам Сергея Таланова, ситуацию нельзя объяснить временными колебаниями: проблема носит системный характер и требует комплексного подхода.

«Если бы можно было всё решить только деньгами, проблем бы не существовало, — говорит эксперт. — В любом государстве можно найти средства, объявить, что за рождение ребёнка дают два миллиона, но это не сработает. На рождаемость влияет целый комплекс факторов: первое — жильё, второе — выплаты, третье — популяризация многодетной семьи».

По словам социолога, несмотря на трудности, сейчас наблюдается позитивная тенденция: возрождается интерес к институту семьи и брака.

<p>Сергей Таланов</p><p>Сергей Таланов</p>

Мужчины начинают больше заботиться о здоровье, формируется самосохранительное поведение. Люди всё чаще задумываются не только о работе, но и о личной жизни, детях, устойчивых отношениях.

Сергей Таланов

социолог

Почему деньги не решают проблему

По мнению специалиста, первые шаги к исправлению демографической ситуации начались ещё в 2014 году, когда государство ввело первые выплаты за рождение детей. Однако заметные изменения стали проявляться ближе к 2022 году.

«До 2022 года мы делали ставку в основном на материальные меры, — говорит Таланов. — Но оказалось, что они не дают перелома. Можно выплачивать и по три миллиона, но если у семьи нет уверенности в будущем, если ценности не поддерживаются культурно, если в обществе не престижно иметь троих-четверых детей — рождаемость не вырастет».

Он подчёркивает, что важна не столько финансовая, сколько идеологическая составляющая: нужно менять общественные ориентиры и информационную повестку.

<p>Сергей Таланов</p><p>Сергей Таланов</p>

Нужно показывать в СМИ не истории актёров, трижды разведённых, а семьи, которые прожили вместе 25 лет, воспитали троих-четверых детей. Вот это и есть настоящие герои нашего времени.

Сергей Таланов

социолог

Таланов добавляет, что с точки зрения демографической устойчивости семьи с двумя детьми не обеспечивают естественного прироста населения.

«Два ребёнка — это стагнация. Государство развивается только тогда, когда средний показатель рождаемости превышает трёх детей на одну женщину. Именно на это сегодня и нацелена государственная политика».

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Демография Рождаемость
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY4
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY2
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
24
Гость
59 минут
в Ярославле заработок 50 тысяч . Создавать в таких условиях семью глупо .
Гость
57 минут
Содержать одного ребенка и себя это нужно что бы мужчина и женщина по 100 тысяч хотя бы получали и имели свое жилье в собственности .
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Это провал, крах всего образования»: репетитор рассказала, почему никогда не устроится в школу
Карина
Образование
Мнение
Псевдоинтеллектуалы или непонятые гении? Рецензия на альбом группы «Бонд с кнопкой»
Артем Супонькин
корреспондент
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Тенет» не тонет. Автожурналист — о внезапном успехе нового российского автобренда
Артем Краснов
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление