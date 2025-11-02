«Обратная сексуальная революция»: ученые — о причинах и последствиях массового отказа зумеров от интима

Новое поколение создало свою сексуальную революцию, отказавшись от близости Источник: Юрий Орлов / Сеть городских порталов

Сексуальное поведение зумеров, по мнению ученых, может привести к серьезным последствиям. Оказалось, что представители нового поколения отличаются от остальных тем, что мало занимаются сексом. С чем это связано, читайте в материале наших коллег из 72.RU.

Социальное исследование проводили специалисты аналитического центра НАФИ. Они опросили несколько тысяч человек и пришли к выводу, что поколение Z создало новую сексуальную реальность. Что это означает? Примерно 20% участников эксперимента признались, что сознательно отказываются от интимных отношений. А общая тенденция показывает, что всё чаще молодежь откладывает момент вступления в интимную близость. Представители прошлых поколений (поколение Х и миллениалы — Y) не были так робки.

Почему зумеры не занимаются сексом

Инфографику нужно читать так. В таблице два столбца, они дополняют друг друга. Сначала смотрите первый столбец (динамика). Тут смотреть нужно по строчкам. Правая картинка продолжает вопрос дебюта по поколениям. Например, с 15 до 17 лет — идем по строке в правую картинку: поколение Z — 23%, Y — 29%, Х — 31%. И так по каждой строке Источник: аналитический центр НАФИ и фармацевтическая компания «Гедеон Рихтер»

Подробнее о сделанных выводах рассказала социолог и директор направления стратегических проектов аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

— Для половины россиян дебют сексуальной жизни приходится на период 18–23 года, вроде бы всё в порядке, так и должно быть. Но мы смотрим на эти данные в динамике, и мы видим, что время сексуального дебюта с каждым годом смещается в сторону более взрослого возраста. Сейчас это возраст 20 лет или 21 год. И если мы говорим про новое поколение, то видим, что среди зумеров, например, значительно ниже доля тех, кто начал свою сексуальную жизнь до 17 лет, что, например, достаточно часто встречалось среди других поколений, — говорит социолог.

Эксперт говорит, что этому есть несколько объяснений. Например, серьезно сказалась эпоха соцсетей и перенасыщение информацией. У огромного количества молодых людей сейчас прослеживается тревожное расстройство. И самый главный бич нового поколения — синдром отложенной жизни.

— Мы проводим исследования на тему ценностей и жизненных установок и видим, что усиливается разрыв между декларируемыми заявленными ценностями и тем, как дело обстоит в реальности. Например, среди молодежи в топ-3 ценностных ориентиров входят семья и дети. Но при этом для того, чтобы достигнуть этого жизненного ориентира, им нужно пройти такое количество вещей, поставить такое количество галочек, что до самой реализации дело особо не доходит. То есть им, чтобы решиться на романтическую, на семейную связь, необходимо обрести финансовую независимость, личное жилье, профессиональную самореализованность, — говорит Ирина Гильдебрандт.

Сейчас молодые люди готовы жить до 30 лет на территории родителей, при этом они не чувствуют финансовой и материальной устойчивости.

По наблюдению эксперта, свою лепту в ситуацию внесла и попсовая психология, при которой огромное количество людей начали изучать свои чувства, методы самопомощи, слушать псевдоспециалистов из социальных сетей.

— Массовая популярная психология сейчас делает такой гиперакцент на личных границах, и, в общем-то, это неплохо, мы их все защищаем. Но иногда у молодежи возникает такое гипертрофированное, не совсем корректное восприятие этого определения. Мне кажется, на уровне международного права у нас государственная граница так не защищается, как сейчас люди молодого поколения отстаивают свои личные границы: не подходи, не звони, это не спрашивай и так далее, — говорит Ирина Гильдебрандт.

В результате, по мнению экспертов, у молодых людей искажается восприятие, появляется непреодолимый страх отношений и близкой связи.

— Немаловажный тренд — это пропаганда культуры «нормальности». Всё чаще в контенте, созданном для подростков, встречаются сюжеты, где герой либо асексуален, либо он ограничивается только дружбой. Дружба — это прекрасно, я только за, но другие форматы, другие сценарии взаимоотношений между людьми — они не подсвечиваются и останавливаются только на этом. И если мы с подростками поговорим об асексуальности, то поймем, что она воспринимается ими не как какая-то ненормальность или что-то странное, а как одна из норм, — добавила социолог.

Сколько половых партнеров у людей разного поколения

Исследование проводилось по всей стране и не ограничивалось лишь вопросом дебюта половой жизни. Экспертам удалось откровенно поговорить с людьми разных поколений и выяснить их поведение в отношениях.

— Наши данные подтверждают, что в обществе сохраняется ценность моногамии. И действительно, она является ориентиром для всех возрастов сейчас, хотя есть, например, даже в медиа определенный стереотип, что зумеры являются приверженцами иного подхода, но на самом деле полигамии у них нет. У зумеров, наоборот, ориентир на стабильность, защищенность и безопасность. Среди молодежи большинство имеет одного постоянного партнера. У поколения X картина немножко меняется: превалирует один постоянный партнер, но растет доля тех, у кого есть несколько постоянных. У поколения Y примерно та же самая доля тех, кто имеет постоянного партнера, и снижается количество случаев, когда на постоянной основе есть несколько партнеров.

Ирина Гильдебрандт проводила исследование на тему сексуального поведения людей разного поколения Источник: форум «В фокусе здоровья», компания «Гедеон Рихтер»

«Это такой аналог обратной сексуальной революции»

Оказалось, что и сексуальная удовлетворенность у разных поколений своя. Например, то же поколение Z измеряет свою удовлетворенность отсутствием желания интимной близости, в то время как миллениалы, наоборот, — регулярным физическим контактом с партнером.

— Я думаю, то, что мы сейчас наблюдаем, — это такой аналог обратной сексуальной революции. Когда-то мы стали слишком открытыми, научились говорить о сексе, а сейчас, наоборот, наступил век какой-то аскезы, — рассуждает Ирина Гильдебрандт.

Поколение одиночек? Сексолог назвала последствия асексуального поведения зумеров

Специалисты уже высказали свое опасение относительно сложившейся тенденции. Такое поведение молодежи не пройдет незаметно и обязательно скажется на демографической ситуации в стране. Но одним лишь падением показателей рождаемости это не обернется. Врач-сексолог рассказал, какие последствия для здоровья светят молодежи при отказе от секса.

Профессор сексологии Анна Федорова обеспокоена тенденцией отказа от секса Источник: форум «В фокусе здоровья», компания «Гедеон Рихтер»