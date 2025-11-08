НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«Внезапное начало»: на Землю обрушилась сильная магнитная буря. Сколько она продлится

«Внезапное начало»: на Землю обрушилась сильная магнитная буря. Сколько она продлится

Публикуем прогноз ученых

Магнитную бурю прогнозируют в ночь с 9 на 10 августа
Магнитную бурю прогнозируют в ночь с 9 на 10 августа
Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В ночь на 8 ноября на Землю обрушилась сильная магнитная буря.

«Около 3 часов ночи по московскому времени зарегистрировано внезапное начало магнитной бури уровня G2.3, находящейся в диапазоне между средним и сильным значениями», — сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики (ИКИ и ИСЗФ).

Ученые предполагают, что причиной стали вспышки на Солнце, которые произошли 5–6 ноября.

«Планету задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых, ожидавшаяся вчера, прошла мимо Земли», отметили астрофизики.

Сейчас мощь явления спала. Однако большую часть суток геомагнитное поле Земли будет оставаться возмущенным.

В ближайшие дни не исключены новые бури, связанные с повышенным уровнем солнечной активности.

«Риски новых сильных вспышек пока сохраняются», — отметили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Так выглядит прогноз на три дня

Так выглядит прогноз на три дня

Источник:

Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

По информации кандидата физико-математических наук, ведущего методиста ярославского центра имени В. В. Терешковой Николая Перова, магнитные бури уровня G2 могут спровоцировать в энергосистемах высоких широт проблемы с напряжением. А длительные штормы такой силы способны вызвать повреждение трансформаторов. При бурях уровня G3 могут возникнуть проблемы с прерывистой спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, а также перебои в работе HF-радио. В энергосистемах может потребоваться корректировка напряжения, а на некоторых защитных устройствах могут начаться ложные срабатывания.

Во время магнитных бурь может ухудшаться состояние метеочувствительных людей. Врачи включают в группу риска пациентов старше 50 лет, а также людей с болезнями сердца, гипертонией, сахарным диабетом. У них могут обостриться хронические заболевания, ухудшиться работоспособность. В периоды магнитных бурь медики рекомендуют высыпаться, избегать стрессов и нервных нагрузок, пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли

А вы ощущаете ухудшение состояния во время магнитных бурь?

Да
Нет
Редко
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Магнитная буря
