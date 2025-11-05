Даже не понял, за что: россиянину грозит пожизненный запрет въезда в Таиланд и штраф в 2,5 миллиона. Новости 5 ноября

Мужчина хотел покурить электронку на территории буддийского храма Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 5 ноября.

В Сургуте при пожаре в частном доме погибли семь человек

В ночь с 4 на 5 ноября в Сургуте случился пожар в двухэтажном дачном доме в СОТ «Прибрежный-1». Спасатели обнаружили в доме тела семи человек. Наши коллеги из 86.RU сообщают, что среди погибших четверо детей.

«Сообщение о пожаре поступило в 03:24. ​К тушению пожара привлечены 42 специалиста и 13 единиц техники, в том числе от МЧС России 31 человек и 8 единиц техники. Открытое горение ликвидировано в 05:16», — сообщили нашим коллегам в МЧС.

По информации городской администрации, из горящего дома смогли выбраться два молодых человека. Одного мужчину госпитализировали с ожогами.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле прокуратуры. Она организовала проверку.

Дом полностью сгорел Источник: СКР по ХМАО

Наши коллеги из 86.RU сообщают, что вероятно причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации печного и электрооборудования. По одной из версий, возгорание началось в бойлерной. Однако точную причину установят следователи.

Кроме того, семью дважды посещала социальная служба, которая предлагала установить в доме пожарный извещатель. Заплатить нужно было от 500 до 2000 рублей. Важно, что для многодетных семей в округе предусмотрена материальная поддержка. Однако владельцы дома не установили специальную систему извещения.

Семье предлагали установить систему оповещения о пожаре Источник: МЧС ХМАО

В России началась короткая рабочая неделя

Сегодня жители России вышли на работу после шестидневки, но трудиться придется не пять дней, а всего три. Все из-за того, что в честь Дня народного единства рабочий день перенесли с понедельника на субботу, 1 ноября.

Люди, работающие в пятидневку, могли устроить себе мини-каникулы и отдохнуть 2,3 и 4 ноября. Рабочие дни на этой неделе начались 5 ноября, а закончатся уже в эту пятницу, 7 ноября.

Пособие по беременности и родам увеличат в 2026 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам увеличат в 2026 году в 2,5 раза по сравнению с 2023 годом. Получить можно будет свыше 955 тысяч рублей. Эти цифры назвал Сергей Чирков, глава Социального фонда.

«Динамика роста максимальных выплат весьма показательна. Если в 2023 году максимальный размер пособия по беременности и родам составлял 383 178 рублей, то в 2024 году он увеличился до 565 562 рублей. В 2025 году выплата достигла 794 355 рублей, а в 2026 году составит 955 836 рублей. Таким образом, за три года — с 2023 по 2026 год — максимальный размер пособия увеличится более чем в 2,5 раза», — посчитал Чирков в разговоре с ТАСС.

По его словам, ключевой фактор в росте этих выплат — реформа в системе социального страхования. С 2023 года в стране объединили разные фонды, ввели единый тариф и единую облагаемую базу страховых взносов.

Чтобы ваше пособие рассчитали на базе полного среднего заработка женщины, достаточно всего двух календарных лет официального трудового стажа (предшествующих году выхода в декретный отпуск).

В России отмечают новый праздник

В России впервые отпраздновали День работника суда. Постановление об учреждении профессионального праздника для работников судебной системы подписал 24 октября глава правительства РФ Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Установить дату этого праздника предложил председатель Верховного суда России Игорь Краснов, обратившись к президенту России Владимиру Путину. Этот день закрепили за 5 ноября.

День судебного работника приурочен к изданному в этот день в 1723 году указу Петра I «О форме суда», который определил ключевые принципы работы судебной системы: установил порядок рассмотрения дел, закрепил обязательное участие обеих сторон в гражданских и большинстве уголовных дел, регламентировал процедуры вызова сторон в суд и меры принуждения к участникам процесса, включая арест.

В Верховном суде отметили, что этот день поможет россиянам больше уважать судебную систему и отметить вклад работников суда в развитие правовой культуры в нашей стране.

В начале зимы Россию накроет эпидемия

В ближайшие недели в России ожидается рост заболеваемости гриппом, пик эпидемии придется на середину зимы, сообщают вирусологи. В декабре начнется первая волна заболеваемости, а после новогодних праздников число зараженных может вырасти еще.

Особое внимание специалисты уделяют гриппу типа D, который пока циркулирует среди рогатого скота, но может перейти к людям. Случаев заражения таким видом гриппа у россиян пока нет, но ученые продолжают мониторинг.

Медики напоминают: без лечения ОРВИ и грипп могут вызвать осложнения. Гражданам рекомендуют быть внимательнее к здоровью и не забывать о профилактике.

В России предложили ввести еще один выходной, но не для отдыха

В России предложили ввести дополнительный выходной для сдачи норм ГТО. Инициатива направлена на повышение физической активности населения и важности программы ГТО. С таким предложением Общественное движение «Здоровая Россия» обратилось к председателю правительства Михаилу Мишустину.

В обращении говорится, что освобождение от работы в день сдачи ГТО должно быть аналогично гарантии для сдачи крови. Это позволит гражданам заниматься спортом без ущерба для работы. Минтруда и Минспорта просят рассмотреть этот вопрос и внести изменения в Трудовой кодекс.

Общественники также обещают поддержку в реализации инициативы, включая информационные акции и взаимодействие с работодателями. Они считают, что это станет важным шагом к здоровому населению, сообщает РИА Новости.

В Турцию теперь можно отправиться на пароме

Первый за 14 лет пассажирский рейс парома из Трабзона готовится выйти из турецкого порта сегодня, об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на представителя компании Liderline в Трабзоне Мустафу Чакыра. Он остановится в Сочи.

Наши коллеги из Sochi1.ru сообщают, что изначально этот рейс был запланирован на 29 октября, но его перенесли из-за шторма.

«Паром отправится в путь в среду вечером около 20:00 мск, море спокойное, поэтому никаких задержек не ожидается», — утверждает Чакыр.

Рейсы будут осуществляться два раза в неделю, стоимость билетов от 55 долларов со скидкой на первые поездки. Пассажиры смогут расплачиваться на борту рублями в кафетерии и ресторане.

Судно может вместить в себя 450 пассажиров, экипаж состоит из 25 человек, но при полной загрузке может быть увеличен до 40. Кроме того, паром может взять на борт одновременно 20 фур или 200 легковых машин. Время в пути составит порядка 12 часов и зависит от погодных условий. А о том, сколько будет стоить перевозка автомобиля, мы рассказали здесь.

В России появятся специальные сим-карты для детей

В России появятся детские сим-карты с функцией геолокации. Об этом сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев. Сим-карты будут оформляться с согласия родителей, а отследить геопозицию ребенка можно будет через портал «Госуслуги». Новые сим-карты повысят безопасность детей и упростят контроль за их передвижениями.

В Госдуме уже поддержали эту идею. Об этом РИА Новости заявила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Здесь очень важно, чтобы в детскую сим-карту было заложено много возможностей, в частности, в образовательной сфере. Например, при ее использовании можно предоставить расширенный доступ к бесплатным сервисам, который сохранялся бы даже при нулевом балансе», — отметила она.

Буцкая привела пример с доступом к порталу «Госуслуги» и социальной сетью «ВКонтакте». Она отметила, что такой же принцип можно применить и к региональным платформам, таким как портал «Мос.ру» в Москве.

Срок хранения интернет-данных россиян увеличили

Данные интернет-пользователей теперь обязаны хранить не один год, а три года. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Новые требования распространяются на операторов распространения информации (ОРИ). К этой категории относятся лица, обеспечивающие работу информационных систем и программ, предназначенных для приема, передачи, доставки и обработки интернет-сообщений.

Точный перечень данных, которые ОРИ обязаны хранить, указан в постановлении кабмина № 1526. В этот список входят сведения о пользователях, их регистрационные данные, факты авторизации в системе и другая информация.

Если правоохранительные органы запросят хранимые данные, то субъекты обязаны их передать. Постановление начнет действовать с 1 января 2026 года.

Shaman и Мизулина поженились в Донецке

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) женился на главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Церемония была скромной и прошла в ЗАГСе Донецка.

«В Донецке мы с Ярославом посетили ЗАГС и расписались», — написала в своем Telegram-канале Мизулина.

На росписи у влюбленных присутствовал глава ДНР Денис Пушилин Источник: Екатерина Мизулина / Telegram

Свадьба была закрытой и скромной, но на ней присутствовал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он лично поздравил молодоженов.

После этого пара отправилась в местное кафе «Бургер Кинг», где устроила шуточную «свадебную церемонию». Екатерина даже бросила символический «букет невесты» девушкам, присутствующим в заведении.

Букет Екатерины Мизулиной поймала одна из фанаток Источник: «Свита короля» / Telegram

Перед этим знаменитости оставили свои автографы на капоте автомобиля, подаренного фанатами. Когда поклонники поинтересовались у главы «Лиги безопасного интернета», почему для свадьбы выбрали именно Донецк, она не задумываясь ответила: «Иначе быть не могло!».

Россиянину грозит запрет въезда в Таиланд на 99 лет

Россиянину могут запреть въезд в Таиланд на 99 лет и назначить штраф в размере до 2,5 миллиона рублей за курение электронной сигареты фирмы IQOS на территории буддийского храма. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Известно, что турист вместе со своей группой приехал в храм Wat Kanlayanamit Woramahawihan на экскурсию. Он отошел в сторону во время похода, чтобы покурить электронку, но успел сделать всего пару затяжек.

«Местные правоохранители быстренько взяли его под руку и отвели в участок. Из-за незнания английского языка и стресса турист не сразу понял, за что его задержали», — сообщает Mash.