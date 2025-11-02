Курение планируют сделать вне закона: подробности новой инициативы

Никотиносодержащая продукция способствует разаитию серьезных заболеваний Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Продажу сигарет и другой никотиносодержащей продукции нужно запретить россиянам, родившимся после 2007 года. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев.

Мальдивы стали первой страной в мире, где ввели запрет на курение всем, кто родился после 1 января 2007 года. При этом правило распространяется не только на местных жителей, но и туристов.

«Если мы знаем, что сигареты вызывают онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, зачем вообще разрешать их продавать. Очень хорошо, если всем, кто родился после 2007 года, никогда в жизни не продадут сигареты. Также хорошо, если к такой инициативе присоединятся другие страны, иначе эту заразу не победить», — заявил Хамзаев.

Помимо самого запрета на употребление депутат считает нужным вводить жесткие наказания для тех, кто продает сигареты. Речь идет о штрафах и уголовной ответственности, уточнил депутат в беседе с издание «Абзац».

В 2024 году в России обсуждали введение запрета на курение для людей, родившихся после 2009 года. Минздрав тогда направил профильным ведомствам соответствующий проект. Однако в Минфине сочли закон противоречащим Конституции и стимулирующим нелегальное потребление.