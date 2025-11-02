НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

0 м/c,

 760мм 70%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,89
EUR 93,38
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Фото новогоднего катка
Что с площадью Труда
Выехал на встречку и погиб
В поезде Ярославль — Москва выбило стекла
«Умные решения» в недвижимости
Прогноз погоды на ноябрь
Афиша на выходные
Страна и мир Курение планируют сделать вне закона: подробности новой инициативы

Курение планируют сделать вне закона: подробности новой инициативы

Продавцов предложили штрафовать

255
Никотиносодержащая продукция способствует разаитию серьезных заболеваний | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUНикотиносодержащая продукция способствует разаитию серьезных заболеваний | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Никотиносодержащая продукция способствует разаитию серьезных заболеваний

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Продажу сигарет и другой никотиносодержащей продукции нужно запретить россиянам, родившимся после 2007 года. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев.

Мальдивы стали первой страной в мире, где ввели запрет на курение всем, кто родился после 1 января 2007 года. При этом правило распространяется не только на местных жителей, но и туристов. 

«Если мы знаем, что сигареты вызывают онкологию и сердечно-сосудистые заболевания, зачем вообще разрешать их продавать. Очень хорошо, если всем, кто родился после 2007 года, никогда в жизни не продадут сигареты. Также хорошо, если к такой инициативе присоединятся другие страны, иначе эту заразу не победить», — заявил Хамзаев.

Помимо самого запрета на употребление депутат считает нужным вводить жесткие наказания для тех, кто продает сигареты. Речь идет о штрафах и уголовной ответственности, уточнил депутат в беседе с издание «Абзац».

В 2024 году в России обсуждали введение запрета на курение для людей, родившихся после 2009 года. Минздрав тогда направил профильным ведомствам соответствующий проект. Однако в Минфине сочли закон противоречащим Конституции и стимулирующим нелегальное потребление.

Уже сейчас действуют различные запреты на курение в общественных местах. Например, любителям покурить на общих балконах многоэтажек грозит штраф от 500 до 1500 рублей. Это же правило распространяется на подъезды, лестничные клетки и лифты.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Курение Штраф Запрет Султан Хамзаев
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
1 час
а когда запретят алкоголь и людей с ИМТ больше 25 ?
Гость
34 минуты
а с наркоторговцами попрежнему никто не борется на деле?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Посадили в хвост и сказали, что это бизнес-класс. Пассажир доплатил за место, чтобы не попасть под овербукинг, — это не помогло
Виктор Коробов
Мнение
«Главную фишку задвинули»: журналист честно высказался о фильме «Горыныч» с Александром Петровым
Денис Лейканд
журналист
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Как провести ноябрьские выходные в Санкт-Петербурге: советы туристки
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Пусть мама меня заберет, больше не сбегу!» Исповедь 12-летнего зацепера, которого в третий раз сняли с электрички: что ответил ему отец
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление