В России появится новый профессиональный праздник: кого поздравляем

В календаре закрепили новый профессиональный праздник — День сварщика. Его будут отмечать в конце мая. Соответствующее распоряжение сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 

«Новый профессиональный праздник — День сварщика — будет отмечаться в конце весны. Закрепить его в календаре распорядился председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.

Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая. Именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков. Минпромторгу уже дали поручение закрепить принятое решение нормативным правовым актом до 1 декабря 2025 года. 

Начиная с этого года в России появится еще один праздник — День работника суда. Его будут отмечать 5 ноября. Введение новой праздничной даты инициировал председатель Верховного суда Игорь Краснов. Предложение поддержал президент Владимир Путин.

В эту дату в 1723 году был выпущен Указ Императора Всероссийского Петра I «О форме суда». Документ установил новые правила судопроизводства, в том числе определил порядок рассмотрения дел судами и уточнил, что гражданские дела и большинство уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон. 

Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
страна праздников в календаре без праздника в жизни
