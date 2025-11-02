В России появится новый профессиональный праздник: кого поздравляем

Последняя пятница мая станет праздником для части россиян Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

В календаре закрепили новый профессиональный праздник — День сварщика. Его будут отмечать в конце мая. Соответствующее распоряжение сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Новый профессиональный праздник — День сварщика — будет отмечаться в конце весны. Закрепить его в календаре распорядился председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.

Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая. Именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков. Минпромторгу уже дали поручение закрепить принятое решение нормативным правовым актом до 1 декабря 2025 года.

Начиная с этого года в России появится еще один праздник — День работника суда. Его будут отмечать 5 ноября. Введение новой праздничной даты инициировал председатель Верховного суда Игорь Краснов. Предложение поддержал президент Владимир Путин.