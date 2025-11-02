В России появится новый профессиональный праздник: кого поздравляем

В календаре закрепили новый профессиональный праздник — День сварщика. Его будут отмечать в конце мая. Соответствующее распоряжение сделал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
«Новый профессиональный праздник — День сварщика — будет отмечаться в конце весны. Закрепить его в календаре распорядился председатель Правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении кабмина.
Праздничной датой предлагается сделать последнюю пятницу мая. Именно этот день неформально утвердился в профессиональном сообществе сварщиков. Минпромторгу уже дали поручение закрепить принятое решение нормативным правовым актом до 1 декабря 2025 года.
Начиная с этого года в России появится еще один праздник — День работника суда. Его будут отмечать 5 ноября. Введение новой праздничной даты инициировал председатель Верховного суда Игорь Краснов. Предложение поддержал президент Владимир Путин.
В эту дату в 1723 году был выпущен Указ Императора Всероссийского Петра I «О форме суда». Документ установил новые правила судопроизводства, в том числе определил порядок рассмотрения дел судами и уточнил, что гражданские дела и большинство уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон.