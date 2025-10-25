Рабочие устроили массовую драку в Москве: они били друг друга палками, лопатами и дорожными знаками. Новости 25 октября

Толпа мигрантов устроила массовую драку во дворах ЖК «Прокшино» Источник: ЖК Прокшино | Новости / Telegram

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 25 октября.

Россиянин с тесаком в руках напал на полицейских в Корее

Мужчина из России устроил дебош на улице в Сеуле, в руках у него был тесак. О произошедшем сообщает телеграм-канал Shot. Взбунтовавшегося пешехода пытались усмирить боевыми и холостыми патронами, а также электрошокером.

Источник: Shot / Telegram

По информации источника, 34-летний россиянин гулял по Сеулу с ножом в руках, ему навстречу вышел местный житель. Дебошир начал махать холодным оружием, а также бил стекла в магазинах. Кореец испугался и вызвал полицию.

Правоохранители потребовали положить тесак на пол, однако россиянин отреагировал агрессивно. Он стал угрожать полицейским. Дебошира попытались ударить шокером, но он не сработал. Тогда против россиянина применили холостые патроны — мужчина не испугался. Пришлось выстрелить боевыми, после этого дебошира увезли в участок. Проверка показала, что мужчина был пьян.

Жителей РФ предупредили о сильной непогоде

Более чем в десяти регионах России грядет настоящее ненастье. Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, в ближайшие дни страну ждут сильные осадки, ветер до 33 м/с и гололедица.

Особенно неспокойно будет на Дальнем Востоке и в Сибири. В Якутии ветер может достигать ураганных 33 м/с, а в Иркутской области, Бурятии и Хабаровском крае — обрушатся сильные снегопады и метели. На Сахалине и Курилах пройдут ливни, грозящие подтоплениями, сообщил Вильфанд в разговоре с ТАСС.

Тем временем на юге европейской части страны погода будет не по-осеннему теплой, около +15 °C, но дождливой. А со следующей недели воздух и вовсе прогреется выше +20 °C.

В Приморье женщина притворялась беременной, чтобы обокрасть бывшего

В Приморском крае женщина устроила настоящий спектакль: она притворилась беременной, чтобы выманить у своего бывшего сожителя более миллиона рублей.

Пара несколько месяцев прожила вместе, и 40-летний мужчина не скупился на содержание своей избранницы и ее детей от предыдущих браков. Однако идиллия дала трещину, пара рассталась, и мужчина, работающий в морской сфере, отправился в рейс.

Тогда женщина сообщила бывшему сожителю, что ждет от него ребенка. Мужчина, не подозревая подвоха, перевел деньги на содержание «будущей матери». Всего 1 133 000 рублей.

Чтобы поддерживать легенду, мошенница разыграла целый спектакль. Она приобрела накладной живот и демонстрировала свою «беременность» знакомым. Для своего партнера, находившегося далеко в море, она регулярно готовила «отчетность»: отправляла фотографии растущего животика, а в финале и вовсе объявила о рождении сына, показав фото новорожденного, найденные в интернете. Этот сложный обман растянулся на все девять месяцев.

Также аферистка уговорила бывшего партнера временно передать ей свой мини-экскаватор стоимостью 344 тысячи рублей. Получив технику, женщина продала ее через интернет.

Общий ущерб превысил 1,4 миллиона рублей. Следствие квалифицировало ее действия по особо тяжкой статье о мошенничестве в особо крупном размере. Женщина полностью признала свою вину, и теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В Госдуме рассказали, как получить прибавку к пенсии (это получится не у всех)

Дополнительную прибавку к пенсии и ее перерасчет за стаж работы до 1997 года можно получить по заявлению гражданина, собрав необходимые документы. Об этом рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин.

«До 1997 года учет велся по бумажным документам предприятий, а после перехода к страховым взносам часть данных могла просто не попасть в электронные базы. Из-за этого многие годы стажа могут быть не учтены при расчете пенсии. Исправить ситуацию можно, но только через личное обращение в Социальный фонд», — сообщил депутат в разговоре с РИА Новости.

По словам Говырина, потребуется подтвердить трудовой стаж, который не отразился в системе индивидуального учета. Надо обратиться в отделение Социального фонда по месту жительства и подать заявление на учет дополнительных периодов стажа. Перерасчет производится с даты подачи заявления.

«К заявлению прилагаются трудовая книжка и архивные справки. После проверки сведений фонд выносит решение о перерасчете. Если стаж подтвердится, пенсионеру пересчитают страховые коэффициенты и увеличат размер пенсии», — рассказал депутат.

В Германии взорвали градирни АЭС

В Баварии под аплодисменты тысяч зрителей взорвали две гигантские градирни закрытой АЭС. 160-метровые строения, бывшие символом атомной эпохи, рухнули за несколько секунд.

Источник: РИА Новости / Telegram

Для многих собравшихся это было не просто разрушение, а настоящий исторический момент — зримый конец «атомного века» в Германии. Страна последовательно отказывается от ядерной энергетики, и падение градирен стало ярким символом этого курса.

Маткапитал вырастет даже у тех, кто получил его давно: всю неизрасходованную сумму проиндексируют. Когда и на сколько

В России неиспользованная часть средств материнского капитала будет проиндексирована в следующем году. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи и детства Татьяна Буцкая.

«Если вам уже выдали материнский капитал и у вас осталась некая сумма, то эта сумма индексируется. Это очень важно. Ближайшая индексация пройдет 1 февраля и составит 6,8%», — сказала Буцкая в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, окончательный коэффициент индексации может быть немного скорректирован, если уровень инфляции по итогам года существенно изменится. Проверить актуальный размер неизрасходованной части материнского капитала можно через портал «Госуслуги».

Кроме того, Буцкая напомнила, что семьи могут получить наличными неизрасходованные суммы до 10 тысяч рублей — для этого нужно подать соответствующее заявление, которое также оформляется на портале «Госуслуг».

Загадочные смерти в «Диснее»

В парке Disney World во Флориде произошла третья загадочная смерть за 10 дней. Инцидент случился в отеле Disney’s Contemporary Resort. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на местные власти.

Обстоятельства трагедии не разглашаются, но, по словам очевидцев, территорию оцепили полицейские, а гостей отеля попросили не подходить к окнам.

«Третий человек менее чем за две недели умер во Всемирном центре отдыха Уолта Диснея. Это леденящая душу череда смертей, омрачившая облик самого волшебного места на Земле… Официальные лица не раскрыли причину или точное время смерти», — говорится в сообщении газеты.

В Москве произошла массовая драка

В Москве возле одного из ЖК произошла массовая драка. Дебоширы, вооружившись палками и трубами, избивали друг друга. По словам местных жителей, участники драки выбивали стекла на первых этажах домов и повредили автомобили. О ситуации рассказали наши коллеги из MSK1.RU.

Источник: ЖК Прокшино | Новости / Telegram

Причины конфликта пока неизвестны. На кадрах видно, как толпы рабочих бегают, кричат и размахивают тяжелыми предметами: в ход пошли даже знаки дорожного движения. На место происшествия выезжали правоохранители и скорая. По предварительной информации, есть пострадавшие, повреждения получили несколько припаркованных машин, передает РИА Новости.

Источник: ЖК Прокшино | Новости / Telegram

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве. В отдел доставили около 40 человек, их проверяют на причастность к преступлению, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что участники драки будут или наказаны по уголовной статье, или выдворены из страны.